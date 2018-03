Desvíos (33 nomenclaturas para nombrar un paisaje)

23

Oscura o brillante, expansión del lenguaje de las grietas o descompresión de los vínculos entre doseles. Fortuito y no, como la génesis del mundo. Como la composición de un montaje gigantesco creado de deshechos, de imágenes y sílabas goteantes (la imagen muestra, el lenguaje da sentido, el cuerpo entra en cautiverio por la lucha entre ambos); puentes. Desde la lengua, desde el cliché (marca el cuadrante, busca el vestigio), un entomólogo diagnostica el mundo, su temida latencia.

29

Resolana. Ante la oscuridad del levantamiento, un grito. La palabra no como un asilo, refugio o ala de ave muerta sobre solario. No como cristal enmohecido, tormenta en medio del bosque o ahuehuete caído. No. Acontecimiento más que fin. Suceso activado en boca y músculos: gesto, núcleo de la cólera. Resoplido en el rastro, en lo que deja el rastro. Transparencias: la tarea de observar los bordes.