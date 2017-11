Dormir con filosofía

Recordé aquella noche de 1981 en el Palacio de Bellas Artes donde Héctor Azar dirigía la tragedia de Alfonso Reyes, Ifigenia cruel. Ni siquiera sus amigos podían decir que la obra fuera, digamos, “interesante”, porque se cansaron tanto de la puesta en escena que se quedaron dormidos. Y sin embargo, por educación, todos aplaudieron al final. Si buscan las reseñas de los diarios de época, nadie pensará que hay mentira en lo escrito.

Algo similar sucede con La huida de Quetzalcóatl, única obra teatral de Miguel León Portilla, escrita en 1952 y editada por el Fondo de Cultura Económica en 2001. Es tanto lo que debemos al especialista en el tema indígena que la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, buscó homenajear al especialista con un montaje teatral de la obra dirigida por Mónica Raya, con un presupuesto digno de guardar el secreto por las autoridades. Echaron la casa por la ventana y ni así les salió el numerito. Si hacer dramaturgia es difícil, teatralizar filosofía debe ser más complicado.

El mito lo conocemos: el dios Quetzalcóatl se niega a morir y pretende perdurar. O como dice la leyenda: “se alzó su corazón y hasta los cielos llegó… subió mudando en astro”. O sea, escapó a la galaxia. Hay quienes aun esperan su regreso, aunque estos días los científicos dicen que eso es imposible: la serpiente emplumada nunca bajó a la pirámide... Usos y costumbres, leyendas de un pueblo donde León Portilla aplica la filosofía existencialista. Como libro debe ser hermosa lectura. Como obra teatral, un aburrimiento.

Inexplicable montaje por donde quiera uno verlo. Danza, música, vestuario y escenografía que de nada sirven porque poco alcanza uno a comprender de un texto hermético en la puesta en escena, salvo el origen de la leyenda del Dios que se inmoló al intentar huir del tiempo. Lo peor: no se ve por ningún lado la esencia indígena del mundo prehispánico. Uno ve preciosismo en un vestuario entre chino, tailandés y japonés, pero no el de nuestros ancestros. Hermoso en verdad, pero uno no entiende para qué Mónica Raya tuvo asesores si solo imaginó lo creado.

Mentiría si escribiera que leí la obra. Me costó trabajo seguir el hilo conductor de la pieza que huele a tragedia. Conocía más el mito prehispánico como cualquier estudiante medio. Casi dos horas de representación. Ni modo, a dormir con filosofía (más de un espectador quedó como un servidor). Nos despertó el susurro de la música, en el momento en que Quetzalcóatl se disponía a encumbrar al cielo. Entendí que León Portilla merece muchos homenajes más, pero no como dramaturgo. Ojalá algún día un director de teatro, de verdad, le haga honra a sus palabras. Igual que a Alfonso Reyes con su Ifigenia cruel. Igual y con una adaptación rigurosa, no por conveniencia, logran hacer teatro a cabalidad.

Y una certeza final: algunos ganaron mucho dinero con este montaje.