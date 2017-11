Francisco Hernández: “Algo desencadena la visión y aparece el texto”

Pura López Colomé: Nuestra plática comienza, como siempre, con alguna referencia al libro que Francisco tiene enfrente, un maravilloso homenaje a uno de tantos célebres exiliados españoles, maestro suyo en la primaria, que incluye fotos, textos, toda clase de memorabilia de las generaciones que estuvieron bajo su tutela en las décadas de 1940 y 1950. Más que ponerme a hojearlo, cedo a la tentación y le pido sus comentarios.

Francisco Hernández: Por alguna extraña razón, Patricio Arredondo Moreno, maestro español que introdujo en México la técnica educativa experimental Freinet, tuvo a bien llevarla a mi pueblo en Veracruz. Ahí empieza un cambio en toda la educación en el país. Uno pasa por Puebla, por ejemplo, y ve que dice en una barda: “Escuela Freinet Fulano de Tal”. Eran escuelas que luego se transformaron y dejaron de seguir los lineamientos básicos del maestro español, cuyo principio era: “El niño debe ser el autor de su propia educación”. Difícilmente creo que eso se cumpla en posteriores caminos tomados por profesores o escuelas actuales, alejadas de aquella técnica original. Estos cuadernitos reproducidos aquí eran escritos, grabados e impresos por nosotros. No había tarea. Esta recuperación es un trabajo de amor publicado por un “muchacho” que, para mi sorpresa, apareció en el Museo de Antropología de Xalapa, adonde me invitaron a dar varias lecturas sobre el libro dedicado a Robert Schumann. Entra y me dice: “Chico, ¿no te acuerdas de mí?” “No, la verdad, no”, le contesté. “Soy Daniel Suárez de la Cera”. Para mí fue una sorpresa enorme que me pusiera en las manos este libro: Relatos: Patricio y su escuela experimental Freinet (Ediciones del Estado de Veracruz, 2015).

Mira, por ejemplo, este dibujo: aquí está la escuela, y al lado vivía él, Daniel, con su familia, su papá, su mamá. El papá tenía ahí su taller mecánico. O sea, que este señor era testigo presencial —alumno y paseante de ese mundo— de lo que se desarrollaba en la escuela, y entraba por aquí corriendo.

Me muestra una foto de un cuaderno de cuadrícula, con los moldes de la letra que les enseñaban. Y luego toda una página escrita de corrido con la letra del maestro (que a todos ellos les enseñó a reproducir y que, hoy día, es la letra de Francisco).

FH: Los alumnos dejamos de escribir con letra Palmer desde primer año. Y me acuerdo que mi papá me decía: “escribir con esa letra es más lento que escribir con letra Palmer. No, no, la que yo hago es mejor y más rápida”, y me sometía a competencias. A ver, y decía algo para que ambos lo escribiéramos, y claro que él terminaba antes. Bueno, le decía yo, la tuya gana, pero a mí me gusta más ésta. Mira: aquí aparecen las expresiones españolas del maestro, que tenemos cinceladas en el cerebro: “Si pasa tal cosa, te voy a poner el culo como un tomate”, “Coño, andá, la madre de Dios anduvo por el mundo a gatas”, etcétera. Todas esas cosas las estaba aprendiendo también mi hermana, por ejemplo, cosa que a mi mamá no le gustaba nada, así que la mandó a una escuela de monjas. En cambio, poniendo en práctica el machismo, a mi hermano y a mí sí nos dejaron en esa escuela.

PLC: ¿De esa época tienes recuerdos de textos escritos por ti ya con intención interiorizante, digamos, pininos poéticos?

FH: No, como tales, no. Ah, pero te cuento. En aquella escuela, el lunes era el único día que había tarea (era una de las características del modelo educativo Freinet). Ésta consistía en hacer “el escrito”, un pequeño relato, un pequeño texto acerca de lo que habíamos hecho sábado y domingo. Entonces, por esta vía, me acuerdo que comencé a inventar cosas. Por ejemplo, lo que otro maestro me había preguntado: “Oye, cuéntanos dónde queda tu rancho”. Y yo respondía: “Ah, pues allá por el Salto de Eyipantla”. “Ah, ¿y tienes muchos caballos?” “Sí, como diez”. “¿Y cómo se llaman?” “Bueno, pues uno Fulgor, otro Sombra...”. “Ah, bueno”. Me creían todo. No me decían “eres un mentiroso, estás inventando todo eso”. Nadie te ponía a prueba. Simplemente decías lo que era tu experiencia y la comunicación era directa. Igualmente podía haber sido fantasía, pero no le quitaba su componente de realidad.

