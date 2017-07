José Julián Vázquez: “Quise imaginarme con más años”

Ciudad de México

Fausto (Juan Carlos Barreto) es un exitoso pintor de 64 años. Justo en la cumbre de su carrera, su mujer se suicida, provocando en él un inimaginable viaje en el tiempo, cuyo objetivo es cambiar la suerte de su pareja. Inspirado en el personaje de Goethe y en Jorge Luis Borges, el cineasta José Julián Vázquez filmó Fausto, cinta que aborda temas como la culpa y el perdón.

—Una película con el nombre de Fausto remite irremediablemente a Goethe.

Sin duda, el nombre es un código. Al principio encontraba ciertas similitudes con el personaje de Goethe. En Estados Unidos cambiamos el título por una cuestión de derechos y salimos como Redemption of the Broken Mind. Comercialmente quizá no sea lo más acertado, pero así comenzó el proyecto. Los trabajos creativos tienen alma propia y hay que respetarlos.

—Más allá de Goethe, es una película muy literaria. Las referencias a Borges son claras.

Alguien de la Generación X no puede enojarse con un millenial porque provienen de realidades diferentes



Sí, por ahí también han encontrado cosas de Rulfo. Yo descubrí su influencia cuando llevaba más de la mitad del guión.

—El recurso del thriller aligera la película. ¿Fue algo premeditado para sacudir las influencias literarias?

Es una película con al menos un par de capas. La más emocional o sencilla quizá te haga llorar o por lo menos te conmueve. Si tienes ganas de clavarte en el pensamiento puedes encontrar una reflexión alrededor de ciertos problemas psicológicos. Desde el principio quise trabajar esta dualidad.

—¿Hacer una película de personaje le ayudó al momento de abordar temas como la culpa, el perdón o el suicidio?

Uno de sus objetivos es invitar a pensar en la existencia, el perdón y las decisiones de vida, o incluso en cosas más sencillas como nuestro lugar en el mundo. A lo largo de la película vemos diferentes núcleos, motivados por las circunstancias de los personajes. A veces somos presa de nosotros mismos. Nuestra capacidad de decisión con respecto a nuestra vida es mínima; por eso a veces es bueno dejar que las cosas fluyan un poco. Podemos influir en ciertas cosas, pero somos también una veleta que se mueve con el flujo de energía.

—Hay una reflexión muy contemporánea alrededor del trabajo y la forma en que guía nuestra capacidad para decidir.

Las generaciones mayores suelen ver como un problema que los millenials adopten una postura de vivir la vida de manera más inmediata. Cada generación es producto de sus circunstancias. Alguien de la Generación X no puede enojarse con un millenial porque provienen de realidades diferentes y justo quería abordar la cuestión generacional. Una de las cosas que me motivaron a hacer la película fue la posibilidad de imaginarme a mí mismo con más años. La brecha de edad nos hace personas diferentes.

—Volvemos a Borges y a su cuento “El otro”.

Es un cuento perturbador. Cualquiera que aborde temas del tiempo necesita leer este cuento. Incluso en Volver al futuro está Borges.

—La importancia de la psicología en su película es tan importante que la fotografía se centra en los rostros de los personajes.

La película se construyó de una manera visual. Desde el principio tuve muy claro el trabajo fotográfico y quería buscar la profundidad a través de los rostros. En el guión había poca descripción de la escena, pero mucho acerca de los perfiles de los personajes.

