Es difícil hablar de alguien cuya obra ensayística, que algunos prefieren llamar en su caso concreto periodismo, forma y formará parte de nuestra memoria literaria más acuciante y necesaria. Pero sin duda alguna, Sergio González Rodríguez es uno de los grandes pensadores de nuestra realidad cultural, entendida como aquello que está “más allá del propósito de la naturaleza”, como dijo el mitólogo y escritor Joseph Campbell, y que se ubica en un campo de análisis transversal donde se amalgaman fenómenos sociales, políticos, económicos, filosóficos, psicológicos y estéticos.

Y es que Sergio González Rodríguez se caracterizó, además de por ser un hombre entrañable, generoso, leal, por ser un escéptico y un aglutinador de ideas que catalizaba a mansalva, poseyendo una gran información y una gran agudeza de reflexión sobre ella, producto de lo cual escribió una serie de obras maestras a caballo entre la mejor crónica y el mejor ensayo, donde reside la absoluta singularidad de su voz literaria.

Sergio siempre fue joven. Y es posible que haya sido reconocido como el ensayista mexicano actual más universal, porque sus ideas anticiparon el muro físico e ideológico de Trump y el modelo “neototalitario” que se avecina en muchas partes del mundo, al tiempo que diagnosticó, con claridad y lucidez, la naturaleza específica de la sociedad mexicana del siglo XXI, donde además de advertir que el crimen organizado había convertido zonas enteras del país en un “contramodelo de civilización que puede extenderse a otras partes del mundo”, calificó al Estado mexicano como “alegal” por el hecho de que, como decía, “en realidad es un Estado que simula el respeto a la ley y que funciona de acuerdo a sus disfuncionalidades”, pues “con índices de impunidad por encima del 90 por ciento y territorios enteros del país dominados por el crimen organizado, no podemos hablar de un Estado de derecho”.

Recuerdo que hace un par de años, González Rodríguez me comentaba, a raíz de la publicación de su ensayo Campo de guerra, con el que había obtenido el Premio Anagrama de Ensayo 2014, que los Estados-Nación estaban siendo incapaces de satisfacer las exigencias sociales y de comprender las grandes transformaciones que encubría “el modelo de control y vigilancia” imperante, “al desplazar la presencia de cada persona e instalar la hegemonía creciente de la técnica y el dinero como ejes del mundo hacia un futuro transhumano que anuncian ya los artilugios electrónicos”, y en resumen, analizaba cómo es "el ser humano como prótesis del mundo artificial y objeto de redes y sistemas; el ciudadano víctima de una visión pervertida de la realidad que lo ubica entre la defensa de sus derechos y la voluntad insurreccional”.

Como me ha dicho ahora el editor Jorge Herralde en relación al tema que abordaba Sergio en Campo de guerra, “ya sea por las tensiones sociales que estragan a las sociedades urbanas de todo el planeta o por el surgimiento de conflictos diversos, cada vez más se impone una nueva cosmovisión como forma de gobierno global, algo que ha hecho de forma impecable González Rodríguez en su ensayo”.

Aún antes, en marzo de 2009, cuando González Rodríguez presentó en la Casa de América de Madrid su “reporsayo” El hombre sin cabeza, cosechando grandes elogios por su reiterada valentía al enfrentar un tema tan delicado como el del narcotráfico, me dijo que el fenómeno de la violencia generado por la guerra del narco que imperaba en México desafiaba profundamente las normas y los preceptos morales y éticos a los que estaba acostumbrado Occidente, razón por la cual, consideró, era muy importante situarlos en su contexto para establecer zonas de entendimiento diversas con otras regiones del mundo. "Los fenómenos que contemplamos”, aseguró en la conversación que sostuvimos en esa ocasión, “son extremadamente graves para la civilización, para la cultura como la hemos conocido y para la coexistencia o convivencia como la hemos visto”. Le da la razón Roberto Saviano cuando escribe en CeroCeroCero que, hoy, “México es el origen de todo. El mundo en el que ahora respiramos es China, es la India, pero es también México. Quien no conoce México no puede entender cómo funciona hoy la riqueza en este planeta. Quien ignora a México no entenderá nunca el destino de las democracias transfiguradas por el flujo del narcotráfico”.

Dice Harold Bloom que crecer gracias al genio de otros supone ampliar las posibilidades de supervivencia, al menos en el presente y en el futuro inmediato. Por ello, se impone agradecer y apreciar la mirada que González Rodríguez aplicó a nuestra realidad, no solo por lo que Herralde distingue como “la valentía kamikaze de un francotirador con un arsenal informativo imbatible”, sino, como también asegura Herralde, por su independencia y honestidad intelectual que, en palabras del periodista y escritor español Alfonso Armada, con sus denuncias del poder político en México y los narcos era como si se hubiera pintado una diana en el pecho.

Hay otro aspecto que es importante destacar en Sergio González Rodríguez: su vitalidad, que es, según la valora Bloom, la medida del genio literario cuyo poder de penetración e inteligencia están por encima de su época, elevándose sobre aquello que ocurre para analizarlo y ofrecer una visión que encarna la inquietud y el sentimiento predominantes. En ese sentido, hay algo en la obra de González Rodríguez que pertenece a su época a la vez que la sobrepasa. Esa es su originalidad, que por otra parte se reconoce en precursores como Octavio Paz y Carlos Monsiváis, pero también en pensadores como Jean Baudrillard o periodistas como Ryszard Kapuscinski, y es su conciencia de que había elaborado un mapa en cuyas coordenadas está enfocado el mal que nos castiga hoy y que nos seguirá castigando de no hacer caso a su voz. La literatura debe usarse para la vida, para incrementar la percepción, contribuir a la conciencia, intensificándola, ampliándola y aclarándola. Sergio González Rodríguez lo hace con sus obras, en especial, su trilogía dedicada al estudio de fenómenos extremos de las sociedades actuales —Huesos en el desierto, El hombre sin cabeza y Campo de guerra—, que es al mismo tiempo el retrato perfecto de sus obsesiones desarrollado de forma magistral y donde plasma su capacidad para articular un escepticismo universal, piedra de toque, como destaca T. S. Elliot, del poder de un ensayista.