PLC: Pero, ¿en qué momento reconociste algo que podía caber en lo poético, que revelaba que la poesía era tu casa?

FH: No fue en la primaria. Fue hasta la secundaria. Ahí empezaron mis primeros intentos imitando.... Había un trío veracruzano que se llamaba El Negro Peregrino y su Trío. El Negro Peregrino era el hermano de Toña la Negra, María Antonia Peregrino. Uno de ellos, no recuerdo cuál, decía un poema, unos versos. Fue mi modelo. Entonces, cuando empezábamos a dar serenatas, como yo no sabía tocar ningún instrumento ni sabía cantar, me lancé a “hacer los versitos” que se decían durante el requinteo. No recuerdo ninguno. Eso fue una especie de inicio. La letra de una canción.

PLC: ¿De ahí salió Mardonio Sinta, el autor de coplas? ¿Cómo nació?

FH: En la revista de la UAM, Víctor Hugo Piña Williams añadió a la publicación un cuadernillo central. (¿Cómo crees que empecé la lectura de la semana pasada allá en el auditorio de Xalapa? Con una evocación breve y unos versos del poeta recientemente fallecido, John Ashbery, y le expliqué al público que eran unos versos donde se habla de la canción.) Él me pidió lo que tuviera listo para publicarlo en la revista. Me puse a pensar, a buscar, y no encontraba nada que pudiera darme el número de páginas adecuado. Entonces recordé a una amiga —a la que acababa de escribirle—, que me decía: “A ver, tú que eres veracruzano, escribe algo para un son jarocho”. Así empecé a escribir coplas. Hasta le tuve que hablar a ella para preguntarle: “Oye, ¿tienes aquellas coplas que te escribí alguna vez?” “Pues déjame buscar”. Y sí, las encontró. Las incluí en la recopilación, y luego seguí escribiendo coplas octosilábicas, cuartetos, estudiando la forma y recordando, hasta que completé las Coplas a Barlovento, que fue lo que salió publicado ahí.

PLC: Es increíble lo cincelado que tenías en la psique las coplas desde la infancia, que después se revelaron a profundidad en quien se está probando como veracruzano, allá en el fondo de su persona.

FH: Bueno, yo oía en fiestas o en cantinas, ahí cerca de la casa, música veracruzana, son jarocho. Ir a los restaurantes del puerto de Veracruz, o ir a poblaciones como Catemaco o Santiago Tuxtla, significaba oír a los soneros participar en competencias de bailadores típicas de las fiestas del Señor Santiago, las fiestas de la Virgen del Carmen. Eso se va quedando y echando raíces en el recuerdo.

PLC: ¿En algún momento te sentiste en un predicamento, atenazado entre Mardonio Sinta y Francisco Hernández, y que tuvieras que comprometerte con uno de los dos? ¿O siempre has brincado de un registro al otro sin ningún pendiente?

FH: Sí.

PLC: ¿No sientes que le eres infiel a uno por estar con el otro?

FH: Hay una especie de división muy clara. Yo no soy ése. “Yo es otro”. Mardonio hace sus cosas a su manera y utiliza un lenguaje que yo no utilizo.

Es una especie de Pessoa, poseedor de una heteronimia natural. Sin embargo, no me pongo a pensar en eso. Ahora, por ejemplo, en la segunda lectura del Museo de Antropología de Xalapa, un día después del 7 de septiembre, nadie, ni Leticia, sabía que yo había escrito una copla de cuatro versos a propósito del temblor. No la recuerdo más que grossomodo: “Me das más miedo tú al desvestirte, que temblores como el de anoche”. Algo así: “entonces sí me pongo a temblar”. Eso lo dije en público, entre risas, y la cara ruborizada de Leticia. Éstas son las cosas de la improvisación, muy clásicas de Mardonio, que yo no haría al escribir un texto serio. Fue tal cual: yo sentado en la cama, Leticia allá arreglando no sé qué; tomé un papelito de esos como de los hoteles con una pluma y escribí eso. De ese modo, al empezar la lectura, pude definir a grandes rasgos cómo es Mardonio Sinta, cómo surge espontáneamente. La escritura puede provocarla algo como el temblor, o una dedicatoria de un libro para el otro Mardonio, el amigo Mardonio Carballo; una dedicatoria en torno al encuentro de los dos Mardonios y su plática en verso.

