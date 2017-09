Tribulaciones de una princesa soviética

En toda biografía resulta inevitable que el elemento psicológico sea tomado como uno de los ejes que guíen la escritura, pero ante una figura como Svetlana Allilúieva (1926-2011), la hija de Iósif Stalin, con Adolfo Hitler, uno de los dictadores más sanguinarios del siglo XX, se entiende que la biógrafa Rosemary Sullivan lo convierta en su herramienta más importante (La hija de Stalin, Debate, 2017). Si lo que se considera una “vida normal” es difícil encontrarla incluso entre hijos de padres comunes, más lo es en las condiciones de excepcionalidad en las que creció Svetlana. Una pregunta que siempre aparece al hablar de nazis y comunistas es si eran capaces de sentir amor. Para aquel que vive en la dicotomía bueno-malo, la respuesta es que no; para quien acepta que la contradicción es lo inherente al ser humano, aunque la rechace en lo íntimo, es que sí. Ese conflicto lo vive Sullivan.

Cuenta Svetlana en sus memorias que su niñez, como la de casi cualquier niño, fue feliz. Es natural entonces que, a pesar de que la violencia estuviera en el aire, se niegue a hablar de “asesinatos” y solo mencione las “muertes” de las personas que le eran familiares (todas pertenecientes al círculo de su padre). Al ceñirse exclusivamente a sus recuerdos y vivencias, añadiríamos “consciente”, es como defendió su cordura. Sullivan, siguiendo la terminología psicoanalítica, anota que fue así como mantuvo “a raya el trauma psicológico”. Si en esos recuerdos Stalin la acariciaba y la besaba, es que el dictador pretendía llevar a su modo una vida familiar. Cuando Nadia (Nadezhda Allilúieva), su segunda esposa y madre de Svetlana, se suicida en 1932, se notan las dudas que atenazan a Sullivan de reconocer que Stalin poseía sentimientos positivos sinceros. Sí, termina aceptando que “Incluso los dictadores pueden ser sentimentales”, pero no se trata de una afirmación categórica. El titubeo ya aparece un renglón antes de la frase citada: “La familia necesitaba saber que estaba devastado, y es posible que lo estuviera”; y uno después: “Pero su reacción fue cruelmente egocéntrica y centrada en sí mismo”.

El tema de la biografía de Sullivan, subtitulada La extraordinaria y tumultuosa vida de Svetlana Allilúieva, lo da el prólogo: el 6 de marzo de 1967, después de dejar las cenizas de su tercera pareja (los jefes del Partido no le permitieron casarse con él), Brajesh Singh, en su pueblo natal Kalakankar, en la India, decide desertar. A las siete de la mañana Svetlana se acercó a la embajada de Estados Unidos de Nueva Dehli a pedir asilo político. Las razones de por qué Svetlana decidió exiliarse a los 41 años, abandonando a sus hijos Iósif, de su primer matrimonio, y Katia, de su segundo, a sabiendas de que las autoridades soviéticas los iban a presionar, es lo que Sullivan quiere contar. La respuesta es fácil de responder: porque deseaba sentir lo que consideraba la verdadera libertad. De acuerdo con el momento que su protagonista va viviendo, el libro adquiere un tono característico. Hasta su petición de asilo, lo que predomina es la denuncia. Sullivan no ofrece datos nuevos sobre las purgas y todo lo que expone le sirve para reforzar la tesis de que al final la violencia y la severidad comunista orillaron a Svetlana a salir de la Unión Soviética. Fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis están en territorio soviético, que se le cae el velo de Maya de sus ojos: mientras leía, en el refugio donde habitaba, revistas para practicar su inglés, descubrió que su madre se había suicidado en 1932 y no que había muerto de peritonitis según la versión oficial. Esta verdad que se le había ocultado durante casi una década, más que cualquier otra, hizo que Svetlana comenzara a dudar de su padre.

