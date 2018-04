Jorge Volpi: “Desde la Revolución, no hemos creado un sistema de justicia confiable”

Contar de otra manera una historia, abordarla desde todos los ángulos posibles, hilvanar testimonios, declaraciones, iconografía, material audiovisual, en suma, aventurarse en una investigación exhaustiva, fue el objetivo de Jorge Volpi cuando se dio a la tarea de escribir Unanovela criminal, libro con el que obtuvo el Premio Alfaguara 2018. Ha pasado más de una década desde el día en que la sociedad pudo ver cómo las dos cadenas principales de la televisión mexicana, Televisa y TV Azteca, transmitían en vivo la llegada de un comando policiaco a una casa en Cuernavaca para liberar a tres rehenes y a sus secuestradores. Fue a través de estas imágenes inauditas como nos enteramos de que Israel Vallarta y Florence Cassez eran una pareja de plagiarios pertenecientes a lo que más tarde se dio a conocer como la banda del Zodiaco. Sin embargo, aquel operativo no fue sino un montaje, una puesta en escena planeada por la policía y los medios de comunicación. El hecho sacudió al país, en ese entonces sumido en una crisis de seguridad. Este es el núcleo de la historia que relata Jorge Volpi.

Esta novela documental o novela sin ficción, como él la describe, es muy diferente a su trabajo anterior. Se inserta más en el género periodístico, a la manera como Truman Capote configuró A sangre fría. “Él acuñó el término non fiction novel, un género raro”, afirma Volpi, “que está a medio camino entre el periodismo y la literatura. Hay quien puede decir que es periodismo narrativo, un reportaje muy largo. A mí no me lo parece, no tengo formación de periodista, y con este trabajo traté de utilizar las herramientas que uso en lo literario para darle esa coherencia narrativa”.

A través de la lectura de El teatro del engaño, de Manuel Steels, Volpi se da cuenta de las irregularidades en el caso Vallarta–Cassez. Intuye que hay una historia que podría contarse de otra manera. En adelante, se da a la búsqueda de los protagonistas: los acusados, los fiscales, las víctimas, parientes, líderes de opinión y diplomáticos; revisa los 20 mil folios del expediente, el material que se ha publicado, y convierte el enorme caos de esa investigación “en una historia más o menos coherente. Y digo más o menos porque sigue habiendo muchas lagunas e irregularidades difíciles de subsanar”, apunta.

Los hechos suceden a finales de 2005, cuando los secuestros en México están a la orden del día. En este contexto, el jefe de la policía, Genaro García Luna, decide hacer un montaje ante los medios para mostrar la eficacia de los mandos policiacos. “Unos meses después, en febrero de 2006, las periodistas July García y Denise Maerker, revelan que hay irregularidades entre los testimonios de los policías y lo que vimos en televisión. Se asienta que a Florence e Israel no los detienen en esa casa, sino en la carretera. Denise Maerker invita a García Luna a su programa y él, en ese momento, inventa una segunda mentira para ocultar la primera. Asegura que hubo una recreación de los hechos, que como a Florence e Israel se les detiene cuando regresan a la casa, la prensa les pide repetir el operativo. Eso es escandaloso desde cualquier punto de vista, y es una mentira, como lo revelan muchos testimonios en el libro. Cualquier jefe policiaco habría sido sancionado por esto, pero cuando Felipe Calderón llega a la presidencia, nombra a García Luna secretario de Seguridad Pública. Ahí, el antiguo policía perfeccionará las estrategias que ensayó durante el arresto de Israel y Florence: la manipulación, la tortura, la complicidad de los medios”.

A partir de 2006, durante el mandato de Felipe Calderón, el caso se complica. La intervención de las autoridades diplomáticas en defensa de Cassez hace que el caso llegue hasta el Palacio del Eliseo, donde el presidente, Nicolas Sarkozy, toma la estafeta por su cuenta. “Cuando se da el giro diplomático, por un lado, Sarkozy tenía razón en defender a una ciudadana francesa pero, por el otro, su intervención fue desproporcionada. Cuando el gobierno mexicano había manifestado su decisión de entregarla para que cumpliera su condena en Francia, llega Sarkozy convencido de que debe ayudarla, rompe todo protocolo y termina enfrentado con el presidente Calderón. Es un momento difícil, porque lo que van a hacer ambos no tiene mucho qué ver ni con Florence ni con Israel sino con sus propios egos, su ansia de popularidad. Sarkozy queriendo llevársela a toda costa, y Calderón diciendo que México no va a permitir una intervención extranjera. Las consecuencias fueron graves para el país, pero sobre todo para la familia de Israel Vallarta, porque a raíz del enfrentamiento viene un segundo montaje donde es detenida parte de su familia con el único objetivo de probar que Florence era la jefa de la supuesta banda del Zodiaco”.

