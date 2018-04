Un encuentro inolvidable

Si existen encuentros humanos y, por añadidura, literarios, realmente felices en la vida, para mí, sin lugar a dudas, una de las más grandes satisfacciones que he tenido jamás ha sido conocer a Sergio Pitol. Siempre he sido muy poco mitómana, he estado mucho más concentrada y atrapada en lecturas que me fascinaban que no obsesionada por conocer, al precio que fuera, a los autores que las habían alumbrado. Conocer a grandes escritores de nuestra época, como todos sabemos, no tiene que ir unido por fuerza a su grandeza como seres humanos. Sin embargo, desde muy pronto, con los encuentros que iba teniendo de forma periódica, desde muy joven, con Sergio Pitol —siempre a través de amigos muy queridos españoles como el añorado José Miguel Ullán, como Enrique Vila–Matas, o como mi marido César Antonio Molina— no pude sentir más que deslumbramiento. Su fabulosa afabilidad, su simpatía, el humor que siempre irradiaba, su ingente cultura a la vez que muy sincera humildad y su no menos íntegro distanciamiento de las habituales vanidades que empañan a menudo a tantos creadores, no hacían más que animarme a reverenciarlo, a dedicarle un lugar absolutamente aparte en mis pensamientos entre muchos de sus contemporáneos.

En la fatal y plúmbea atracción que siempre ha ejercido el realismo en la literatura de un país como el mío, España, en el rechazo secular a todo lo que olía a cosmopolitismo, en la arraigada falta de curiosidad por ir más allá de lo doméstico y archisabido, conocer —y comentar y reseñar a menudo en distintas revistas y suplementos literarios— la obra de Sergio Pitol fue como una bocanada de aire fresco. Desde muy pronto se convirtió para mí en un auténtico maestro, como también lo han sido Claudio Magris, Antonio Tabucchi o el catalán Joan Perucho. Autores que han coincidido como Sergio en dar a luz unas obras “anómalas” en su tiempo, muchas veces a contracorriente, y muchas veces de origen y género mixto, un género continuamente mezclado y reelaborado a su gusto. He admirado sin límites la obra de Sergio Pitol que navega, de forma invariablemente brillante y espléndida, entre la ficción pura, la autobiografía, la parodia, el ensayo literario y el relato de viaje, sin olvidar las traducciones de lujo de autores, por otra parte, impecablemente seleccionados, desde Pilniak y Gombrowicz —de quien sería su gran introductor en España— hasta otros no menos insignes como Brandys, Bassani, Jerzy Andrzejewski, James, Conrad y muchos más.

Adoro con verdadero fervor sus novelas, en especial El desfile del amor, o un recorrido tan especial por esa Europa del Este que tan bien llegó a conocer, como muy pocos escritores en lengua española han llegado a ni siquiera a intuir, como es El viaje. Pero también pienso que la corrosión, la parodia, el humor desopilante y el gusto por lo grotesco de su Tríptico del Carnaval encarna sin duda uno de los más maravillosos, originales y espectaculares momentos o ciclos narrativos del pasado siglo. Por no hablar de sus sutiles, nada convencionales y subyugantes cuentos, que lo hacen un maestro indudable del género. Estoy plenamente de acuerdo con Enrique Vila–Matas, al cual siempre le unió un verdadero afecto de carácter paternal–filial, cuando dice que “Nocturno de Bujara” es “uno de los cuentos más bellos y perfectos que se han escrito jamás”. Un cuento que ha adquirido la categoría de clásico, de los mejores de la literatura no solo de su lengua y su país sino de alcance universal.

Un intelectual como él, y no quiero ser pesimista, tiene difícil sustitución. Como lectora y como crítica literaria, no solo como amiga que lo llora, lo echaré sin duda de menos en su papel de incansable introductor de muchos autores formidables que no siempre serían fáciles de detectar por un lector normal. Nos ha dejado un rastro inapreciable de auténticas joyas de una biblioteca ideal y exquisita, hecha a su medida y a la de muchos espíritus, con parecida sensibilidad y entusiasmo por descubrir, o asentar, sin interrupción viejas o nuevas pasiones literarias. En la colección de ensayo literario que dirijo, La Rama Dorada, dentro de la editorial Huerga & Fierro, apareció a finales de los años noventa un libro suyo espléndido: Pasión por la trama, donde se incluían ensayos magníficos sobre Flann O’Brien, Ivy Compton–Burnett, su queridísimo Gógol, James, Bulgákov, Mann, Mutis, Benjamin y muchos otros. Otros críticos, otros autores, otros admiradores de su obra tendrán que seguir su estela. Tendrán que integrarlo también a él, al grandísimo Sergio Pitol, de pleno derecho, en el panteón de nombres ilustres que siempre, incansable y generosamente, se dedicó a levantar.