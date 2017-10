Fiebre blanca

El gran defecto de la utopía es que se convierte en su reverso y no por su carácter ilusorio o especulativo sino porque quien intenta desarrollarla es imperfecto por naturaleza. Debido a sus vicios, debilidades, torpezas, tentaciones, trastornos y malignidades, el ser humano tiende a fracasar en sus proyectos colectivos y termina consolidando el otro polo, la distopía. El periodista polaco Jacek Hugo–Bader nació en el mismo año (1957) en que el editor de la sección científica del diario Komsomólskaya Pravda encargó a dos reporteros llevar a cabo una serie de artículos posfechados para vislumbrar cómo se iba a vivir en Rusia en el cumpleaños número 90 de la Revolución de Octubre, o sea, en 2007. Mijail Vasilyev y Sergei Guschchev pusieron manos a la obra, y sus textos fueron tan famosos que hasta se convirtieron en un libro, Reportajes desde el siglo XXI, en el que no todo fueron bagatelas y alucines porque los imaginativos reporteros presagiaron que se utilizarían cerebros electrónicos (computadoras), centrales radiotelegráficas (celulares), bibliotransmisión (Internet), y que los autos se abrirían a distancia (ya cualquier compacto prescinde de la llave) o que se capturarían fotografías con cámaras eléctricas (dispositivos digitales). Para rematar, vaticinaron a la TV de alta definición.

Cuando el destino alcanzó a los formidables textos de Vasilyev y Guschchev y al propio Hugo–Bader (90 años de la Revolución y 50 de vida del polaco), el último emprendió un viaje de Moscú a Siberia en un lazik (todoterreno orgullosamente fabricado en la ex URSS), para corroborar hasta dónde se había consumado la utopía. El polaco no era optimista, evidentemente, pues el otrora imperio ya era polvo, la catástrofe mermaba al espíritu ruso (Chernóbil o las varias explosiones en minas de carbón), la política era un caos y campeaban la corrupción, el pillaje, la indigencia, las epidemias y el desorden.

De cualquier modo, lo que Hugo Jacek–Bader vio (y vivió) en su travesía que a ratos recuerda las peripecias apocalípticas de Cormac McCarthy o de Mad Max, vale para no olvidar que tras la embriaguez de la utopía la distópica resaca no solo es punzante y enloquecedora sino mortífera como la fiebre blanca, así le llaman, que arrasa pueblos enteros, razas endebles y genéticamente predispuestas a beber hasta el suicidio: los evencos, los evenos, los nani, los nanái, los udegue. Naciones pequeñas de Siberia que malviven en un territorio hostil, la geografía más golpeada antes, durante y después del comunismo. Pero en sus crónicas de La fiebre blanca, Hugo–Bader no solo habla del trance letal que sobreviene tras la embriaguez, técnicamente conocido como delirium tremens, sino de la tóxica condición de vida que prevalecía en Rusia hasta ese cumpleaños número 90 de la Revolución: alto, altísimo índice de enfermos de VIH; razzias policiales contra punks, raperos o cualquier bicho con tendencia contracultural; la proliferación de sectas y gurús; las jaurías de canes callejeros que pululan en las estaciones del metro y que, incluso, se las ingenian para viajar gratis en los trenes; trata, prostitución, contrabando, explotación laboral, miseria y hambre, mucha hambre. En ese Moscú, en esas poblaciones sin ley, el estado de ánimo era el del exilio no solo patrio o ideológico sino espiritual e identitario. Lo que Hugo–Bader vio, digamos, en Ucrania (que significa literalmente el sitio junto al País), es como un mal sueño de vidas quebradas, daño y miedo. Quizá es por eso que tras un par de botellas de vodka, los síntomas se manifiestan con apariciones de seres mágicos o voces que ordenan cometer monstruosidades, y luego el enfermo, fuera de sí, huye de su choza y corre varios kilómetros y si no puede soportar la desesperación se dispara en el rostro, se cuelga, se mutila, se acuesta en las vías del tren, se quema, se lanza al mar, se congela o sigue bebiendo y bebiendo vodka hasta morir ahogado en su propio vómito y en el registro de la Comisaría se asentará que expiró de fiebre blanca.