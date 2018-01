¿Qué es el género? Podemos llevar la pregunta hasta Aristóteles. Y resulta pertinente, porque a menudo se le ve solo como una suerte de manual. Pero películas como Soy héroe demuestran que género es algo más. En esta película de zombis, por ejemplo, uno espera encontrar un montón de humanos que han perdido la humanidad pero conservan lo demás: furia, hambre y una sangre negra de mal olor. George A. Romero, en El amanecer de los muertos vivientes de 1978, agregó a las excrecencias un elemento que se ha vuelto tan importante como los otros: el consumismo. Los zombis representan a los seres atrapados en el sistema. Todo ello está en Soy héroe, pero para hacer una película de género hay esta dificultad: el espectador debe recibir lo que espera, pero no como lo espera. Suena complicado y lo es. En Soy héroe sabemos que habrá motines y un ejército que debe contener a la gente que escapa de la ciudad buscando un medio de transporte para huir hacia el campo; lo que no sabemos es qué sucede cuando una adolescente incapaz de ser contaminada con el virus del consumismo se enfrenta a los zombis. Este es el gran encuentro del director Shinsuke Sato pues no se contenta con repetir: incorpora nuevas reflexiones en torno a este fenómeno cultural que, nos guste o no, son las películas de zombis. La adolescente encarna, además, todo el erotismo del manga. Es un poco sensual y un poquito inocente. Y el director conoce tan bien a los amantes del género que ni siquiera cuando se ha establecido una improbable historia de amor entre zombi y humano nos entrega lo que queremos… o al menos no del modo en que queremos.

Llena de referencias a la situación política de Japón, a la nueva Guerra Fría de Trump y a la incapacidad de los millennials para establecer relaciones firmes, Soy héroe lleva la cuestión del género incluso al terreno de la teoría del género sexual porque una vez que ha establecido que el héroe del título tiene que proteger a la chica en apuros y que lo más contrario a los zombis es el amor y la necesidad recíproca de protección, el director nos hace preguntarnos si no seguirán habiendo diferencias entre hombre y mujer, porque ¿no será más bien que es la chica quien debe proteger al héroe? Me parece que sí.

