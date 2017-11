Que un tumor infantil de una cepa inusualmente ordenada y agresiva surja en la lengua de un hombre adulto —“tan aberrante como hallar compases de mariachi en una partitura de Bach”— es uno de esos casos por los que un oncólogo pagaría por ver… y tratar. De esta anomalía proviene la trama de Las mutaciones (Antílope, México, 2017) que arroja a un hombre a la enfermedad terminal y a los lectores, por desalmado que parezca, a la risa contrahecha que nace del sufrimiento ajeno. Y es que Jorge Comensal ha concebido con lujoso acierto una tragicomedia acerca de la familia en el trance de cambiar la comodidad por la indigencia.

Ahí tenemos al exitoso abogado Ramón Martínez sin la facultad del habla, a su esposa convencional, a sus hijos consumidos por la obesidad y el onanismo, a una criada abnegada y a un hermano que espera cobrarse todas las que le deben. Entre un costumbrismo que se mofa de las sacrosantas instituciones mexicanas —la fiesta de cumpleaños, la torta de chilaquiles, el machismo, por ejemplo— y un dosificado saber médico —que nunca sirve de estorbo a la narración sino que se encarga de reforzarla—, Las mutaciones se instala en esa zona donde la posibilidad de la muerte, la fractura, la intemperie intelectual, son la antesala de la auto exploración y el auto conocimiento. Sin dolor, sugiere Jorge Comensal, no hay camino posible hacia aquello que ignoramos y en verdad somos.

Porque Las mutaciones se lee como una radical reflexión sobre el cuerpo: el cuerpo doliente, mutilado o imaginariamente enfermo. Es, por añadidura, una novela sobre la urgencia de ser compasivos. Lo admirable es que Comensal renuncia a considerar el dolor y la compasión como figuras de una banalidad que carece de resonancias y es incapaz de contener a un tiempo la fe y la incredulidad. “Al ver la forma en que Carmela se iba transformando con el rímel, Ramón tuvo una epifanía: el maquillaje podría disimular su aspecto cadavérico. ¿Iba a celebrar su cincuenta aniversario con un acto de travestismo?”, leemos y no podemos evitar que la carcajada y el más triste de los consuelos se fundan en un abrazo.

No deja de ser paradójico que el mal que invade a ese abogado induzca la posibilidad de que el genoma de unas células indisciplinadas represente “un catálogo de mutaciones esenciales para la carcinogénesis”; en otras palabras, para la cura universal del cáncer. No debería, sin embargo, resultarnos extraño. No debería porque Las mutaciones es una exquisita y sutil paradoja, lo que significa sobre todo que lleva el gen de la genuina literatura.