Poseedora de un temperamento artístico, Svetlana estudió Letras y terminó trabajando en el prestigiado Instituto Gorki. A diferencia de su hermano Iósif, que llevaba una vida de “hijo de influyente” (aunque sabía que iba a ser castigado por sus escándalos estaba seguro de su inmunidad), Svetlana no quería que la asociaran con Stalin pero esto resultaba imposible de evitar.

En la parte vital que más sufrió fue en la amorosa. Se casó dos veces. Su primer esposo, de origen judío, no era del agrado de Stalin, y por rebeldía ella se aferró a él. Durante todo el libro esta necesidad de ser amada es remarcada por Sullivan. Tras la muerte de su padre en 1953 y la denuncia de sus crímenes por parte de Nikita Jhruschov, se esperaba que la libertad llegara a la Unión Soviética pero no fue así. En 1957 Svetlana decide cambiar su apellido —Stálina— por el de su madre —Allilúieva—. Su tormentosa vida amorosa parece terminar cuando encuentra a Brajesh Singh, hijo de rajá y ex funcionario comunista. Lo conoció en 1963 mientras ambos convalecían de sus enfermedades en un hospital. A pesar de que su padre estuviera muerto, las autoridades comunistas la tenían vigilada y no le permitieron casarse con él. Vivieron, sin embargo, juntos y ella tuvo sus años más felices después de su infancia.

A partir de que pide asilo en la India y su llegada a Estados Unidos, la narración se convierte en un thriller político. Svetlana tiene que salir con el mayor sigilo posible porque en ese momento Estados Unidos y la Unión Soviética están en la cima de la Guerra Fría. Durante el trayecto, tuvo que detenerse en Suiza. Ese hecho nimio le causará muchos problemas porque una leyenda negra que corrió hasta su muerte fue que lo hizo para guardar un supuesto tesoro de Stalin. Svetlana estuvo apoyada desde el principio por gente importante, tanto del gobierno como civiles, de Estados Unidos. Su mayor bien era el manuscrito de sus memorias, Rusia, mi padre y yo, que fue elogiado desde que lo escribió en la Unión Soviética por uno de sus maestros. Con todo y que siempre quiso mantenerse a distancia del apellido “Stalin”, la paradoja fue que el ser “hija de su padre” le permitió a sus asesores en Estados Unidos vender bastante bien el libro y que se acelerara su petición de asilo pues probaba que podía mantenerse por sí misma. El idealismo con el que llegó a la “tierra de las libertades” que para ella era Estados Unidos la convirtió en apetecible presa para los tiburones capitalistas como la viuda del arquitecto Frank Lloyd Wright, la montenegrina Olgivanna. A esta mujer necesitada de amor, Olgivanna le puso como anzuelo a su colaborador Wesley Peters, un apuesto cincuentón. El objetivo era quitarle su fortuna a Svetlana (tenían en mente la supuesta fortuna suiza), y casi lo logran. Svetlana se casó rápidamente con Peters, con quien procreó a Olga, su tercera hija, pero no tardó en percatarse de su error y se divorció.

Estos golpes del destino la hicieron volverse más cauta; aprendió que podía sostenerse de su trabajo como escritora, aprendió hasta cierto límite el valor del dinero y a saber utilizarlo, pero la principal enseñanza fue que no hay una tierra prometida que haga cambiar mágicamente los sinsabores de la vida. Aunque se hizo ciudadana estadunidense y murió ahí, supo que nunca perteneció a ese mundo. Pero no quiso regresar a Rusia: optó por morir con la idea de que había actuado con la libertad que siempre buscó. Los siguientes renglones escritos antes de morir la retratan plenamente (los subrayados son de ella): “Quiero restaurar mi reputación y mi carácter de mujer decente. Quiero restaurar mi nombre como escritora que escribe sus libros sin fantasmas contratados. Quiero que mi nombre, Svetlana, no suene como amenaza”.