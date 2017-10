La cicatriz de Nueva York

A causa del éxito de Mánchester junto al mar, Amazon ha decidido invertir en un cine de historias íntimas y grandes actuaciones. La amante de mi padre no es ninguna de las dos. Gira en torno a una serie de temas que demuestran, sobre todo, que la marca que Woody Allen dejó por esta ciudad sigue siendo tan notoria como la Estatua de la Libertad o el Puente de Brooklyn. Son una referencia que más notoria se hace cuando sabemos que la historia va de un ardiente graduado a quien una hermosa muchacha le ha roto el corazón. Hasta aquí todo bien pero irrumpe en escena un personaje misterioso que ofrece consejos gratis. Todo lo anterior va sazonado con música de jazz. El principal problema es este personaje misterioso: Bridges no ha envejecido bien y habla como si hubiese inhalado coca. El asunto es que un día se le aparece al protagonista y comienza a investigar su vida personal. Lo más sorpresivo del caso es que, como si aquello fuese un pueblo mediterráneo y no la neurótica ciudad de Nueva York, el joven del corazón roto muerde el anzuelo y se hace amigo del tipo que rumia consejos de libro de autoayuda: “Haz que ella no pueda vivir sin ti”. Todo lo demás sucede como cabe esperar. Los golpes teatrales son muy predecibles y más bien propios de la telenovela. Están lejos del drama de Mánchester junto al mar y de la comedia del Woody Allen de Manhattan.

Uno entiende que Marc Webb haya querido explorar el complejo de Edipo y las inseguridades de un joven que no sabe qué hacer con su vida. Uno entiende su interés por generar un personaje tan atractivo como el de El graduado de 1967. Lo que uno no entiende es por qué el guión no pudo crecer más allá del cliché de la historia que se cuenta a sí misma. Puede que uno esté de acuerdo con Pierce Brosnan cuando espeta que Nueva York ya no es lo que solía, que se ha vuelto una ciudad aséptica en la que todo mundo puede pasear sin miedo a que la maten, pero ello no basta para invitar a ver esta obra en otro sitio que no sea la tele. Para competir con lo que queda de Hollywood, Amazon necesita mejorar sus guiones y si quiere hablar de traumas psicológicos y Nueva York, trascender la cicatriz que en ambos rubros ha dejado Woody Allen.

La amante de mi padre (The Only Living Boy in New York). Dirección: Marc Webb. Guión: Allan Loeb. Fotografía: Stuart Dryburgh: Con Callum Turner, Kate Beckinsale, Pierce Brosnan, Cynthia Nixon. Estados Unidos, 2017.