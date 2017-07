Michel Franco: “Los espectadores son más inteligentes que yo”

De manera paulatina, la relación entre ambas comenzará a cambiar hasta alcanzar límites insospechados. Después de ganar el Premio Una Cierta Mirada, dentro del Festival Internacional de Cine de Cannes, Las hijas de Abril, del cineasta mexicano Michel Franco, se proyecta en las salas mexicanas.

¿Por qué hacer una película cuyo punto de partida es la maternidad?

Un día, en la calle, vi a una niña como de quince años, embarazada. Dado que es algo muy común en México pensé que era buen tema para una película, combinado con la competencia que en ocasiones se da entre padres e hijos. La madre se comporta como adolescente y la hija trata de actuar como una mujer adulta y madura, a pesar de que no tiene conciencia sobre las implicaciones de ser madre.

Es también una de sus películas más complejas en términos de personajes. Pensemos en los niveles de perversidad que alcanza la madre.

La evolución de los personajes es interesante porque al principio Abril parece una cosa y termina por darnos una sorpresa. Valeria, en cambio, parece una niña pero al final termina hecha toda una mujer. Me gusta, junto a los actores, crear personajes tridimensionales, llenos de matices y contrastes. Me atrevería a decir que esto es lo mejor de la película.

Además se le da trabajar la psique femenina.

El mundo femenino me parece más interesante que el masculino; creo que es clave para entender a la sociedad. A las mujeres se les reconoce menos y se les juzga más. En la película vemos mujeres de tres generaciones y con diferentes características.

Y en un país matriarcal como México esto se potencia.

Aquí las madres son algo sagrado. Les exigimos perfección para endiosarlas, cuando la realidad es que la alabanza desmedida las compromete y les quita libertad. Necesitamos quitarlas del pedestal, porque al final terminamos creando víctimas. No es casualidad que en México exista tanta violencia contra las mujeres. Gracias a este supuesto respeto se les termina atropellando.

En esta línea, la película, como otras anteriores, muestra familias rotas o disfuncionales. ¿Por qué?

La familia perfecta no existe. Me interesa cómo es que las relaciones entre gente que se quiere y supuestamente pretende dar lo mejor terminan por enchuecarse. Ahí está la base de quienes somos.

Mientras que en Después de Lucía habló del bullying, ahora vemos un filme más introspectivo y complejo en términos de psicología.

Tiendo a la introspección, pero sobre todo me interesan los personajes contradictorios. Para que un personaje valga la pena debe tener profundidad. Si además lo conjugas con una fotografía simple, que no busca la estética de manera caprichosa, dejas trabajar a los actores porque no los invades. Por esto creo que el plano secuencia es muy generoso para los actores, porque les da libertad.

Uno de los problemas del cine mexicano es la exhibición. ¿Ganar en el Festival de Cannes qué tanto ayuda a solventar este problema?

La clave no está en el premio, sino en filmar películas generosas para el público. Los espectadores son más inteligentes que yo y al mismo tiempo parto del sentido común a la hora de buscar temas. Los jurados reaccionan igual que el público. Al final todo es comunicación.