“Es un buen día para morir”. Con esta frase recordamos la Línea mortal que Joel Schumacher dirigió en 1990. Schumacher es famoso por haber hecho películas que marcaron a la generación de las décadas de 1980 y 1990. En Línea mortal explora la ciencia ficción inteligente. Pero muchas cosas han cambiado. En 2017, por ejemplo, con un clic o un celular tenemos acceso a información que en 1990 era impensable. En aquellos años ver cómo se apaga el cerebro durante la muerte era auténtica ciencia ficción. Hoy la historia de estos estudiantes de medicina que juegan al doctor Víctor Frankenstein no tiene nada de ciencia. Más bien es pura ficción. Inverosímil además, porque en este siglo a cualquier moribundo se le puede hacer una tomografía. Y aun así el principal problema de Flatliners en su versión de 2017 no es el guión sino las actuaciones. Niels Arden Oplev carece del ojo y la dirección de Schumacher, quien parecía un auténtico químico capaz de producir con sus actores toda clase de reacciones frente al público. No es de extrañar que tuviese la fama de creador de divas hollywoodenses. Trabajar con él era un triunfo mientras que Niels Arden es uno de esos que pueden destrozar las carreras de los pobres actores que en esta obra fantasean con que el viaje hacia la muerte está más cerca de un pase de drogas que de un viaje astral. Ellen Page, por ejemplo, está completamente fuera de lugar. Es una de esas actrices que se quedó enganchada en el papel que le dio fama (Juno). No pudo crecer ni en estatura ni en importancia. Todos los otros están peor, con excepción de Diego Luna, quien sobresale en este grupo de estudiantes que creen que en 2017 se puede hacer ciencia de punta con una Mac. Y vivir la muerte. Un sinsentido que en esta película se muestra tal cual.

Hay que conceder, sin embargo, que algunas cosas han cambiado para bien. Los efectos especiales, por ejemplo. Con ellos esta versión sale adelante como puro entretenimiento. No hay nada más. Las imágenes están buenas y uno vuela sobre la ciudad recordando aquel grito de “corre hacia la luz, Carol Anne”, de otra famosa obra que también destrozaron en un remake: Poltergeist. Flatliners demuestra en realidad que los cinéfilos de entonces ya no somos los mismos.

@fernandovzamora