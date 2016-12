Espina de la memoria

Primero porque decidió abandonarme al mediodía, hora impropia para el sufrimiento, y luego porque me dejó la cocina hecha un asco de trastes sucios, la cama sin tender, cuatro camisas sin planchar —una con dos botones a punto de caer como dientes de leche— y seis de mis calzoncillos rojos remojándose en agua de lejía en la tina del baño. Segundo porque entre sus cosas se llevó mi colección de cucharas, mis obras completas de Sibelius y de Mahler, mis matraces, mis reglas de cálculo, mis imanes, el telescopio estropeado herencia de mi padre y tres cuartas partes de mi biblioteca —quién sabe por qué pleitista y díscolo designio, por qué pertinaz y rencoroso afán de revancha, las mujeres que se van siempre cargan en su mudamiento con nuestros libros más bienqueridos y nos enquistan en un infelizaje tan arisco como el del muy frecuentado Edipo—. Tercero porque apenas la noche anterior le había dado lo del gasto. Y además porque se marchó prematuramente, o sea, 35 años antes de lo debido.

Pero bueno, el caso es que me acordé de ella (sus aromas de mujer recién estrenada, su cintura de reloj de arena, su desnudez sin obstáculos, aquellas sus palabras de cuando vino a mí: “Hazme un ladito en tu vida”; la salvaje felicidad que nos arropó en un principio), me aplasté contra la añoranza de mi infinito amor por ella y se me desaplicó el sueño. El sueño, fiero y fiel desentumecedor de agobios, se me fue como gato acalenturado a restañar descariños por las azoteas del recuerdo. Y yo, confiado en que regresaría pronto, me dediqué a esperarlo con los ojos clausurados y sin mover un milímetro la cabeza de la almohada. Al rato me empezó a doler la quietud y comencé a revolverme entre las sábanas y a sentir cuánto me quedaba grande la cama sin Blanca Navidad. (Qué importa cómo te fuiste. Vuelve. La casa y yo te necesitamos. Las ventanas y yo. Mis tazas de café y yo. Mis lentes de contacto. Mi edad, los granos de mi espalda, mis rodillas, las yemas de mis dedos, mi virilidad y yo demasiadamente, todamente, amantemente te necesitamos. Devuélveme las caderas, los pechos de tu juventud. Vuelve.) Apóstol de la fe de su cuerpo, en una de ésas sorprendí a mi voz masticando su nombre y a mis labios cometiendo en el vacío despaciosas caricias consagradas a las dulcedumbres de su piel, a los frutos combativos de su carne.

Encendí la luz, encolerizado. Eché la cabeza hacia atrás como para detener una hemorragia nasal. Prendí un cigarro. Miré el despertador y el teléfono; los miré rencorosamente, como si fuesen culpables de algo. Oí un pequeño escándalo que se apaciguó pronto. Si no fuera por las cucarachas, la escasez de agua y los vecinos, este departamento sería perfecto. Sentí una punzada alevosa en la zona lumbar. Se me antojó cruzar la frontera desierta de la cocina, abrir el refrigerador, zamparme un yogur. Pero no hice ni el intento de pararme. A veces la soledad es deliciosa como besar la boca de un cadáver, pensé recargándome en la estupidez.

Al cabo de dos cigarros, que fumé anhelante igual que la aguja de una brújula, me encalmé un poco y resolví aguardar sin desesperarme. Seamos prácticos y veamos las cosas como se merecen, me dije. ¿Por qué no hablar cara a cara con el sueño y procurar reconciliarme con él? Yo creo que es preferible. Vamos, sueño, esto es demasiado ridículo; anda, ven, no te hagas el interesante ni te pases de listo; qué ganas con andarte por ahí de gato maniobrero escudriñándole sus huellas y sus olores al pasado. Qué ganas, a ver, dime. No ganas nada, la verdad. Tú sabes que puedo obligarte a venir empujándome un té de tila, o embruteciéndome con algún programa de televisión, o despachándome libros pedantes como Un sexenio color de hormiga, por ejemplo, o aburridísimos como Historia de maese zorro, o ladinos como Mis tiempos entre cómicos y bufones, para sumarle al martirio de la lectura su joroba de indignación y vergüenza. Tú eliges. Tú escoge qué te acomoda más. No seas obcecado, manito, lo único que vas a conseguir con tu entercamiento es que se me descalabre la memoria de tanto rumiar las dichas y los malsabores que vivimos tú y yo con Blanca Navidad, y que luego me enfurruñe y ya no quiera dormirme, que después me niegue a dormir aunque vengas a jugar a las vencidas conmigo, y que para no dejarte hacer tu santo capricho me salga a transitarle sus calles a la ciudad buscando a Blanca, partiéndome la mirada en busca de Blanca, royéndome las ansias por encontrar a Blanca. (Qué importa que te hayas ido como te fuiste. Vuelve. No he renunciado a ti. No han dejado de ser tus ojos el nido de mis ojos. Tu respiración aún duerme a mi lado. La brevedad de tus sobresaltos. Tus aternuramientos claritos. Vuelve. Concédeme el milagro de amanecer otra vez contigo, a la sombra de tu peso leve. Vuelve.)

