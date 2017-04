Todos los días son 11 de septiembre

No se ha escrito aún la novela del 11 de septiembre —aunque Don de Lillo haya vislumbrado una catástrofe similar y Martin Amis haya establecido las diferencias entre el odio a Occidente y el extremismo musulmán— pero Naief Yehya ha dado al menos con un camino por seguir: el del extrañamiento como condición ineludible no de lo que significa ser un inmigrante legal en Brooklyn sino simplemente un miembro de la especie humana. Así de simple.

Y así de simple es el argumento de Las cenizas y las cosas (Literatura Random House, México, 2017): un escritor con todos los atributos para considerarse un pusilánime recibe una improbable invitación para recibir un homenaje en una improbable Ciudad de México: San Ismael. Si algún mérito tiene en su hoja de servicios es haber publicado un cuento en el New Yorker, una suerte de premonición acerca de “guerrilleros islámicos apocalípticos que le declaran la guerra a la única potencia mundial y que empleando métodos primitivos logran sembrar terror y caos en varias ciudades estadunidenses”. El personaje se llama Niarf Yahamadi, narra sus desventuras con ligereza calviniana y es mexicano–iraní.

Hay una mezcla de Gogol y Kafka en las andanzas de Yahamadi por tierras mexicanas. Nadie parece saber del homenaje, todos malinterpretan su disposición a la solidaridad, no hay quien atine a pronunciar correctamente su nombre. Es un Joseph K. que en vano solicita un cuarto de hotel, una entrevista con las autoridades o un plato de comida. No es posible contener la risa cada vez que vuelve a comprobar su talento para la derrota. Fracasa con una mujer casada a quien ya creía seducida y fracasa cuando regresa a Brooklyn con las manos vacías, hambriento y cubierto de ceniza luego de que una erupción sepulta a San Ismael.

Las tribulaciones mexicanas de Yahamadi son de poca monta comparadas con las que padecerá una vez de regreso a Estados Unidos. Cuando la suerte por fin parece sonreírle, llega el 11 de septiembre como una materialización del cuento que había publicado en el New Yorker. Si antes fue capaz de reírse de sí mismo ahora no tiene sino la rabia y el dolor para encarar los hechos y su propia circunstancia. De pronto, hay que decirlo, adopta un tono de catequista, llevado por la corriente del lirismo militante, pero sabe rectificar para al cabo ofrecernos la imagen de un hombre cuyas buenas acciones no hacen sino atraer la desgracia.

El lector puede intentar un acercamiento político a Las cenizas y las cosas. Encontrará algunas señales sobradamente conocidas. Si arriesga, en cambio, una lectura descontextualizada podrá disfrutar de una novela que mira con sorna nuestro tiempo justamente porque se lo toma muy en serio.