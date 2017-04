Dickens en Suiza

La Muestra Internacional de Cine ha cumplido 62 años. Y hay en ella una animación que recomiendo porque toca un tema difícil con mucha delicadeza y buen humor. La vida de Calabacín es una película suiza. La historia va de un niño que llega al orfanato y cree que su vida será miserable pero, como sucede con los guiones bien escritos, la historia nos lleva a un puerto al que no pensábamos llegar. La vida de Calabacín no cae ni en el lugar común de la truculencia ni en la frivolidad de quien aligera la existencia de seis niños que han vivido abusos de todo tipo. La realidad aquí está pero, con todo y crueldad, es hermosa. La trama da un vuelco cuando llega al orfanato una niña.

Como en otras grandes películas animadas (Anomalisa, por ejemplo, o Vals con Bashir) la caricatura es algo más que un capricho de autor: es reflejo del estado interior de los protagonistas. Ver el mundo así, con estos colores y estos monitos parlantes sirve a la historia en la medida en que permite que entremos en la vida de Calabacín, niño que ha padecido los golpes de una madre alcohólica y que ahora está a punto de encontrarse con dos clases de amor: el que se siente por primera vez hacia una niña y el que se debe a quien será el mejor amigo. Este orfanato demuestra que con algo de afecto, aún la mente más dañada se puede recuperar.

Aunque La vida de Calabacín no es cursi termina por ser un gran elogio de los afectos. Aún así, es verdad que la conjunción entre forma y fondo, entre narrativa y animación, permite que emerjan, orgánicos, los grandes temas: el despertar sexual, la maldad de quien se permite maltratar a un niño, la necesidad de apego y la locura de la que solo podemos salvarnos si nos atrevemos a ir más allá de los recuerdos que amenazan con cerrarnos sobre nosotros mismos. La trama tiene además un pequeño misterio y muchas peripecias en torno a los juegos de poder al interior de una institución. Simón, el niño malo, por ejemplo, se volverá uno de los personajes más entrañables, tanto que recuerda al Dodger de Oliver Twist. Con él, Calabacín aprende en su orfanato que no hay destino que, con un buen amigo, no se pueda superar.

La vida de Calabacín (Ma vie de Courgette). Dirección, Claude Barras. Guión, Céline Sciamma, Germano Zullo, Claude Barras, Morgan Navarro basados en la novela de Gilles Paris. Fotografía, David Toutevoix. Con las voces de Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud. Suiza, Francia, 2016.

@fernandovzamora