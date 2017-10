Libros típicos

El turista no gringo tiene curiosidad por los productos típicos del lugar que visita. En Madrid no irá a un restaurante chino, sino que elegirá las tapas, comer rabo de toro o callos a la madrileña o, ya en el extremo del tipiquismo, un inantojable bocadillo de calamares, que parece tan desatinado como un taco de tamal. En Lisboa se comen pastéis de nata al límite del empalago. En casi toda Alemania uno se zampa un bratwurst con litros de cerveza. En Burdeos hay que tomarse un bordeaux; en Besanzón se come un trozo de comté con vin jaune; en París hay que optar por un kebab o un cuscús porque lo demás no alcanza.

Mas no todo es comer y beber. Los viajantes vuelven de Rusia con una matrioshka, de Tlaquepaque con una artesanía, de Tenancingo con un rebozo, de Bolivia con un suéter, de Israel con algún amuleto religioso, del Vaticano con el alma buena.

Pues bien, hay un pequeño poblado donde el producto típico son los libros. Se llama Óbidos y está en Portugal, a unos ochenta kilómetros de Lisboa.

Cuando lo visité por primera vez, hará cosa de seis años, lo tradicional del lugar era la ginjinha: una bebida dulzona que frisa el veinte por ciento de alcohol y puede servirse junto con la pequeña fruta llamada ginja, pero que en español no me quedó claro cómo hay que llamarle. Los portugueses aman la dulzura, así es que, por si no fuese suficiente el golpe caramelizador, suelen servir la bebida en un copo de chocolate que se devora inmediatamente después del trago.

Mas ¿qué es el alcohol sin libros?, habrán preguntado los obidenses, o ¿qué son los libros sin alcohol? De modo que esa villa medieval de apenas tres mil habitantes se fue llenando de librerías hasta llegar a dieciséis, algunas de ellas enormes y surtidísimas, de nuevo y de viejo. Hoy, Óbidos es reconocida por la Unesco como una Ciudad Literaria y los visitantes acostumbran salir de ahí con una botella de ginjinha y varios libros, se les ve bebiendo y leyendo en las calles y hasta se pueden hospedar en un hotel llamado The Literary Man, donde los viajantes pernoctan en una biblioteca, o ir a la iglesia de Santiago, convertida en librería, por lo cual es la única en que ocurren milagros. Hoy, sin duda, en Óbidos hay más libros que botellas de ginjinha.

Portugal ya tenía otra meca libresca: la Livraria Lello, en Oporto, pero ahora los lectores huyen de ella, pues tras aparecer en alguna película de Harry Potter se plagó de obtusos turistas en busca de una selfie, que no de un libro. Ahora la librería vive mejor de cobrar tres euros de entrada a los analfabetas que de la venta de libros.

Óbidos es la más pequeña de las Ciudades Literarias reconocidas por la Unesco. Soy morador de otra de ellas: Cracovia. Es también notable la cantidad de librerías que existen en esta ciudad, y gracias a ello la intensidad y calidad de la vida cultural se nota muy superior a la de Varsovia, a pesar de que esta última goce de mayor presupuesto oficial.

Las preguntas se antojan evidentes. ¿Qué población de México podría ser una ciudad literaria? ¿Qué pasos habría que dar? ¿Es algo viable o nuestros niveles de lectura descartan la mera intención? ¿Es algo viable o la ignorancia de nuestros políticos descarta la intención? Sea donde sea, sea como sea, qué bien que entre los productos típicos de México estuvieran los libros. Pero mientras esto sea un sueño, vaya usted convirtiendo su casa en casa literaria.