Y tú sabes, sueño de mi alma, que la ciudad no es la misma estos días. Está peor de insufrible que una crisis de asma en el aire de una noche embalsamada. Peor de idiota y falsa que la sonrisa de una maniquí. Peor de alborotada y necia y engreída que una vieja puta piropeada por la devoción lasciva de un jovencito. Llena de exaltaciones y fantasías, convertida sin remedio y con orgullo patético en desaforado festejo de compadritos y mercaderes. Y para no dejarte hacer tu regalada gana, sueño, yo tendré que salir y ponerme a ver si de chiripa me topo con Blanca, porque de seguro Blanca anda deambulando por ahí, caminando por ahí entre la multitud, curioseándole sus espejismos y sus embaucamientos a los aparadores, las tiendas, los centros comerciales. Ése fue siempre su mayor gusto, ésa su mejor pasión, su secreto más íntimo: perderse entre la gente, moverse anónima entre la gente. Sola. Sin mí. Sin nadie. En su mundo. Y esto me alborotaba las pulgas, es decir, los celos, la inseguridad, el miedo. Nunca lo digerí bien. Porque era igual que tener mujer y no tenerla, o tenerla distante, alejada, lejos. (Vuelve. Échame de menos, piensa en mí, necesítame. Hazme nuevamente un ladito en tu vida. Vuelve.)

Vamos, sueño, sé que no quieres causarme daño, ven, ayúdame a olvidar, rescátame del infierno de estar despierto. No me obligues a humillarme, no me empujes a salir a buscarla. Paraíso de ángeles perdidos, la ciudad anda enjuerguecida semejante a una mata de pelo infestada de piojos que lo único que anhelan, lo único que los impulsa, lo único que les importa es comprar y comprar y comprar. No hay razón de ser en este reino de la tierra sino comprar. No hay otra dicha, otra realidad, otra fortuna. No existe más dignidad, ni mayor consuelo. Y yo en medio del piojerío, insustancial, ordinario, menos que nadie, yo con mi corazón inútil vuelto de cabeza, indagando, padeciendo, pesquisando dónde puede encontrarse Blanca Navidad, en qué vuelta de la esquina, en qué recodo; transtornado, enfermo, enlobegrecido, caduco, títere arrumbado a los pies de su recuerdo, abatido entre la demencia de quienes no alcanzan ventura más cierta que la del mercado. Ciudad mercado, mi ciudad. Ciudad facilonga, confianzuda, fraudulenta; ciudad impostora y astuta, mi ciudad; ciudad abusiva, flagelaria, perniciosa. Y Blanca Navidad tan enconadamente fugitiva, tan testarudamente remota y cruel y orgullecida con la niñería de su ausencia; Blanca Navidad tan extraviada en este laberinto contrahecho, en este complaciente y pordiosero matorral empiojado, en este irremediable territorio de soledades.

Nada sirvió de nada, sin embargo. De nada valieron ruegos ni razones ni amenazas. Mi sueño continuó de gato marionetero por los pretiles de la nostalgia. Y cuando me cansé de abrir y cerrar puertas invitándolo a venir, invocándolo, implorándolo, retándolo, cuando me harté de tomar té de tila, cuando me fastidié de fisgar patrañas en la televisión y de malmirar libros fanfarrones, entonces cogí la bicicleta que me regaló hace algunos años Blanca Navidad y me lancé en su busca pedaleando a morir por esas calles que llaman de Dios, enfebrecido y disparatado y loco de esperanza y de plegarias y dispuesto con todo lo que soy y lo que tengo a perdonarla, a pesar de que no merecía ningún perdón porque la forma en que se largó de mi lado me dejó huérfano de todos los cimientos terrenales, viudo de todos los astros, sin voluntad de vivir, sin historia por delante, irremediablemente desueñado. (Vuelve. Te espero. En tanto acaba la eternidad, te espero. Vuelve.) Terminé mi vagabundaje con solo raspones en la nariz y una triple fractura en el hombro derecho. La bicicleta quedó inservible, como el telescopio herencia de mi padre, como mis lentes de contacto, como mi destino.