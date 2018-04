Gabriel Retes: “El espectador es mi leitmotiv”

Gabriel Retes se define como un sobreviviente del cine mexicano y de la vida misma. A sus 71 años, tiene un historial fílmico casi tan largo como su singular barba. Ha realizado 20 películas como director, coescrito 12 y participado en más de 21 obras teatrales, otra de sus grandes pasiones. “Soy un pinche afortunado, quizá esto nunca hubiera pasado. Mi madre me parió en el lobby de un hospital. No pudo llegar; la atendió una enfermera primeriza y yo venía con el cordón umbilical enredado en el cuello”, cuenta.

Al filo de su escritorio se asoma el guión de su próxima película, que empezará a filmar en unas semanas; Retes no deja de trabajar. Pasa poco tiempo en casa, debido a que este mes la Cineteca Nacional ha dedicado un extenso ciclo con cintas emblemáticas como Chin chin el teporocho, El bulto y Bandera rota, además de una exposición para conmemorar sus 50 años de trayectoria, actividades a las que acude para participar con el espectador.

Pocos como él pueden presumir que en su infancia estuvo rodeado de personalidades como Diego Rivera, Guillermo Arriaga Fernández o Chavela Vargas. Ignacio Retes, su padre, fue fundador de los teatros del IMSS y le heredó la tradición de la actuación. Antes de que cumpliera 15 ya estaba en la tarima interpretando textos de George Bernard Shaw y Eugene O’Neill.

“Mis padres me educaron viendo pintura y oyendo música clásica y jazz. De niño quise ser físico nuclear pero no pude con la química. Nunca tuve dieces pero mis peores calificaciones fueron en esa materia. Estaba destinado al mundo del teatro”.

Produjo la primera puesta en escena de Los albañiles de Vicente Leñero. “En un principio lo iba a hacer Ignacio López Tarso y mi padre, quien no tenía dinero. Le propuse hacerme socio de su parte con un 30%. Nos pronosticaban un fracaso en el Teatro Antonio Caso. El maestro Alejandro Galindo fue a ver mi trabajo: le gustó y me invitó a actuar en su película”.

En 1969, descubrió el velo de su destino, durante su primer llamado a la película de Galindo, Cristo 70. “Con el sueldo que me pagó don Alejandro me compré una cámara súper 8, un proyector y una moviola. Mi trabajo fue tan satisfactorio que me invitó, ese mismo año, a actuar en otras cinco películas”. “Cuando todo mundo estaba politizado a mí se me ocurre un western. Gané el premio Luis Buñuel por Sur, en formato súper 8. Hice muchos cortos hasta que me estrené con Los años duros (1973), que fue galardonada en varias categorías del primer concurso de la Asociación Nacional de Actores”.

Un año después, sus ansias por cristalizar nuevos proyectos lo llevan a conseguir una cita con Rodolfo Echeverría, director del Banco Nacional Cinematográfico: “Vio la película, me felicitó y se fue. Al día siguiente, Maximiliano Vega Tato, director general de CONACINE, me habla para decirme que quieren que haga una película. Me enteré de que habían comprado los derechos de Chin chin el teporocho, la novela de Armando Ramírez; era la historia ideal para dar mi brinco de súper 8 a 35 milímetros”.

“Pilar Campesino y yo adaptamos el guión. Comencé a filmar, llegó al primer corte y recibo la instrucción de que Rodolfo Echeverría quiere ver la cinta a pesar de que no estaba terminada: sobraban 12 minutos y faltaba musicalizarla. No me quedó de otra, se la lleve. A la proyección se presentaron Luis Alcoriza, Miguel Littín, José Estrada y Arturo Ripstein. El cabrón de Echeverría había invitado a pura vaca sagrada. Y como cereza del pastel, en un automóvil Lincoln llegaron Pedro Miret, Rodolfo y Luis Buñuel. Tuve la sensación de que ya todo estaba perdido, de que iba a ser la primera y última como, en ocasiones, son las óperas primas”.

La memoria de Retes es una maquina bien aceitada que narra a detalle, que se conmueve con la dicha que le ha propiciado su trabajo. “Lo cuento con orgullo porque hubo testigos importantes. Me dijo don Luis Buñuel: ‘¿Sabes qué, muchacho? Creo que desde Los olvidados no se ha tratado el barrio como tú lo has hecho con lo que acabo de ver’. Me dio un beso en la frente, me bautizó”.

En sus diez primeros años como director realizó doce películas. El río de su creatividad fluía bajo el financiamiento del Estado hasta que tuvo su primer altercado con Margarita López Portillo, quien acababa de asumir el control de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y le censuró Nuevo mundo (1976), historia desmitificadora de la Virgen de Guadalupe.

“No soy un disidente. Quizá, un tipo que ve la realidad de otra manera y busca plasmarlo. Esta cinta se descongeló 22 años después, hasta que el abad de la Basílica, Guillermo Schulenburg, explicó lo mismo que mi película: no le hagan caso al ayate sino a la Señora”.

