Estaba leyendo un sermón que Antonio García–Trevijano le dirige al rey Felipe por su pusilánime comportamiento ante el asunto de Cataluña. Entre mucho de interesante, copio ahora una frase: “El sostén de las repúblicas descansa en la virtud y el de las monarquías en el honor”.

Pero no debieran ocuparme ahora las monarquías, porque la nuestra, que no era nuestra, la mandamos al diablo en algún momento de inicios del siglo XIX. Y sin embargo ocurre que hoy día nuestra república está igualmente alicaída: sin honor y sin virtud. Pero llamémosle monarquía a la nostra dictadura, anarquía o democracia, ya que no tiene nombre, y diremos que incluso la reina que pretendía ser bastón se convirtió en cojera, mientras que el reyezuelo, no de sangre azul sino tricolor, no encuentra entre toda su estirpe, natural o bastarda, alguien que asegure la sucesión.

He aquí que Plutarco nos cuenta que Felipe de Macedonia, padre de Alejandro, dijo: “Prefiero que se me llame honrado por mucho tiempo que rey durante poco”. Pero en la silla del águila se sienta un hombre que parece decir: “Prefiero que se me declare honrado a que me llamen honrado” y así mueve hilos y tablados para que lo exculpen de las culpas en vez de haber evitado la culpa. Con cinismo similar, su séquito encarcelado organiza huelgas de hambre porque son hasta sinceros consigo mismos, que no con nosotros, cuando ven injusto que los lleven al corral y los excluyan del chiquero. Sinceridad más primitiva que honesta, y que sigue las palabras de Segismundo en La vida es sueño: “Nada me parece justo, en siendo contra mi gusto”.

Pero ojo, que en ese momento Segismundo es un villano, un animal, alguien “por quien su Reyno vendría a ser parcial y diviso, escuela de las traiciones, y academia de los vicios”, así es que más valdría usar como ejemplo al don Manuel, de La dama duende, cuando dice: “Donde el honor es lo más, todo lo demás es menos”.

¿Pero qué hacer cuando el honor ya no existe? Hasta las sabias palabras de don Quijote se vuelven una maraña sin sentido. “Por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida”. Mas el Caballero de la Triste Figura pensó que libertad y honra iban de la mano, cuando acá conocemos gente que no quisiéramos conocer y que se deshonra cada vez más por procurarse la libertad. A perseguir sus desfalcos le llaman cacería de brujas; a la justicia le dicen persecución; a la evidencia la califican de calumnias, y a la verdad, de mentira, sumando así más deshonor, pues como dice el buen Lope de Vega: “Es muy propio de la mentira no tener salida sin mucho deshonor de quien la intenta”.

Y vaya que lo intentan. Lo intentan todos los días, por todos los medios. Hombres necios que pecan por la paga y pagan por pecar.