PLC: Otra parte de tu heteronimia es la de quien se inspira en los distintos ámbitos del arte. Por eso tu poesía es tan polivalente, porque procede tanto de tu experiencia propia como de las visiones de otros artistas. Has escrito muchísimo en torno a la pintura, diferentes vertientes de la obra plástica. ¿Te es indispensable, siempre te ha sido indispensable, tener al arte en torno?

FH: No sé. Se me ocurre la palabra detonador. Algo desencadena la visión y aparece el texto. También puede ocurrir que un pintor, o un escultor como Paul Nevin, por ejemplo, me diga: “Ven a mi taller a ver las piezas que estoy trabajando; tal vez te provoquen algo y puedas escribir un texto para mi próximo catálogo”.

PLC: ¿Esto ocurre igual que ante una obra equis?

FH: Yo creo que ocurre o no. Escribo, y luego voy desenvolviendo para darme cuenta si algo va a nacer.

PLC: ¿Te ha ocurrido salir del estudio de alguien y pensar: no, aquí no hay nada que me inspire? Debe ser difícil, porque algo así te lo pide, en general, un amigo.

FH: Me ha pasado que no quedo a gusto con lo que escribo, y no hay de otra que reconocer: pues no, no salió lo que quería.

PLC: ¿Y qué haces, entonces? ¿Retrabajas el texto, le haces la lucha de algún modo, o lo dejas por la paz?

FH: Puede pasar algo inesperado. Se ha ido retrasando y distanciando en sus llamadas una pintora que se llama Beatriz Esban. Me habló varias veces, me mandó por computadora su obra reciente, lo que está haciendo ahora; y resulta que se me atravesó todo lo de la enfermedad, el hospital, y naturalmente me alejé. No he vuelto a pensar en eso, no he vuelto a ver sus piezas.

PLC: Seguramente la obra no tuvo tiempo de echar raíces profundas. Yo recuerdo, en cambio, que en medio de tu crisis de salud estabas escribiendo acerca de Cy Twombly, y nunca lo dejaste; incluso me dijiste que creías haber terminado ya todo un libro sobre él. Desde luego, hay obras que inciden más.

FH: Que tienen casi más fuerza que una enfermedad.

PLC: ¿Cuál fue el primer poema que escribiste acerca de una pintura?

FH: Bueno, mi memoria no alcanza hasta allá. Tengo un libro de poemas sobre pintura y pintores, el que tiene la lata de Warhol en la portada, que empieza con un texto sobre él. Son monólogos: ellos están pintando, hablando sobre lo que están pintando o de la vida que llevan.

PLC: Absolutamente visual, aunque también auditivo. Tu expresión poética establece un puente entre lo visto y lo oído. De las otras artes, ¿es la pintura con la que te sientes más hermanado, o con la música?

FH: Yo creo que con la pintura. Hasta ahora que hablamos de Warhol puedo decirte que una de las cosas que más me han inquietado en todo este periodo de enfermedad es que su muestra en Bellas Artes se acaba el domingo y no la habré podido ver.

PLC: Te absuelvo, Francisco. Si fuera Francis Bacon, bueno, te diría apúrate y vamos ahorita.

FH: Ahora que lo dices, uno de los primeros textos que escribí fue dedicado a Francis Bacon; otro a Francisco Toledo, y así; son tres en el primer libro, o el segundo.

PLC: ¿Reconoces un procedimiento interior para aproximarte a la pintura en general, o cada poema de este tipo tiene su propia ars combinatoria? Digamos, hablar de Moris no va a ser igual que hablar de Francis Bacon.

FH: O de Lucian Freud. Aunque hay una manera de moverse, no sé, no me gusta la palabra automática, hay algo que conduce...

PLC: Ya tienes un motor nutrido a lo largo de toda una vida. Es algo que haces como caminar, como comer, como parte de una cotidianidad. No te causa ningún problema o conflicto si ahora mismo vas al estudio de Moris y te pones a escribir acerca de su obra más reciente. Por cierto, lo que has escrito de él a mí me parece de lo más fuerte que jamás has publicado.

FH: Sí, y de lo que más me ha sorprendido a mí mismo por la extensión, por cómo me ha conectado otra vez con mi padre. Ayer lo pensaba en el dentista, para mí es un viaje hacia mi padre dentista: los olores, el ruidito de la máquina ésa. Lo mismo puede pasarme con Moris. Por qué mi padre, en el texto de Moris reaparece; quizá por toda la violencia de sus piezas, esa escultura, por ejemplo, en la que alguien está taladrando una piedra, ¿no? La piedra es una encía y lo de arriba es una fresa.

