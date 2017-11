True hombres

The Wayward Bus es una novela poco leída de John Steinbeck. En español se publicó con el extraño título de El autobús perdido, pues el autobús nunca se pierde. Para más extrañeza, la editorial Punto de Lectura incluye en la portada un óvalo con el aviso “Inédito”, cosa plusabsurda a menos que el volumen incluyera puras páginas en blanco y el texto ni siquiera hubiese existido en su lengua original. En fin, todo sea por vender libros y tratar al lector como idiota. Pero resulta que no. En inglés se publicó la primera edición de la novela en 1947, años en los que el carácter del ser humano era más firme, menos tilico. Esos años en los que desde niño se sabía que uno era responsable de lo que era y de lo que le acontecía y de lo que hacía. Antes de que la sicología nos enseñara que, pase lo que pase, otro fue el culpable y nosotros las víctimas. Antes de que la sicología trabajara intensamente para convencer a la humanidad de que los niños son imbéciles y los adolescentes quebradizos. Mas ya aun en aquel entonces la cosa comenzaba a flaquear.

“Era un hombre hecho y derecho, ese Juan Chicoy, en parte mexicano y en parte irlandés, de unos cincuenta años, ojos negros, abundante pelo y un rostro moreno atractivo. La señora Chicoy estaba furiosamente enamorada de él y también le temía, porque era todo un hombre, y hombres cabales no quedan muchos, como Alice Chicoy llegó a comprobar. No quedan muchos en el mundo, como todos llegan a comprobarlo tarde o temprano”.

Las novelas de Steinbeck son novelas de virilidad, que, sin perdón, ésa es la palabra justa. Imagino que si un escritor contemporáneo quisiese escribir hoy Las uvas de la ira, convertiría el estoicismo y la fortaleza de los personajes en lamentaciones y quejumbres.

Steinbeck siente nostalgia por aquel pasado en que llegaron los primeros pobladores a California, y nos cuenta en Al este del Edén: “Se apoderaban de montañas y valles, ríos y horizontes enteros, como quien hoy en día acapara solares para edificar. Aquellos hombres tenaces y ásperos bajaban y subían incansablemente por la costa”.

Mas con el paso del tiempo van llegando las nuevas reglas, leyes y costumbres: “En los mundos, la conducta social se volvió rígida y fija; así, un hombre debía decir ‘Buenos días’ cuando se le saludara; un hombre podía tener una chica si se quedaba con ella, si se portaba como un padre con sus hijos y los protegía. Pero un hombre no podía tener una chica una noche, y otra la noche siguiente, porque esto haría peligrar los mundos”.

Incluso Jim Casy, también de Las uvas de la ira, es un predicador que no ablanda las almas con discursos amorosos, sino que las endurece, pues los hombres tibios habrán de ser vomitados. “Yo sé que un hombre debe hacer lo que tiene que hacer. Yo no te puedo decir. No creo que haya suerte buena o mala. De lo único que estoy seguro en este mundo es de que nadie tiene derecho a inmiscuirse en la vida de otro. Cada uno tiene que hacer lo suyo. Ayudar, tal vez, pero no decirle qué hacer”.

Y por si fuera poco, Casy dice: “Claro que llevo pecados. Todo el mundo los lleva. Un pecado es algo de lo que no estás seguro. Esas personas que están seguras de todo y no tienen ningún pecado... vaya, con esos hijos de puta, si yo fuera Dios los echaba del cielo de una patada en el culo”.

Con la escasez de ejemplos en la vida real, con la ola mediática para reblandecernos, ahora que hay cada vez menos acción y más indignación, los hombres en potencia pueden tomar ejemplo de la literatura. Para esto hay, por supuesto, más libros y más autores que Steinbeck, pero podemos comenzar por ahí. Y ya veremos dónde acabamos.