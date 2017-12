Navidad libresca

Allá cuando se escribieron los evangelios, sus autores se vieron en la necesidad de explicar por qué al mesías le llamaban nazareno cuando las profecías hablaban de que habría de nacer en Belén. Mateo y Lucas siguen estrategias distintas. El primero sitúa desde el principio a la sagrada familia en Belén y los hace huir a Egipto cuando Jesús tiene alrededor de dos años para salvarlo de la matanza que ordena Herodes; posteriormente, en vez de regresar a Judea, se van a Galilea, donde Jesús crecerá en tamaño y sabiduría, y se hará amigote de Pedro. Por su parte Lucas se inventa un censo en el que ilógicamente todos tienen que volver a su lugar de origen para ser empadronados. Así, José y María, que vivían en Nazaret, han de viajar a Belén cuando ella está por parir. Esto lo relata José Saramago con mejor prosa y de manera más completa que el mismo Lucas, notando lo mucho que hay de insensato en que los hombres deban ir a sus ciudades de origen para ser censados. El periplo de José y María sería lo de menos, pues entre Nazaret y Belén hay ciento cincuenta kilómetros. Pero el imperio romano era mucho más extenso y tal medida habría causado que miles y miles de personas se trasladaran miles y miles de kilómetros, dejando campos, cosechas, negocios y animales a su suerte. Por eso y muchas cosas más se sabe que Lucas se sacó de la manga su justificación del mesías betlemita–nazareno. Y si Lucas no fuese un santo, le llamaríamos mentiroso.

La tradición Navideña toma elementos de los dos relatos. De Mateo son los reyes magos y la estrella de Belén; de Lucas son los pastorcitos, el niño en pañales y el pesebre. Con el viaje de Nazaret a Belén, Lucas abre la puerta para las posadas, si bien lo cierto es que éstas surgen de una tradición oral y de evangelios no canónicos. También fuera del canon están el burro y el buey, y el propio papa Ratzinger negó su presencia junto a la santa cuna, pero estas bestias siguen siendo favoritas en los nacimientos, y con buenas razones.

A falta de adecuados sistemas de calefacción, para estar cómodos en invierno no había como el calor que emiten un burro y un buey. En la novela La boca pobre, de Flann O’Brien, un citadino se espanta ante esta costumbre de los campesinos irlandeses, y les dice: “¿No es vergonzoso para su decoro yacer ahí en compañía de las bestias salvajes, todos ustedes en un mismo lecho?”.

El Jesús de Lucas es un recién nacido, mientras que el de Mateo tiene alrededor de dos años cuando lo visitan los reyes magos. Quizá para promediar, los niños dioses de barro y ombligo limpio que se venden en los mercados navideños frisan un año, pero entonces no son ni mateicos ni lucateros, sino salomónicos.

En cambio José se ha ido rejuveneciendo con el paso del tiempo. En los primeros años del cristianismo se contó apócrifamente que era un anciano al que ya no se le paralelepípedo, y con tal deficiencia se aseguraba la virginidad de María antes y después. Por eso en el Renacimiento los Josés son unos viejillos sin libido y a veces calvos. Sin embargo, con el paso del tiempo se prefirió optar no por el hombre impotente, sino por el sacrificado y obediente; además a ese paso del tiempo le fue incomodando que una treceañera estuviese encamada con un vejestorio así fuera estilo Kawabata. Ahora José tiene una edad indefinida en las figurillas, pero no debe pasar los cuarenta años. En Hollywood es más joven, y María, más vieja.

Pero todas estas incongruencias que les restan sueño a los historiadores han de darnos gozo a los amantes de novelas. Así es que festejemos la Navidad, pues ésta no conmemora un evento que a nadie le consta, sino una estupenda biblioteca que todos deberíamos leer y apreciar.