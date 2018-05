El olvido que seremos

Una vez estábamos en un encuentro de escritores en Morelia. Como parte de los paseos, fuimos a visitar la isla de Janitzio. Cuando flotábamos por las aguas del lago de Pátzcuaro, la lancha comenzó a hacer agua. Entonces el poeta Eduardo Espina vaticinó el inminente encabezado de periódico: “Se hunde barca con veintiún escritores; solo dos se salvan del olvido”.

No voy a mencionar los autores que nos hallábamos en el apuro de ahogarnos, pero es verdad que casi todos estamos condenados al olvido. Estoicamente hablando, esto no debería importarnos, pues que nos sigan leyendo dentro de varias décadas tendría que resultarnos indiferente ya que estemos metidos en un féretro o en un ánfora; pero lo cierto es que no hay que esperar tanto, y lo más frecuente es que un escritor sea olvidado en vida.

Bastaría ver alguna lista de autores publicados por las editoriales mexicanas en los últimos treinta años y palomear los pocos que hemos leído o que al menos nos suenan conocidos.

Mi primera novela la publiqué en Tierra Adentro. Para su lanzamiento, los editores organizaron un evento con cuatro novelas que recién se habían publicado, así que ahí estuve junto con Hugo Valdés Manríquez, Mauricio Montiel Figueiras y Esteban Martínez Sifuentes. Nunca volvimos a saber nada de este último, y eso nos hizo conscientes de que todos éramos compañeros de Arturo Cova y que al final se diría de nosotros: “Ni rastro de ellos. ¡Los devoró la selva!”.

Yo, por lo menos, tengo la garantía de que usted, desocupado lector, me tiene presente en este momento, puesto que está leyendo estas líneas.

Me considero amoroso de la literatura rusa, ¿pero cuántos nombres sé mencionar entre novelistas y poetas? Quizá menos de cien. Muy poco para una literatura que ha tenido miles y miles de autores, para una literatura que en sus congresos soviéticos reunía a más de dos mil escritores por año.

O vea usted que en la Enciclopedia de la Literatura en México aparecen 10 mil 623 autores. ¿A cuántos de ellos podemos leer, atesorar y ponerles nuestro grano de arena para volverlos inolvidables? Tan solo entre los más de cien regiomontanos que aparecen ahí, yo mismo desconozco a la mitad de mis paisanos.

En España se publicaron 87 mil nuevos títulos el año pasado. La cifra habla de un sistema comercial que envía tsunamis librescos para que una ola barra con la anterior, para que se venda mucho de pocos, poco de muchos y casi nada permanezca. Las novedades dejan de serlo al segundo mes, los jóvenes autores dejan de serlo antes de los cuarenta, los éxitos del año serán sustituidos por los del año entrante. La permanencia en librerías es efímera; el almacenamiento en bibliotecas suele ser para acumular polvo; acaso los libros solo han de sobrevivir entre los piratas cibernéticos.

Pero está bien que nos olviden. Que se hunda la barca y nos olviden. La humanidad tiene siglos acumulando clásicos. Vamos a leer los clásicos. Con ellos basta. No sobra, pero basta.