Sartori o la fuerte opinión de Maquiavelo

La comparación es pertinente no solo por su dedicación a la filosofía política. Ambos pensadores eran florentinos y gozaban de un ácido sentido del humor. En las ciencias sociales, Giovanni Sartori resulta tan significativo como Umberto Eco a pesar de que no era tan notorio, pero cuando uno se introduce en el pensamiento de Sartori entiende que la notoriedad no es sinónimo de verdad.

Paolo Armaroli, columnista italiano y antiguo estudiante de Sartori, escribió en el Corriere Fiorentino que en 1960 el politólogo fascinaba a sus alumnos, pero sobre todo a sus alumnas. Era muy guapo y espetaba siempre un discurso provocador que resultaba atractivo para esos jóvenes que se estaban atreviendo a tener una opinión. En torno a esto, a la opinión, Giovanni Sartori trabajó toda su vida. En 1957 publicó Democracia y definiciones, libro que le dio notoriedad en el ámbito académico y que gira en torno a este pequeño problema de capital importancia. Cuando decimos “democracia”, ¿qué estamos queriendo decir?

Ahora que ha muerto Sartori, Massimiliano Padula, presidente de la oficina de prensa católica (SIR), ha dicho que es “una piedra angular para cualquier estudioso de los medios masivos de comunicación.” Resulta llamativo que la prensa católica reconozca su importancia pues, igual que Maquiavelo, Sartori tuvo roces con el papado. Recientemente dijo que Francisco es un listillo (un furbetto) y lo comparó con Obama, de quien dijo “es un imbécil de poca monta”. De Hillary Clinton sentenció “es una mujer odiosa”, y de Trump “es la consumación del hombre cretino”. Con base en estas afirmaciones puede uno entrar en el pensamiento de Sartori, teórico cuya cruzada puede resumirse en esto: para que haya democracia es necesaria una opinión fundada y ofrecida en modo público. Esta es la línea argumental que vincula Democracia y definiciones, de 1957, con Homo videns de 1997. Cuarenta años de pensamiento. Y es que Sartori no se detiene en la pregunta retórica en torno al contenido de la palabra “democracia.” Va más allá. Sostiene que la falta de opiniones está acabando con la civilización europea a causa de algo en apariencia simple: nadie lee. El siglo XX ha visto el nacimiento del hombre que para formar opiniones se conforma con ver. Tal es el Homo videns, asesino del hombre copernicano que construyó, según él, la civilización europea.

La teoría del Homo videns ha sido aplicada al caso de Estados Unidos, un país en el que, efectivamente, los ciudadanos se informan solo por televisión y clips online. Pero la democracia, según define en su primer libro, está sostenida en el gobierno de la opinión pública, esas opiniones mayoritarias que aseguran la libertad de elección. Cuando el hombre occidental deja de leer y comienza solo a ver, los fundamentos de la democracia se resquebrajan. Sartori sostiene que es fundamental que la gente se ocupe de las cosas públicas, pero va más allá y sostiene que es obligación del ciudadano informarse, leer y estar capacitado para emitir una opinión que se concrete en un voto.

Aunque ya no desarrolló sus ideas, en diversas entrevistas Sartori llevó más lejos su teoría del Homo videns. Como decía, con Trump la opinión pública llegó al nivel del Homo cretinus. Si la república de Obama era el triunfo del hombre que ve, la de Trump es la consumación de quien tiene una opinión contraria solo porque es contraria. Algo similar sucedió con Berlusconi, según dijo en un congreso en Roma recientemente: la carencia de opiniones del hombre que ha llevado a Italia al sinsentido de polarizarse: o estás en contra de Berlusconi o estás a favor de Berlusconi. En Estados Unidos sucede lo mismo. El hombre cretino ha llegado al poder gracias a todos aquellos que no tienen una opinión, pero saben que están contra Clinton.

Ahora bien, ¿por qué para Sartori la administración Obama es el triunfo del Homo videns? Según él, su gobierno estuvo basado en la perversión de la verdadera opinión pública, sobre la que se basa toda verdadera democracia. Fue un gobierno de encuestas y sondeos, no de ideas. La pregunta que sigue es esta: ¿quién fabrica la opinión pública? Los medios masivos de comunicación. El internet y la televisión. Es ahí donde el hombre incapaz de leer, el hombre que solo ve, construye sus opiniones.

La propuesta de Sartori consiste en fomentar estructuras políticas que permitan si no la creación de nuevas opiniones al menos sí de múltiples opiniones. Visto que la carencia de lectura hace imposible que haya calidad en las opiniones, al menos, dice, aumentemos su cantidad. Desde esta óptica se entiende que muchas de sus intervenciones públicas hayan sido tan provocadoras. Justamente estaba llamando la atención con la idea de provocar a la moral públicamente hegemónica del hombre que ve.

A decir verdad, Sartori es un hombre de la década de 1960. La suya es una idiosincrasia del derecho a disentir, a contra opinar y discutir. Se trata de una propuesta muy válida. Tanto que el mejor homenaje que se puede hacer al florentino es alejarse de él. Disentir. Sartori está replicando la posición de su despreciado Homo cretinus. En Europa sus artículos más notorios han sido aquellos en los que ataca a la religión musulmana. Para el politólogo, el Islam es incompatible con Occidente porque es incompatible con la democracia. Y sí. Si redujéramos toda la civilización europea a un único instrumento político, la democracia, es posible que la religión musulmana no quepa en Europa, pero reducir la cultura de todo el continente a un único sistema político es totalitario, entre otras cosas, porque la democracia no es una cultura sino eso, un instrumento. Los liberales anti–islam como Sartori, están reduciendo al menos dos mil años de historia y cultura a un juego de poder entre partidos políticos. Evidentemente, así los inmigrantes islámicos no pueden encontrar, al menos en las instituciones, ninguna cultura a la cual asirse para comenzar un proceso de asimilación. Además, si para ser el hombre copernicano que dice Sartori que construyó Europa, el único requisito es tener una opinión fundada, ¿dónde quedarían los teóricos que sostienen la posverdad? Muchos de ellos han leído más que Copérnico y Maquiavelo. En una Europa que ya no cree en la verdad, ¿cómo se va a incorporar un creyente islámico? ¿Y un protestante? ¿Y un católico? Al creador del Homo videns, como a tantos otros posmodernos, le repugna el pensamiento fuerte de las “grandes narrativas”: el comunismo, la religión, la revolución. La paradoja es esta: una Europa convencida de que su pensamiento debe ser líquido y débil ¿cómo va a asimilar un pensamiento tan fuerte como el Islam? ¿Todo pensamiento fuerte es negativo? Privilegiar ciertas opiniones políticas por el hecho de que contrarían la corrección política acercó demasiado a Sartori con el hombre cretino que él mismo identificaba con Donald Trump.