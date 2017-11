Marcelo Tobar: “Defiendo la democratización del cine”

Tres viejos amigos se encuentran rumbo a una reunión de generación. Casi de manera natural replican el trato que tenían de adolescentes y aplican el bullying a Heriberto (Humberto Bustos), el conductor, sin saber que ya es otro tipo de persona. Ganadora del Premio a la Mejor Película del Festival Internacional de Cine de Morelia, Oso polar se estrena en las salas mexicanas. La cinta de Marcelo Tobar busca ganarse un lugar como pieza artística y trascender el dato anecdótico de ser el primer largometraje mexicano filmado con teléfono celular.

Tengo entendido que la película nació a partir de un video policiaco y una reunión generacional.

Es una mezcla. El video al que te refieres me inspiró para usar las grabaciones que hacemos con el celular como fuente dramática. La premisa anecdótica nació de una reunión de generación a la que fui. La mayoría de las películas acerca de estos episodios son comedias, pero pocas abordan los enfrentamientos personales.

Un director joven hablando de experiencias juveniles. ¿No se convierten estas historias en ombliguistas?

Oso polar trata de tres personas. No es mi biografía. El arte se nutre de experiencias personales y hay que diferenciar entre una película en la que una perspectiva individual se convierte en el centro y una película que se basa en situaciones biográficas para crear drama.

La película plantea una reflexión sobre la tecnología que es evidente a partir del formato con que se grabó: un teléfono celular.

Defiendo la democratización del cine. El elitismo le hace daño y entre más voces y pluralidad… mejor. El diseño de producción fue inédito. El iPhone no solo abarata los costos, también cambia la relación con el actor porque la cámara es casi invisible.

Tangerine, de Sean Baker, Detour, de Michel Gondry, y su película. ¿Se puede hablar de una tendencia real en esta dirección?

Empecé a realizar mi proyecto antes de Tangerine. Ojalá se convirtiera en un movimiento. De joven me apasionó Dogma: su propuesta desnudaba a la película de artificios. Cuando vi Los idiotas de Lars Von Trier y Festen de Thomas Vinterberg, sentí que podía hacerlo. Es posible que filmar con celulares venga un poco de lo que pensaron estos daneses.

Pero usted no querrá que Oso polar se recuerde únicamente por ser la primera película con iPhone.

De acuerdo. Si en la Nueva Ola francesa no hubieran existido Truffaut o Godard, y solo nos hubiéramos quedado con Jacques Rivette, no habría pasado nada. Mucha gente me critica por mencionar la cámara, pero creo que es importante recalcarlo porque si no la gente no podrá enterarse de lo que puede hacer con sus teléfonos. A lo mejor algunos la verán por morbo, pero también es importante ofrecer una pieza artística que emocione.

¿Qué recursos plásticos encontró en el teléfono?

Me permitió abrazar la estética de lo feo. Para emocionar no necesitas que las cosas sean bonitas.

No creo que Christopher Nolan apruebe este formato.

Algunos llegan al trono y quieren cerrarle la puerta al pueblo. Almodóvar quiso cerrarle la puerta a Netflix en Cannes y su postura solo sirvió para demostrarnos que está caduco. Igual Nolan. Cuarón le contestó de una manera magistral: “Así como los cineastas independientes no deberían filmar en estas condiciones, como tú dices, los negros deberían seguir trabajando en el campo”. Las élites no quieren que las cosas sean horizontales y el cine con iPhone lo es.