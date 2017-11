Carlos Bolado: “El racismo es parte de la condición humana”

A través de una habitación se cuenta el siglo XX mexicano. Ocho episodios e igual número de directores aportan el retrato de un momento determinado. Ernesto Contreras, Natalia Beristáin, Iván Ávila Dueñas, Daniel Giménez Cacho y Carlos Carrera son algunos de los convocados para dar forma a La habitación, filme que plantea la estrecha relación entre la historia de nuestro país y la violencia. A partir del movimiento antichino de los años veinte, Carlos Bolado reflexiona sobre el racismo en México.

¿Por qué participar en `La habitación´?

Me invitó Machete Films. Si bien ya no quería hacer cine de época, el episodio me interesó mucho. El concepto de ubicar ocho historias dirigidas por realizadores diferentes en una sola estancia a través de la cual se cuenta la historia del siglo XX me pareció un buen reto.

¿Cómo mantener el arco dramático independiente del episodio sin romper con el concepto de la película en su conjunto?

Lo más difícil es encontrar el hilo narrativo. El balance de las ocho historias se construyó en el montaje. Cada una tiene su propio tiempo, desarrollo, clímax y final. Conseguir que no se caiga la película no es sencillo. Un ejercicio similar ya lo había filmado Alberto Cortés, aunque con un resultado no muy logrado.

Usted fue de los pocos que pudo escoger su episodio a tratar.

En principio, el proyecto tendría que haber salido para conmemorar el Bicentenario pero no se pudo. Al final cambiaron unos directores, pero entre los que nos quedamos estuvimos Carlos Carrera y yo. Ni el 68 ni el 94 me interesaban demasiado porque ya los he trabajado; en cambio, el movimiento antichino en México durante la década de 1920 siempre me ha llamado la atención porque conserva vigencia.

En los últimos años, el racismo en México ha resucitado como tema.

El racismo es parte de la condición humana. Siempre tienes a alguien a quien discriminar, de ahí su actualidad. Nos quejamos del trato que reciben los mexicanos en Estados Unidos pero aquí marginamos al diferente todo el tiempo. Ahora hay muchos haitianos en Tijuana y son segregados. Ni qué decir de la pertinencia del tema en Europa. Hay una crisis humanitaria de refugiados en todo el mundo.

Las historias se hilan también por la violencia.

La violencia marca; el bienestar es menos dramático y funciona menos para contar una historia. El siglo XX estuvo marcado por las guerras. En México tuvimos la Revolución. La violencia es parte inherente de nuestro país. El objetivo de la película es reflexionar acerca de ello, pero yendo de lo particular a lo general; por eso todo se aglutina en una habitación. El cine es espacio–tiempo, por eso el lugar se convierte en un personaje.

¿Hace cuánto tiempo no hacía un cortometraje?

Prefiero llamarlo episodio, aunque tienes razón: es una historia redonda cuyo rodaje no duró más de tres días. Desde los años noventa, con Ritos, no filmaba un corto. Para La habitación hice algunos ajustes al guión. Por ejemplo, añadí a los muertos, porque en el texto original no había.

Al final la película propone ocho formas de trabajar visualmente la violencia. ¿Podríamos hablar de una estética de la violencia en México?

No creo. Peckinpah fue el primero en trabajar la violencia con una apuesta estética al extender las muertes y los balazos. En mi caso, lo único que busqué fue hacer algo que no fuera miserable. La historia es fuerte gracias a lo que cuenta y desgraciadamente podría tener una secuela en el siglo XXI.