Esta actitud por parte de González Rodríguez motivó que en mayo de 2013 la Casa de América de Cataluña le otorgara el Premio a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, galardón que recibió en Barcelona y que quiso dedicar a los periodistas mexicanos asesinados, afirmando sentirse afortunado al poder sobrevivir a un par de atentados contra su vida. “Me siento muy afortunado. Yo pude sobrevivir”, expresó entonces el escritor, en alusión a los secuestros y torturas padecidos por sus investigaciones sobre los crímenes del narcotráfico en México.

En aquel acto de premiación, González Rodríguez dijo en su discurso de agradecimiento que los periodistas “deben formar e informar a sus lectores en oposición a la permisibilidad otorgada por el entretenimiento que ha normalizado la violencia extrema en el espacio mediático y transmediático. La crítica debe ser el fundamento del periodismo”, sostuvo, y tras recordar que desde el año 2000 más de 100 periodistas mexicanos habían sido asesinados o permanecían desaparecidos en México, reivindicó el oficio informativo, una lección de humildad en alguien que había alcanzado cimas literarias de gran prestigio. “Sin periodistas no hay periodismo”, subrayó, y concluyó con un mensaje positivo que es lección perenne: “Todo infortunio puede transfigurarse en esperanza”. El infortunio de su muerte, con la viveza de su obra, se transfigura en la esperanza de que su voz sea escuchada y repetida una y mil veces, no solo para que los problemas que denunció terminen, sino para que Sergio siga vivo, entre nosotros.

En todo caso, Sergio González Rodríguez forma parte ya de la mitología literaria mexicana, pues su obra, especialmente la de madurez, perdurará autosuficiente y auténtica incluso después de que su voz no deba decirnos lo que grita: narcotráfico, secuestro, desapariciones y homicidios misóginos en un país que alberga “un gran osario infame que fosforece bajo la complacencia de las autoridades”, pues como reza una de sus máximas, “recuerda” y “que otros sepan lo que recuerdas. Y puedan leer lo anotado con tinta roja para entender lo escrito en color negro”. A fin de cuentas, Sergio confiaba en que, “contra la nada, perdurará el destino. O la memoria. Al fin y al cabo”, decía, “la vida de cada quien es un desafío misterioso en aquello que nos sobrevivirá”.





CODA

Conocí a Sergio González Rodríguez en la segunda planta del viejo edificio de la calle Balderas que ocupaba el periódico La Jornada a mediados de los años 80. Sentado frente a su par, Fernando Solana Olivares, hacían la Antesala del suplemento dominical, y eran la antesala para llegar al “rey viejo”: Fernando Benítez. Aquel mediodía del año 85, le regalé la por entonces recién publicada edición en francés de la Crítica de la razón cínica, de Peter Sloterdjik. El entusiasmo que manifestó por mi gesto, con el inicio de una amistad sincera y generosa, se repitió cada vez que nos encontrábamos y ha pervivido hasta ahora. Lo entrevisté por vez primera en 1990, para la sección cultural de El Nacional, cuando apareció su primera novela, La noche oculta, en una cantina cercana al Zócalo. Cuando me mudé a Madrid, en 1993, yo era su Cicerón, y en mis visitas a la Ciudad de México, él era mi Virgilio. Siempre fuimos felices juntos, entre libros, música, copas, buena comida, risas y conversación interminables.

El 13 de marzo pasado, hace apenas tres semanas, le pedí que escribiera el texto introductorio de un libro de periodismo cultural que publicaré. Su generosidad me desbordó: “¡Claro, querido, Carlos!, cuenta con mi nota introductoria para tu libro, que luce súper interesante. Te ruego me envíes el texto en cuanto puedas. Me alegra mucho que hayas reunido para dicha obra tu brillante y generoso trabajo como periodista cultural, pues me parece que será una aportación muy importante a tu trayectoria como escritor y a la historia de nuestra cultura. Felicidades: va también un abrazo fuerte con mi cariño y admiración de siempre, Sergio”.

Antes, en octubre de 2016, enfrascado en la lectura del más reciente ensayo de Slavoj Zizek, Problemas en el paraíso, me encontré que el agudo filósofo le citaba, a propósito de un texto suyo titulado The Femicide Machine, publicado en Los Ángeles en 2012. “Me ha dado muchísima alegría, porque demuestra la solidez de tu obra y el grado de penetración que ha alcanzado, sirviendo de referencia a uno de los pensadores más interesantes del momento”, le escribí enseguida. “Ya era grato verte como personaje de Javier Marías en Negra espalda del tiempo y Literatura y fantasma, y de Roberto Bolaño en 2666, pero esta referencia es un puntazo para tu obra ensayística. ¡Felicidades, querido amigo! ¡Salud! Un abrazo fuerte”.

A los pocos minutos, Sergio respondió: “¡Qué maravilla, mi querido Carlos!, que me cite el admirado Zizek es un honor y un privilegio impar, muchísimas gracias por avisarme y por tu mensaje, que me da ánimos en verdad fuertes, hiciste mi día y mi semana, felicidades también a ti, y ¡salud! Nos vemos pronto, va un arroz muy, muy fuerte con mi cariño y admiración de siempre. ¡Ya brindaremos y seremos felices como siempre! Abrazo, Sergio”.