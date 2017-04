Pasé muchos domingos de mi infancia recorriendo un enorme y pintoresco tianguis. Mientras mis padres llenaban bolsas con frutas, verduras y demás alimentos, yo caminaba detrás de ellos en silencio, absorto en la letanía que emanaba de una bocina vieja, colgada en lo alto de un tubo, cuyo sonido envolvía a todo el mercado. La voz del cacharro mugriento era nasal y las palabras achacosas: “Para el dolor de piernas o de riñones, el dolor de pulmones o de cerebro. Para el cansancio, el insomnio y la depresión. Para la vista nublada. Por si se marea, por si sufre constantes gripes y catarros, por si le arden las plantas de los pies. Para sentirse bien: las cápsulas de caguama. Para los niños, para los abuelos, para usted: cápsulas de caguama.”

No era el dueño del puesto quien decía todo eso, sino una grabación en bucle. A mí me maravillaba pensar que una sola cápsula pudiera con todo. Pero en el tianguis mis padres compraban muchas cosas, menos esas cápsulas. Tiempo después, mi abuela me confesó que una vez compró el remedio milagroso (fácil de encontrar en cualquier zona de la ciudad, quizá de todo el país), para ver si se le quitaban las reumas. “Pero no, hijo, no sirven para nada. A ver si tú tienes más suerte y, cuando crezcas, puedas comprar algo que realmente cure todo.” Aquellas poderosas cápsulas (y en el deseo de mi abuela) han venido a mi mente ahora que leo el Manual de remedios literarios, de Ella Berthoud y Susan Elderkin, publicado por Siruela y Círculo de Lectores. Estos días se encuentra en casi todos los aparadores de las librerías de Madrid y, por su portada de mantel descolorido, tiene pinta de estar dirigido a las madres o abuelas previsoras, pero su contenido atrapa y sirve a cualquiera.

Berthoud y Elderkin son un par de escritoras que estudiaron literatura en la Universidad de Cambridge y afirman que, desde 2008, han curado a mucha gente gracias a la biblioterapia. Juntas recetan libros en una clínica llamada “La Escuela de la Vida.” Francamente temí que su manual fuese un libro ramplón de autoayuda. Uno no tarda en darse cuenta, sin embargo, de que estas dos mujeres han sabido condensar su experiencia de prescriptoras y su guía de antídotos para las diferentes dolencias humanas es una de las herramientas más útiles para la existencia. Porque leer un libro en el momento adecuado puede cambiarnos la vida.

“Nuestra botica contiene bálsamos beckettianos, torniquetes tolstoianos, los calmantes de Calvino y las purgas de Proust y Perec”, advierten, y en seguida presentan en orden alfabético distintos padecimientos con sus respectivos libros para combatirlos. Como las cápsulas de caguama (pero sin engaños), el libro apropiado puede con todo. Con el pesimismo, el mal de amores, la desesperación, la arrogancia, el estrés, la soledad, el fracaso, el miedo, los celos… ¿Tiene el corazón roto? Adminístrese una dosis de los relatos escritos por las hermanas Brontë. ¿Amaneció crudo después de una monumental borrachera? Abra los cuentos completos de Hemingway. “A veces lo que funciona es el argumento de la novela; otras veces es el ritmo de la prosa lo que tiene un efecto calmante o estimulante sobre el alma”, sostienen las bibloterapeutas. Y muchos damos fe del poder curativo de la lectura.