PLC: Comienza uno a querer explicarse el arte. Según yo, es el único medio comunicativo que posee la verdad, todo el arte, aunque la poesía sobre todo. Ahí está encerrada la Verdad, con mayúscula. Las cosas que desencadenaron la visión de Moris, esa furia y brutalidad, te mandan, como la anestesia bucal, hasta tu padre, una multiplicidad de relaciones, otro lugar, el ser humano y lo increíblemente frágil que es el interior de cada persona. Esa es la multiplicidad del arte, algo realmente infinito, y mientras más explicaciones y más maneras de recrear, mejor la obra. Por eso a Shakespeare se le sigue representando de maneras antes insospechadas. Por eso son tan grandes Schumann, Hölderlin o Trakl. Por cierto, resulta curioso que los músicos que más te han acompañado en la creación poética, en el desencadenamiento de las imágenes, son sobre todo los románticos.

FH: Acabo de ir a dar una lectura, una charla, en torno a los poemas de Schumann.

PLC: ¿Sigues respondiendo por los poemas de ese libro antiguo, De cómo Robert Schumann fue vencido por los demonios?

FH: Sí, tuve que volver a leer el libro. La verdad no tenía muy claro qué iban a hacer allá, porque quien organizaba, Guillermo Cuevas, da un seminario muy serio titulado “Música y literatura”, y simplemente tomó en consideración lo mío de Schumann como parte de su programa anual. Para mi sorpresa, tenían armado un video con música de Schumann y parte de mis textos, que después cortaban para proyectar otro video de música de Schumann ejecutada por un cuarteto, a orillas del Prinsengracht (el Canal del Príncipe), en Ámsterdam. Para mí resultó una gran sorpresa, muy emotiva.

PLC: Un inesperado espectáculo multiabarcante, ¿verdad? Ahí, en esa ocasión en Xalapa, ¿escogiste algunos poemas en especial?

FH: Para la primera parte del programa, yo iba leyendo los poemas que me pedían. Para la segunda, ya en el auditorio, leí los poemas que aludían a lo que se iba proyectando, aparecía el poema en la pantalla mientras yo leía. La música elegida fue un quinteto de Schumann, cuyo segundo movimiento se titula Al modo de una marcha un poco largamente. Fue lo primero de este autor que escuché en la vida, en una librería de Coyoacán: de inmediato quise comprar el disco, el LP, y el encargado me dijo: “lo siento, no se lo puedo vender porque es mío”. Obsesionado, busqué hasta que di con él. En esta ocasión, la selección cayó de casualidad, porque le gustaba al productor. Quién sabe cómo le hicieron. Consiguieron una fotografía del monumento del mausoleo de Schumann, una toma muy cerrada desde el suelo, donde está el nombre de Clara Wieck, con sus fechas; luego la cámara va subiendo en dirección a un ángel tocando el violín y un cisne, hasta llegar al perfil de Schumann en la parte más alta del monumento. Y con aquella música.... había gente llorando.

PLC: Es cuando se cierra el círculo del arte, cuando quien recibe está respondiendo de manera casi análoga a la del creador al hacer lo que hizo. Son unas cuantas ocasiones así en la vida, no sé si estarás de acuerdo, que caben en la afirmación del poeta Randal Jarrell: “Un buen poeta es quien se las arregla, a lo largo de una vida a la intemperie bajo tormentas eléctricas, para que lo parta un rayo 5 o 6 veces; si el rayo lo parte 12 o 24 veces, entonces estamos frente a un gran poeta”. Muy parecido a lo dicho por Rilke: “Hay que esperar y hacer acopio de sensatez, sensibilidad y dulzura toda una vida para que, tal vez al final, uno logre escribir diez buenos versos”. Lo de Rilke es mucho más riguroso, pero en el fondo lo mismo. Volviendo a tu obra, Francisco, ¿hay un puñado de poemas por los que respondes a fondo? Es difícil para alguien con una obra tan vasta.

FH: Van algunos poemas a la intemperie: “Por amor a Fosca”; “Veinte fragmentos pensados por Salvador Díaz Mirón dos semanas antes de morir”; los dedicados a Lucian Freud, a Moris; “La dentadura de mi padre”, “Simulacro atigrado”, “Gutiérrez Vega a escena”, “De cómo Robert Schumann fue vencido por los demonios”, “Mucho calor”. En fin…

PLC: Con eso muestras los pilares: la infancia, la experiencia directa de las cosas por vía de los sentidos, la experiencia artística compartida. Tu comunicación con las artes tiene que ver con que ahí te reconoces en tu casa: esos artistas son los otros marcianos que vinieron a buscarte; en ese mundo sí vives, de cierto modo, en coincidencia con el de la infancia, la tuya propia igual a la de cualquier niño.

