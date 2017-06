Juan Goytisolo: por encima de los convencionalismos

Un día Juan Goytisolo descubrió que había sido víctima de un dilema imposible: unir política y literatura. Admitió que se había equivocado, que la literatura carece de poder real, que el progreso y la marcha del mundo no dependen de los escritores; al menos, en el caso español, sus obras no habían hecho avanzar la revolución. Había sido un error supeditar el arte a la política.

Su reflexión dejaba de lado la petición —y la angustia existencial, a la manera de Sartre, de reconocer el mundo por lo que es, dejando de lado la fantasía— que fue para su etapa juvenil una apasionada aventura, cuando buscaba “una nacionalización de nuestra novela, un retorno a la tradición realista de Galdós o Baroja”.

Tenía razón José Moreno Villa cuando decía que las generaciones fluctúan no solo unas en relación con las otras, sino en su seno mismo. Para Goytisolo, “la generación de medio siglo creó productos políticamente ineficaces, para colmo literariamente mediocres”. Así lo admitía en su ensayo El furgón de cola (1967), no obstante la imagen de la que ya gozaba (una vasta obra que incluyó cuento, ensayo, novela, libros de viaje, traducida a varios idiomas). “Creyendo hacer literatura política no hacíamos ni una cosa ni otra”. Lo decía así señalando los resortes literarios e históricos, ya sin trasfondo político, asumiendo el fracaso y las contradicciones del mundo literario en tiempos de la España Negra..

Ciertamente, en ese doloroso retrato de autocrítica, el escritor replanteaba sus fundamentos. ¿Para qué sirve la literatura? ¿Cuál es el papel del escritor? Y si actúa, ¿cuáles son las posibilidades reales de sus empeños políticos? Al mismo tiempo, manifestaba sus preocupaciones estéticas, como queda claro en los múltiples recursos que emplea en Señas de identidad (rechazada en su país por su voz disidente y publicada en México en 1966), desde diversas perspectivas o puntos de vista hasta entrecruzamientos de planos temporales, inclusive la experimentación tipográfica (párrafos breves para las voces de los pobres y humildes, densos y monótonos para la España oficial o la burguesía), lejos del objetivismo de La resaca (1958) o Juego de manos (1954).

O, como nos decía en sus clases de literatura de posguerra el entrañable doctor Horacio López Suárez (exiliado español), en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM: “Señas de identidad para moverse en un ámbito social. Señas y rasgos individuales de Álvaro Mendiola que conducen a la identificación personal, que nos colocan ante un engranaje del protagonista y la novela como las señas mismas”. Fuera de esto, se puede distinguir una novela de personaje y análisis psicológico, cuya fascinante trama e influencia engarzan protagonista y autor: la búsqueda de Álvaro hacia su interior es atormentado y caótico, tiene que enfrentar situaciones conflictivas, al igual que su creador. Todas las contradicciones que se revuelven en el interior de Goytisolo encuentran cauce en su imaginación y poder descriptivo, pero sobre todo en su madurez como persona y escritor. España es su obsesión; y, en esta etapa de su vida, surgen Reivindicación del conde don Julián (1970) —donde confluyen sexualidad y religión— y Juan sin tierra (1975).

En la narrativa española de la posguerra Juan Goytisolo resulta innovador, por ello sufrió ataques injustos como los del crítico literario Eugenio G. de Nora quien calificó su escritura de anárquica, violenta, casi temperamental, subjetiva: “la euforia de la revolución nominal republicana crea la ilusión de un progresismo socializante, izquierdista a ultranza, en el que inciden incluso políticos y escritores que nada tenían, en el fondo, de revolucionarios”.

De Nora —sin nombrarlo apenas, porque solamente le dedicó escasas líneas— ubicaba a Goytisolo en esos grupos: “los medios técnicos y estilísticos de estos escritores, su concepción y enfoque de la novela, adolecen de la misma confusión… en sus posiciones ideológicas… la ‘objetividad’, utilizada como instrumento de denuncia revolucionaria, se confunde con el desinterés… por la personalidad íntima de los tipos novelescos, convertidos en simples peones de un casi convencional ajedrez de lucha de clases”. Domingo Ynduráin, por ejemplo, decía que la rebeldía de los personajes de Duelo en el paraíso (1955) carecía de fundamentación ideológica (“su rebeldía carece de sentido”). Otros críticos literarios veían falta de solidaridad y no ironía cuando se refería al mundo burgués. Su crítica “no es fríamente analítica”, decían, sino irritada.

Sin duda, un abanico de puntos de vista peligrosos y equívocos para el novelista español de la posguerra, cuyo acercamiento a la realidad lo llevó a cabo a través de la palabra; la palabra para aprehender la realidad, la palabra para recrear el mundo, con enfoque babélico. Goytisolo fue un verdadero impresionista de la sociedad española. Tenía razón Fernando Pessoa, al afirmar que “sin sintaxis no hay emoción verdadera”, y en Señas de identidad el lenguaje pasa a ser fin y medio a un mismo tiempo, se aúnan para ofrecer un estilo.

Goytisolo —ganador del Premio Cervantes 2014— paseó por el mundo como el Caballero de la Triste Figura en busca de aventuras, en su afán de hallarse a sí mismo. Había nacido el 5 de enero de 1931 en Barcelona. Se autoexilió en París —donde radicó desde 1956 hasta los noventa, cuando falleció su esposa, Monique Langue— y ahí surgió ese inquietante rompecabezas parisino llamado Paisaje después de la batalla (1982). Se fue al reino de los silencios el 4 de junio a causa de un derrame cerebral, en su Marruecos (Marrakech), el lugar que eligió buscando asideros contra los convencionalismos, escindido y persiguiendo el anhelo de despojarse de máscaras, formulismos y mitos.