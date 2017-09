España es, durante estos días, un monotema. El órdago independentista de Cataluña domina la agenda nacional e inquieta a Europa. Mientras escribo estas líneas, la policía y la Guardia Civil incautan papeletas y carteles mandados a imprimir para el referéndum ilegal y, de paso, detienen a funcionarios de la Generalitat. Todo indica que la tan cacareada consulta ciudadana no se llevará a cabo el próximo 1 de octubre, pero la gran pregunta es: ¿después de esa fecha, qué pasará?

No hace falta ser doctor en Sociología o en Derecho Constitucional para prever las protestas en las calles de Barcelona y la intransigencia, tan legal como contundente, del Tribunal Supremo Español. Lo urgente es hacer política, claro. Dialogar, llegar a un acuerdo que satisfaga a los que desean irse de España y a los que desean quedarse. Lo que no puede seguir prevaleciendo es el inmovilismo.

El otro día, mientras el Parlamento catalán sacudía a España entera al aprobar su Ley del Referéndum, en Madrid cuatro personajes de la vida pública y de distinto signo político hacían un llamado a la cordura. Josep Borell, Francesc de Carreras, Juan José López Burniol y Josep Piqué se reunieron en el Centro Cultural Blanquerna , en la céntrica calle de Alcalá, para presentar un libro que han escrito juntos. Se llama como el primer verso de una oda del poeta Joan Maragall, Escucha, Cataluña. Escucha, España (Ediciones Península) y, en sus más de 300 páginas, este cuarteto de políticos ofrece sus argumentos a favor del entendimiento y en contra de la secesión.

“Los cuatro autores rechazamos cualquier decisión y procedimiento que no respete la legalidad y se adopte violándola; es decir, no solo no somos independentistas sino que nos oponemos, por ejemplo, a un referéndum que no sea legal. En definitiva, ninguno de los cuatro está a favor de saltarse de ningún modo el orden constitucional”, explican en el prólogo de su libro. Y en torno a dicha tesis giraron sus intervenciones en el salón del sótano de esa librería madrileña.

Borell, quien fue ministro de Obras Públicas en los gobiernos de Felipe González y presidente del Parlamento Europeo entre 2004 y 2007, reconoció que una obra como ésta “llega tarde” porque “lo que vivimos hoy es el resultado de llevar muchos años sin aclarar los mitos del secesionismo”. Para él, lo más probable “es que siempre haya un 20 o 25% de catalanes a favor de la independencia, pero al explicar todas las aristas del asunto siempre seremos mayoría los que queramos seguir en España”. Dijo que el presunto agravio fiscal al que se han referido de manera insistente los independentistas “es una mentira permanente. La administración del Estado español no nos roba, como quieren hacernos creer”. Por eso propuso “contrarrestar la desinformación, dialogar para buscar el lugar adecuado de Cataluña en España y crear un sistema federal con una distribución racional de los gastos”.

Pero más allá de los factores políticos y económicos, están los culturales. Puede que Cataluña sea una nación singular dentro del Estado español, pero su unión histórica, literaria, deportiva y artística es indisoluble de la península ibérica. Que lo escuche Cataluña y que lo escuche España.