Sin ton ni son

Aprovechando que durante la noche cayó una nevada en Berlín, esta mañana visité el Monumento a los judíos de Europa asesinados. Esperaba que la nieve le diera al conjunto de bloques un esplendor que normalmente no tiene, pero me encontré con un sitio lodoso y tan desangelado como cuando se ve bajo el sol, la sombra o la lluvia. Los millares de cajones de piedra tienen tal anonimato y frialdad que se pierde la humanidad, la individualidad y se corre el riesgo de banalizar la muerte con la muerte y echar a cuento la frase de Stalin que por tan conocida me callo. Por eso resultan más conmovedoras las pequeñas Stolpersteine, cuyo nombre quizá venga de lo que en Isaías 8:14 se llama “piedra de tropiezo”, y que frente a ciertos edificios indican los nombres de judíos que los habitaron. En la acera frente al lugar donde me hospedo hay trece de estas Stolpersteine. Dos de ellas hablan de un matrimonio y nos informan que aquí vivieron Julius Herrmann y Frieda Levy de Herrmann, él nacido en 1858 y ella en 1863, ambos deportados al campo de Theresienstadt el 6 de julio de 1942. Ahí, ella murió apenas once días después y él sobrevivió hasta el primero de enero de 1943. Un hombre de 84 años y su mujer de 79. El resto está en lo que sabemos, imaginamos y sentimos. Por eso esas dos pequeñas placas hablan más que los 2711 enormes bloques de concreto del monumento.

Si bien el monumento padece el mismo mal que buena parte del arte contemporáneo: no se sabe explicar a sí mismo y requiere de palabras que estérilmente pretenden sustentarlo: “La enormidad y el horror del Holocausto”, dice el texto oficial, “son tales que cualquier intento por representarlo por los medios tradicionales es inevitablemente inadecuado. El recuerdo del Holocausto nunca puede ser de nostalgia. El contexto del Monumento a los judíos de Europa asesinados es la enormidad de lo banal. El proyecto manifiesta la inestabilidad inherente a lo que parece ser un sistema, que aquí aparece como una cuadrícula racional, y su potencial de ser disuelto con el tiempo. Sugiere que cuando un sistema supuestamente racional y ordenado crece demasiado y se sale de proporción, acaba por perder contacto con la razón humana”.

El detalle es que la obra, en vez de hacer crítica a esa banalidad, acaba por acompañarla. El monumento no se conecta con la tragedia que lo inspiró ni parece tener lazos con el pueblo y la cultura, con la tradición y la historia que no se ha dejado doblegar en siglos. Hace una dedicatoria a los judíos asesinados por el nazismo, cuando los crímenes contra judíos por ser judíos comenzaron siglos antes en Europa. El monumento, monótono, monocromo, sin alma, parece decir: Lasciate ogni speranza. Como si los muertos estuvieran muertos. Esas millones de víctimas que formaron parte de la historia que comenzó cuando Jehová le dice a Abraham: “Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré”, y que encuentra su culminación moderna el 14 de mayo de 1948 con lo que David Ben–Gurión llamó “uno de los más notables e inspiradores logros en la historia de la humanidad”, merecían algo más cercano a lo sublime que unos bloques de concreto sin ton ni son.