Su segundo duelo de enemistad fue en el Festival de Moscú de 1979. Retes competía con su cinta Bandera rota (1978), mientras ella era parte del jurado de la delegación mexicana porque estrenaban la copia restaurada de ¡Que viva México!, de Sergei Eisenstein. La película era favorita junto a la obra de directores como Francesco Rosi y Juan Antonio Bardem. Sin embargo, algo sucedió: “El director Andréi Konchalovsky, quien también formaba parte del jurado, me habló de la importancia que hay en estos festivales que el comité de tu país defienda sus películas y en especial si son buenas. Pero dos días antes del veredicto, Margarita López Portillo se fue a Samarcanda (legendaria capital del imperio Tamerlán) a conocer a un mago. No le importó la votación, prefirió turistear”.

Filmó Mujeres salvajes (1984), recuerda Retes, porque la hermana del entonces presidente permitió el cine de ficheras, cabareteras, como si eso fuese lo único que existiera en el país. “Me orilló a salirme y a que me gustara la independencia”. Acompañado de Sergio Olhovich, fue uno de los fundadores de la Cooperativa Río Mixcoac, que buscaba un nuevo esquema para el financiamiento de películas; de ahí nace Bandera rota (1978).

“La herencia que ha dejado la Cooperativa es la idea de hacer un cine independiente industrial. Bandera rota entra en esta dinámica porque nosotros la distribuimos, llevábamos las latas a los cines, cuidábamos la taquilla. Fue un acicate para lo que ha venido sucediendo; un despertar para las nuevas generaciones de cineastas que ya piensan industrialmente, que entienden que el problema no es hacer la película: la bronca es venderla”.

Largometrajes como Bandera rota y Los años duros recuperan el espíritu de las revueltas estudiantiles. A 50 años del movimiento de 1968, “se debe reconsiderarlo seriamente porque involucró a la gente más inteligente de México. No solo fue un movimiento estudiantil, hubo intelectuales que hasta a la cárcel fueron a dar. Es una buena oportunidad para reflexionar sobre por qué el descontento hizo que los jóvenes salieran a flote. Está clarísimo que hay mexicanos comprometidos con su entorno a pesar de que estamos bajo un régimen dominante que hace lo que quiere, que no tiene freno”.

El 17 de abril, en la Cineteca Nacional, se estrenó La revolución y los artistas (2016), un proyecto ambientado en los años veinte, cuando José Vasconcelos establece la Secretaría de Educación Pública. Retrata a las figuras culturales más importantes de la época, como Xavier Villaurrutia, Tina Modotti, Antonieta Rivas Mercado, Dr. Atl, a quien da vida el propio Retes, y Nahui Olin, interpretada por su pareja en la vida real, Meritxell Gález.

“Muchas veces el buen cine no llega a las pantallas por no ser comercial, pero sí se ve porque aún hay gente pensante que no se ha dejado avasallar por Hollywood. Me di cuenta que las minorías ya somos muchos. Hago cine para estas minorías que son el público inteligente que tiene la capacidad de decidir entre Superman y Chin chin el teporocho”.

Para Retes, el espectador ha sido esencial en su obra. “No les concedo nada, ni nunca; aquí van a llorar como desesperados y me pueden decir lo que quieran pero se van a conmover. La ciudad al desnudo (1989) es una historia desgarradora, fue catalogada como La naranja mecánica latinoamericana. Ni modo, así lo tienen que ver. El espectador es mi leitmotiv”.

Una constante en su filmografía es haber colaborado con grandes músicos como Raúl y Mario Lavista, Juan José Calatayud y Osvaldo Montes, que participó en la musicalización de El lado oscuro del corazón. “Como dice Kurosawa, en una película la mitad es sonido y la otra es imagen. Se me grabó y es verdad, son necesarios y complementarios. Le he puesto mucha atención a la banda sonora, he sido meticuloso a tal grado que siempre he buscado trabajar con los mejores de Iberoamérica”.

“El cine es creatividad colectiva. Mi otra pasión juvenil fue el futbol y de ahí entendí la importancia de confiar en mi equipo. En una época donde no existía el video assist uno dependía mucho del utilero, del sonidista. La hacemos todos y a mí me toca dirigirla. En algún momento me quise poner conductor porque dirigir es muy imperativo. Se lo comenté a mi padre y estaba de acuerdo pero me dijo que en este país conductor era Jacobo Zabludovsky”.

La mayor recompensa que le ha dejado el cine a Gabriel Retes es “dedicar toda mi vida a lo que más me gusta”. “No tengo más que esta casa y la rento. Mientras se conserven los negativos mi trabajo sobrevivirá. A pesar de que ha sido un reto enorme, me gusta atravesar dificultades y de ahí hacer éxitos, desde mi primera película, sin haber estudiado una sola clase de cine, nada, puro teatro, que fue formativo. Haber salido a la independencia implicó retos fuertes: ya debería tener cuatro o cinco películas más”.