Me gustaría terminar citando una estrofa de Seamus Heaney, incluida en Viendo visiones:

Qué raro ver que las cosas mar adentro, una vez sentidas,

se vuelven cosas conocidas de antemano;

y cómo lo hallado es manifiesto

solo a la luz de lo recorrido...

De cierta manera, esto resume tu trayectoria: lo hallado solo es manifiesto a la luz de lo recorrido. Para terminar, te pregunto algo que me intriga de tu quehacer. ¿Alguna vez te has propuesto escribir un libro como tal, escribes poemas sueltos que luego reúnes o escribes por escribir y casi por cuenta propia los poemas conforman un todo debido al momento en que se terminan?

FH: Un libro planeado como tal, por ejemplo, es el de Cy Twombly. Se origina en el momento en que veo a una ciega albina, formada para tomar un taxi a las afueras del museo, y pienso: vino a “ver” la exposición de Twombly. Entonces, la asociación fue inmediata: qué tal si fueron diez ciegos convocados a una exposición de Twombly tres días/ tres noches seguidos, a ver con las manos o con lo que quisieran, con un guía, y tres o cuatro vigilantes. Qué sucede entre ellos, y en contra de un guía que resulta ser un manipulador, muy agresivo; cómo de pronto se meten Rilke y Lou–Andreas Salomé debido a que un cuadro, el de las tres grandes rosas, hace aparecer la palabrita Rilke... Todo eso comienza a llegar, y el libro comienza a armarse solo. El detonador, en este caso, fue la ceguera.

PLC: Dicho de otro modo, si hay integridad en el detonador, todo lo demás comienza a caer por su propio peso. Y de pronto uno se percata de que lo que ocurre tiene relación con aquello. Es un poco enloquecedor ver el mundo en términos poéticos, ¿no crees?

FH: Sí, y hay un encadenamiento, algo que te va diciendo: “vas por buen camino, esto es lo que tienes que seguir y decir”. Y la atención que ese momento requiere. Pongamos por caso: ¿de dónde viene el nombre de Cy Twombly, el apodo de Cy Twombly? Su padre era pitcher de los Medias Blancas de Chicago, y le decían Cy por cyclone (ciclón). Y ¿por qué le decían así? Porque lanzaba muy rápido, y el premio que le dan cada año al mejor pitcher de la Liga Americana es el Cy Young, que era un gran pitcher, de los llamados inmortales, que lanzaba muy rápido, a quien apodaban Cy. La velocidad de las imágenes.

PLC: Todo tiene sentido. Agrégale ahora, no solo tu sensibilidad al arte pictórico–visual, sino que nada acerca del beisbol te es ajeno precisamente a ti, que vas a ver la muestra, a relacionarla, y a aterrizarla por escrito. Es el hilo de la poesía y su aparente azar; comienzas a jalarlo y de pronto se torna un deber. Hay poetas que comienzan con una reflexión, como Heaney en el poema que antes te leí. No se pueden quedar solo en ella, porque no tendría un sentido más que parcial, en calidad de mera entelequia. Entonces incluye su experiencia directa como para dar una prueba fehaciente, un espejo, a la abstracción anterior.

FH: Recientemente he revisitado mi poesía, revalorando el libro Mi vida con la perra. Qué extraño. Volver a libros que se conformaron de visiones que hasta ahora está uno experimentando a cabalidad. Bueno, pues fíjate que en una sesión de emergencia con mi psicoanalista, el mismo que veo desde hace 25 años o más, a quien dejo de consultar y a quien vuelvo en momentos de crisis, me dijo que él releía Mi vida con la perra cuando estaba muy deprimido, porque lo hacía sentirse bien, alegre, salir de la depresión, pues el autor (yo) se había podido divertir, disfrutar oscilando entre la depresión y la poesía. Lo volví a leer y no me pasó lo mismo (risas).

PLC: Con una vez que se cierre el círculo de significados plurales en un lector tenemos para seguir contemplando los continuos círculos concéntricos del estanque que regalan la certeza de que el poema funcionó. Más allá de que uno responda o no, que le guste más o menos, que lo deje a uno más o menos feliz o insatisfecho.

Muchas gracias, Francisco.

De nada, responde Mardonio, a punto de improvisar una copla.