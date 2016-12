La misma casa

Guillermo, mi hermano menor, y yo, llevamos las valijas a la sala de la nueva casa. En una de ellas encontramos los retratos de la infancia. A veces pienso que hubiera sido mejor dejarlos en nuestro antiguo hogar, pero concluyo que esa parte de nuestro pasado vivirá con o sin las imágenes.

Me siento a descansar y Guillermo se queda a mi lado. Esta foto, dice, tomando un cuadro entre sus manos, ¿es la única en la que sale mamá con nosotros? Siempre que lo pregunta yo afirmo y doy por cerrado el tema. Pero él vuelve con más cuestionamientos, hasta que la insistencia se convierte en una discusión. Temo pasar la primera Nochebuena aquí disgustados. Suspiro y percibo la presencia del polvo. Contesto: sí, es la única.

La fotografía se tomó hace ya varios años, cuando vivíamos en el campo. Mamá estaba embarazada de Guillermo y los síntomas de los últimos meses la sometieron al reposo. La luz que irradiaba su cara se había ensombrecido por el encierro. Fue la intuición la que le anticipó días aun más oscuros. Se le veía preocupada y en silencio.

El día que le vinieron las contracciones se cumplía un mes de la llegada del tío Fausto, hermano de nuestro padre. Ambos trabajaban en un barco pesquero; sus visitas eran mínimas y cada vez más distanciadas. Nunca supe las razones por las que el tío Fausto fue a nuestra casa. Era fotógrafo. Había traído su equipo desde Europa, donde aprendió el oficio. Una vez me dijo que honraba tanto a Dios como a Louis Daguerre. Capturar el tiempo en una imagen era una obsesión suya, aunque parecía contradictorio, pues el tiempo lo había aprehendido ya en aquella apariencia de erudito, con barba grisácea y ojos perpetuamente cansados, apenas a sus 52 años.

Eran las once de la noche y mamá no podía dar a luz; pasaron al menos seis horas desde el comienzo. Estábamos en su habitación. Aunque yo era un niño, al verla tuve una noción de su dolor y su miedo. Lo más lógico hubiera sido llamar a un médico, pero por algún motivo, el tío Fausto, quien tomaba las decisiones definitivas, optó por atenderla, argumentando que era lo mejor para mi hermano.

Me resultaba insoportable escuchar los gritos de mamá. Nos pedía, desesperada, que no la abandonáramos. De un momento a otro la fuente se rompió y ella hizo su mayor esfuerzo, agarrándose de la cama. La cabeza del bebé emergió lentamente. Pasaron varios minutos más para que saliera por completo. Fausto cortó el cordón con una navaja. De pronto vi hilos de sangre sobre el piso, se extendían rápidamente, como si naciera un riachuelo. Pusimos retazos viejos encima del charco rojo.

Y luego ella me llamó con la mano.

Como si dijese un secreto, así de suave, me pidió que rezara. Por tu hermano, susurró temblando. Enseguida se quedó inmóvil, con la mirada hacia el techo y su mano sobre mi cabeza. Fausto cargaba a Guillermo, que estaba envuelto en una sábana. Aun sin la certeza de que respirara —no emitía llanto alguno—, lo colocó a un costado de mamá. Con su mirada me indicó que no me moviera y salió del cuarto.

Segundos más tarde regresó cargando su vieja cámara, una caja ostentosa que se sostenía con un armazón de tres pies. Me pidió que me sentara al lado de ella. Tapó con una cobija las piernas ensangrentadas, le limpió el sudor y la colocó de frente al objetivo. Luego ordenó: ponle a la cría en el pecho. Como no obedecí, añadió con brío: ¡date prisa! Y, sin fuerzas para rebelarme, coloqué a Guillermo entre el brazo y el seno. No aguanté estar frente al cuerpo de mamá, ya inerte, y lloré. Luego me acosté a su lado.

Fausto esperaba el instante de captura; lo vi esconderse detrás del aparato. Una luz resplandeció la habitación por completo. Se incorporó, guardó sus cosas y salió al pasillo. Sostuve a Guillermo y, poco a poco, nos quedamos dormidos. Nunca supe en qué momento tío Fausto nos llevó a otro cuarto; tampoco cuándo, esa misma noche, extrajo el cuerpo de mamá. Tiempo después nos confesó que la llevó a un panteón cercano, del cual no tuvimos registro. Y eso fue todo.

El tío Fausto encontró a una mujer que se encargaría de nosotros hasta que tuviéramos edad suficiente y él regresó al barco pesquero. Pasaron varios años sin que tuviéramos razón suya y menos de nuestro padre que nos había dejado a la vera del olvido.

Un diciembre, a través de una carta, supimos sobre el quiebre del negocio de la pesca, causa principal del distanciamiento; habían varado en algún país del sur. Sin embargo, lo que marcaría aquel envío no serían las últimas noticias que tuvimos de ellos sino lo que Fausto metió en el otro paquete que nos entregó el cartero. Un regalo navideño, decía la etiqueta con un dejo de ironía. Era la foto en blanco y negro.

Qué lo habrá motivado a tomarla y luego a enviárnosla, lo ignoro. Pero a partir de entonces me cerré a la realidad, obligándome a crear otra historia, quizá porque me resultaba menos complejo lidiar con una invención propia. La inexpresión del rostro de mamá en la imagen justificaba el falso temperamento que le inventé para no decir lo que pasó a Guillermo: sí, ella era seria. Nunca sonreía.

***

En silencio, la sala de la nueva casa adquiere un peso insondable. Estamos en medio de una mudanza que parece no tener fin, la tarde sugiere tonos lóbregos y a Guillermo solo se le ocurre preguntar: ¿cuándo dices que se fue con papá? Al año en que naciste, contesto por inercia.

Él sostiene la foto, la contempla. ¿No crees que debamos ir a buscarlos?, dice mientras me sonríe, como si vislumbrara la posibilidad de saber que aún existen. No, no debemos, insisto, por algo se fueron… ¿Te parece bien si traemos las demás cosas?

Para Guillermo ese retrato es el recuerdo vivo de nuestra madre; no se imagina que para mí es todo lo contrario: un ataúd que no puedo enterrar. Vivimos en la misma casa, pero en habitaciones distintas. No tengo más ganas de seguir hablando. Se acerca Navidad y lo único que deseo es concluir la mudanza. Me pongo de pie y me dirijo hacia la puerta.

Escucho su voz pidiendo que espere y, como si lo más importante fuera el destino de la fotografía, agrega: ¿si la colgamos ahí, en esa pared? Como quieras, respondo sin ganas. Y, antes de salir por otra maleta, me vuelvo. La sala está vacía.