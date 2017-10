El otro punto G

“Una novela de buchonas”, reza el subtítulo, y no es posible reprimir una sensación de hartazgo anticipado. ¿Otra historia de narcos y policías? ¿Otra andanada de golpes de pecho ante el destino de una nación pervertida por el mercado de drogas? Sí y no. Lady Metralla (Ediciones B, México, 2017) es, en efecto, una historia de narcos y policías pero no un sermón disfrazado de indagación pseudo literaria. Es una novela, sin demasiado aliento pero novela al fin, que no se toma las cosas en serio, y por eso mismo se eleva por encima de mucha de su parentela.

Buchona, leemos, “es una mujer que vive o al menos aparenta pertenecer al mundo del narcotráfico. Es de rigor guapa, cuerpazo natural o esculpido por varias cirugías; cabello muy largo y lacio con un tono muy oscuro para resaltar la blancura y belleza de la cara”. Buchona es la protagonista y narradora, y buchón es el tono que emplea para contar su ascenso en un mundo de hombres silvestres o refinados, broncos o fatuos, siempre dispuestos a vender caro su derecho a la vulgaridad y a exhibir sus camionetas blindadas.

¿En qué se distingue Lady Metralla de otros miembros de su especie? En su parroquial sentido del humor. Bajita la mano, como se diría en Culiacán, el escenario de la novela, Carolina cuenta su origen infame y su encumbramiento posterior con un tono que proviene del enclave serrano y su predisposición a tomarse con ligereza los hechos más cruentos. Es, diría, el tono de la supervivencia, tan útil para volverse impermeable a la violencia en Sinaloa. Así que la ostentación de las damas recién llegadas a las colonias exclusivas y la patanería de sus maridos se consignan a través de una lengua venenosa que no duda en practicar la auto ironía. “El punto G”, dice Carolina, “se encuentra en la última letra de la palabra shopping”. O lo que es lo mismo: una buchona quiere comprar y ser comprada.

Lady Metralla no escatima momentos de venganza ranchera, emboscadas y tiroteos a la luz del día, pero se cuida de concentrarse solo en esa rutina. Se interesa sobre todo en la vida aparentemente anodina de las mujeres a la sombra de esos narcos que han podido ganarse un sitio honorario entre los comerciantes, empresarios y políticos de Culiacán. La mordacidad frente a la máscara de rectitud, la desconfianza frente a los propios logros, provienen de ellas y no se presentan con ese gesto compungido que suelen poner las novelas sobre el narco.

Antes que regañar o erigirse en líder de opinión, Juan José Rodríguez quiere contar. Sabe hacerlo, sabe anteponer una visión socarrona al comentario editorial. No ha podido, sin embargo, y eso que cuenta con los recursos, escribir la novela de una época, o de una derrota, que sigo esperando, una suerte de Hijos de la medianoche o El tambor de hojalata a la mexicana.