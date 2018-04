Otro rey desnudo

Hoy nos quedan los museos. The Square, ganadora de la Palma de Oro, nos introduce en la vida de un museo o más específicamente de un curador. Cristian, como todos los que se dedican al arte, es un tipo divertido siempre que se le tome con sentido del humor. Y el director lo hace. Utiliza sus rollos inexplicables para hacer una caricatura de la sociedad europea, para reflexionar en torno al sentido de este arte que se quedó como un cadáver sin espíritu sobre el pedestal y sobre todo para hacer una película muy divertida. The Square está bien escrita porque todo lo que sucede es imprevisto. Está bien dirigida porque la cámara está siempre en el lugar más atractivo (sea por lo que vemos o por lo que no vemos) y sobre todo tan bien actuada que Cristian, un patético esnob, termina por parecer adorable. Casi tanto como los niños africanos de la película Play que lanzó a la fama a Ruben Östlund. Cristian personifica a todo un grupo social: esa farándula europea que asiste a cocteles de queso y vino y trata de divertirse con el arte a pesar de que vive llena de culpa y miedo de que le suceda algo como lo que le sucede a Cristian quien, al tiempo que tiene que curar cierta exposición debe enfrentar la furia de un niño árabe y la locura de una periodista estadunidense que lo ha seducido para acusarlo de seductor. The Square está llena de personajes que parecen salidos de una vieja comedia moral; una de esas que cuestiona valores o la falta de ellos. De allí la pertinencia de utilizar como telón de fondo para las desventuras de Cristian el mundo del arte moderno, el que hace tanto que dejó de preguntarse por la belleza, al que ni siquiera deberíamos llamar arte sino “evento.” Como The Square, un cuadro fosforescente que sustituye a la estatua ecuestre del rey y que por alguna razón, según Cristian, llama a la unión, la solidaridad y la tolerancia, un cuadro que es como Europa, una región en la que se dice que todos caben y que en realidad está tan perpleja como aquel emperador que se mandó a hacer un traje y encontró que lo habían dejado desnudo.

The Square (La farsa del arte). Dirección: Ruben Östlund. Guión: Ruben Östlund. Fotografía: Fredrik Wenzel. Con Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West. Suecia, Alemania, Francia, Dinamarca, 2017.

@fernandovzamora