El impacto mediático caló en la opinión pública. Hubo consenso de la culpabilidad de la francesa, no obstante que algunas voces, como la del periodista Héctor de Mauleón, consignaron las contradicciones contenidas en el expediente. “Uno de los grandes problemas del caso es que desde el día de la transmisión del 9 de diciembre de 2005, los periodistas no paraban de señalar: ‘Bueno, vamos a decirles presuntos secuestradores, pero en realidad es obvio que son secuestradores’. Luego, con el enfrentamiento entre Calderón y Sarkozy, los medios afines al gobierno mantuvieron las mismas mentiras del origen, creando una opinión pública muy adversa hacia Florence e Israel. En México se sigue creyendo que ella es culpable aunque salió de la cárcel; que Israel es culpable si bien no ha sido juzgado; incluso, que la familia de Israel es culpable, aunque tres de sus miembros fueron absueltos. Entonces, el poder de los medios tuvo esa determinante terrible de convencernos de la culpabilidad antes del juicio”.

Una novela criminal, escrita entre 2015 y 2018, deja al descubierto la precariedad y los vicios del sistema de justicia mexicano, así como el largo camino que aún queda por recorrer en relación a los derechos humanos. “Yo esperaría que los lectores se indignen tanto como yo frente a nuestro sistema de justicia”, dice Volpi, “un sistema que no funciona, que está mal concebido, mal implementado, donde la corrupción todo lo permea, donde los poderosos siempre se salen con la suya, y donde la tortura es una práctica habitual. Si frente a esto no nos escandalizamos, estamos indefensos frente al poder criminal o el poder de las autoridades. Ojalá cobremos más conciencia y se vuelva un tema urgente. En otro sentido, más allá de lo que uno pueda pensar sobre la inocencia o la culpabilidad de Florence e Israel, creo que no puede haber dos tipos de justicia. Mientras que Florence está libre por decisión de la corte, debido a las irregularidades del caso, Israel lleva doce años en prisión sin sentencia de primera instancia. Me gustaría visibilizar esta injusticia y provocar que Israel sea juzgado, que salga de la cárcel por las mismas razones que Florence”.

Para Jorge Volpi, el Premio Alfaguara contribuye a que su novela llegue a otros lectores en otros países. “Esto alentará la discusión de un tema central, no solo por la historia que cuenta sino por el retrato que hace del país”. Ese retrato no se limita a las páginas de este libro. Volpi se ha ocupado, desde diversos foros, de reflexionar sobre temas coyunturales en la vida política y social de los mexicanos. Hoy estamos inmersos en un proceso electoral que será histórico, con un país trastocado en muchos aspectos. “Si miramos hacia el pasado, ¿qué claves nos podrían ayudar a entender el presente?”, le pregunto a Jorge Volpi. “Las claves”, responde, “están en la falta de construcción de instituciones sólidas, incluidas las de justicia. Desde la Revolución, no hemos sido capaces de crear un sistema de justicia confiable, transparente, independiente”. Entre los mayores problemas que deberían atenderse, señala el de la violencia, sobre todo la derivada de la guerra contra el narcotráfico. “Tiene que encontrarse un modelo distinto, no el que se ha aplicado en estos dos sexenios, de guerra abierta en el caso de Calderón, y guerra disfrazada en el caso de Peña Nieto. Debe discutirse y aprobarse la legalización de las drogas, empezando por la marihuana. Es el único sistema con posibilidades de revertir un poco la violencia. Asimismo, la inequidad y, desde luego, la corrupción que permea muchos aspectos de nuestra vida y es el tema central de las campañas en un proceso electoral muy largo que, hasta ahora, no ha permitido conocer programas detallados sobre la mayor parte de las cosas”.

Nacido en julio de 1968, el imaginario de Jorge Volpi acerca de este hecho se construyó a través de los relatos de su padre. “Él era maestro, y me hablaba del movimiento cuando aún no aparecía en los medios o en libros; todo seguía silenciado. Eso terminó por marcarme profundamente. Luego le dediqué un ensayo, La imaginación y el poder, y una novela, El fin de la locura. El primero, un libro que revisa la relación de los intelectuales con el movimiento estudiantil, me permitió verlo de una manera completa, distinta. Quería investigar qué pasó realmente en 1968, cuando no se hablaba del acontecimiento más importante del año en que nací”.

Integrante de la generación del Crack, Volpi caminó al paso de una sociedad en plena transformación. “En el 68”, comenta, “se vivía un régimen autoritario que se convirtió en una dictadura. Al menos durante unos meses fuimos esa dictadura. Los temas centrales eran la falta de derechos, la falta de ciudadanía, que se han ido construyendo a lo largo de estos 50 años. Casi todos los movimientos posteriores consideran al 68 como el origen simbólico de las luchas que vienen a partir de entonces, y tienen que ver con la acumulación de derechos de todo tipo hasta llegar a la alternancia en el 2000, a los derechos de distintas minorías, a la libertad de expresión”.

En La imaginación y el poder, Volpi habla del espíritu de Tlatelolco, que solo triunfará cuando la democracia, la tolerancia y la justicia logren convertirse en una realidad cotidiana. “Ojalá este espíritu se aparezca”, dice, “entre los jóvenes, cansados de la guerra contra el narcotráfico, de la corrupción, de la violencia. Los jóvenes que realmente quieran cambiar al país. Ese sería el espíritu del 68. Hay que luchar por ello”.