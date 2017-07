Marketa Riebova. Cómo traducir a Monsiváis al checo

Marketa Riebova (1973) hizo estudios sobre literatura latinoamericana. Realizó su licenciatura en la Universidad Masaryk, de la ciudad de Brno, en la República Checa, donde nació, y obtuvo su doctorado en la Universidad Carolina de Praga con la tesis Metáfora e ironía: imagen de la sociedad mexicana en la obra ensayística de Octavio Paz y en las crónicas de Carlos Monsiváis. En la actualidad es profesora de la Universidad Palac, de la ciudad de Olomouc, también de la República Checa, donde imparte cursos de literatura mexicana y chicana. Entre los estudiosos de la literatura escrita en español ha logrado tener una gran presencia y renombre gracias a que consumó la hazaña de poner en checo el libro de Carlos Monsiváis Los rituales del caos. Demostró así que era posible encontrar procedimientos para que la peculiar prosa de Carlos Monsiváis produjera el mismo efecto en la lengua checa.

¿Cómo llegó a interesarse en la obra de Carlos Monsiváis?

Todo empezó en 1998, cuando obtuve una beca del gobierno mexicano para estudiar literatura mexicana. Me aceptaron en la Universidad Veracruzana. El año que llegué a México se cumplían tres décadas de los hechos de Tlatelolco. Me interesé en el tema y leí Postdata de Octavio Paz y luego Días de guardar de Carlos Monsiváis Así nació mi interés por Paz y Monsiváis; sobre todo me interesó mucho su enfoque cultural de la sociedad y el sistema político mexicano. Dos enfoques desde perspectivas muy diferentes. Para mí, el año de 1968 es muy significativo: ese mismo año las tropas rusas, acompañadas por los países del Pacto de Varsovia, invadieron mi país. Y nuestro país conserva la memoria de Vera Chavlaska, nuestra gimnasta que con un gesto de mucho valor decidió casarse en México por la iglesia y protestar por la invasión. Eso le costó el anonimato. Solo después de 1990, cuando se acabó el comunismo en la antigua Checoslovaquia, se divulgó su participación en el rechazo a la invasión.

Resultó una experiencia muy rica la lectura de los libros de Paz y Monsiváis, pues Paz se apoyaba en lo que llamo la representación arquetípica de la lectura. Se basaba en la metáfora, en el sustrato mítico de la historia mexicana, en el aspecto épico. Por su parte, Monsiváis realizaba una lectura irónica de la contemporaneidad de México: cómo se comportaba una sociedad que lograba recibir los lujos de la modernidad urbana, la presencia de la universidad masiva, y al mismo tiempo cómo esa modernidad lidiaba con los residuos de la época colonial. Monsiváis hizo una lectura irónica de las diferentes capas de una sociedad que no logra seguirle el paso a la modernidad. Se concentraba en esa capa de la población a la que el sistema no capacitaba para desarrollar los modelos urbanos. Monsiváis nos ofrece la presencia de una multitud de voces, lo que llamo una multivocalidad, en sus crónicas: deja asomar muchas voces.

¿Qué destacaría de Octavio Paz?

Él asumía un papel didáctico. Su libro ofrece una interpretación de los hechos al lector europeo sobre los conflictos de la modernidad en una sociedad como la mexicana. Digamos que Monsiváis es un maestro de ceremonias que concede la palabra a diferentes sectores de la sociedad y los junta en un texto, elabora una especie de collage. Y Paz, como ya dije antes, adopta una voz que explica, a diferencia de Carlos Monsiváis, que no explica nada y muestra diferentes modos de hablar. Monsiváis elabora un calidoscopio de voces.

¿Cómo pasó de lectora a traductora?

El estilo de Monsiváis me pareció muy atractivo, pero necesitaba conocer los contextos de sus crónicas para comprenderlo mejor. Incorporé sus ensayos en la bibliografía que daba a mis alumnos. La polémica entre él y Octavio Paz me ayudó a entender los contextos culturales de los años sesenta. Si se desconoce el bullicio cultural de México, difícilmente se entiende la ironía de Monsiváis, sobre todo cuando observa a la sociedad urbana en contraste con los valores de los ambientes de provincia. Me encantan las crónicas de la recepción del público de los artistas que se presentaron en grandes foros. Su crónica del estreno de la ópera rock Hair (en Acapulco, el 5 de diciembre de 1969) es insuperable.

Como dije, su estilo me pareció muy novedoso, aunque no dejo de reconocer que a pesar de dar la voz a muchos, decide qué voces se incorporan a su crónica, a quién le da la palabra. Y esto se vuelve, en cierta forma, una explicación de los hechos. Después de compenetrarme de la obra y el personaje Monsiváis, pensé que valdría la pena traducirlo.

¿Y fue difícil la tarea?

Muy difícil. Había que transmitir una heterogeneidad de voces. En checo tenemos dos tipos de lenguaje muy marcados: el que se utiliza para los asuntos de cultura, que llamamos “checo perfecto”, y el checo coloquial, el que utiliza la gente en la calle. Para cierto tipo de voces utilicé los dialectos rurales de los checos. Para la crónica sobre la Virgen de Guadalupe tenía que utilizar ese lenguaje rural para producir el mismo efecto. Así seguí el método de basarme en el checo rural para el habla de fuerte raigambre indígena y me sirvió mucho saber cómo hablaba el bisabuelo de mi marido. Mi traducción se basó en gran parte en el checo coloquial.

Los datos pintorescos no me pasaron con la traducción en sí misma sino con los criterios del encargado por la editorial Mlada Fronta de revisar mi traducción. Se oponía a que yo pusiera en checo Město Mexiko, que quiere decir Ciudad de México en checo. El insistía en que pusiera Mexico City, pues así acostumbraban referirse a la Ciudad de México en las revistas de viajes y reportajes que publicaban.

Debo decir que había pasajes del libro muy difíciles de interpretar. Era casi imposible encontrar contextos semejantes en mi país para darle una idea al lector checo de a qué se refería Monsiváis, de transmitir su ironía en el contexto checo. Sí, hubo momentos de desaliento durante la traducción. Afortunadamente, durante la época en la que emprendí la traducción conocí a quien entonces era el agregado cultural de la embajada de México en la República Checa, Gerardo Ochoa Sandy. Él me ayudó a conocer los contextos culturales de la sociedad mexicana. Y fue fundamental en promover la publicación de la traducción del libro de Carlos Monsiváis. Mediante el programa ProTrad del gobierno mexicano, que consiste en financiar en parte la publicación de obras de autores mexicanos en el extranjero, se logró que la editorial Mlada Fronta se interesara en el libro. En el pasado, Mlada Fronta publicó muchos libros de gran calidad de autores extranjeros, de latinoamericanos, pero a partir de mi libro las cosas cambiaron en la editorial y se han dedicado a publicar libros de lectura fácil. Mi traducción de Los rituales del caos se publicó en 2006, pero no creo que ahora les interese un tipo de libro como el de Monsiváis.

¿Cómo fue la recepción del libro?

Fue buena entre los círculos de hispanistas en la República Checa. Hubo algunas reseñas en revistas literarias. Tal vez habría que decir que en la República Checa no distinguen las literaturas nacionales: mexicana, cubana, argentina. La referencia es a la literatura latinoamericana, de la que se ocupan ahora pequeñas editoriales como Dauphin que en el 2014 publicó la traducción del libro de Octavio Paz sobre Sor Juana (Sor Juana Inés de la Cruz aneb nastrahy víry) y en 2010 El arte de la fuga (Umeni Fugy) de Sergio Pitol.