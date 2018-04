Sin salida

En tiempo de elecciones la miseria política y moral adquiere una dimensión más pútrida y grotesca: el domingo 22 hubo un debate, aunque es inexacto llamar así a una frívola querella entre cinco aspirantes con lengua boba o viperina pero con el único proyecto de pescar votos; cinco individuos que, carentes de propuestas ya no digamos inteligentes u objetivas sino racionales para resolver el cataclismo nacional, se enfrascaron en un vacío torneo de alocuciones mientras concluía una investigación en Guadalajara sobre tres estudiantes de cine torturados, asesinados y disueltos en ácido por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. Por esos días también circuló en redes sociales el video en el que un sicario pisoteaba los cadáveres de agentes federales y maldecía a voz en cuello desde algún paraje de Guerrero, y para no perder el ritmo de una siniestra narrativa, tras el debate nos enteramos de que un comando balaceó a alumnos de una preparatoria en Tamaulipas y vimos una grabación donde atracan simultáneamente a cuatro autos en una avenida congestionada de la Ciudad de México. Así la vida cotidiana del país acorralado en el callejón de la miseria política y moral, esa que promete más guerra y fuego; la que en el peor estilo del fascismo ramplón y mamarracho juró cortarle las manos a los delincuentes; la que ofrece amnistía sin explicar cómo la va a llevar a cabo (se me ocurre que la tal amnistía alude a los indultos que se han otorgado desde siempre, el privilegio del que solo gozan los integrantes de la mayor pandilla del crimen organizado en estricto orden piramidal: del presidente a los gobernadores y sus esposas, secretarios de Estado, burócratas de angora, líderes o lideresas de partidos o sindicatos, raterillos con fuero y pasado y presente oscuro, jueces, policías, empresarios y el largo etcétera de los parásitos sistémicos).

No sé a usted, pero a mí los tiempos electorales me parecen más tortuosos que la temporada de huracanes. A fuerza de escuchar dislates una y otra vez, de huir a toda costa de la propaganda huera en radio o televisión, de tropezar con información chatarra como los índices de las encuestas que nada indican y a nadie representan o de esforzarse por evitar las cavilaciones de promotores disfrazados de opinólogos de distintos colmillos y pelajes, olvidamos qué tanto nos hemos acostumbrado al horror y hemos elevado la tolerancia a la miseria política y moral que nos hunde día tras día en el fango de la impotencia, la frustración, el conformismo, porque al final iremos a cumplir con el ritual de un sistema que es todo menos democrático y las cosas seguirán igual o peor pues siempre hay algo más nefasto.

No sé usted pero a mí los tiempos electorales, mientras los aspirantes vociferan desde un mundo paralelo a la aberrante realidad, me hacen pensar una y otra vez que hemos mentalizado al voto como un símbolo cívico pero sin contenido porque en materia de cambio y bien común, resulta completamente inútil. Gane quien gane la presidencia, México está atrapado sin salida.