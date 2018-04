Ernesto Contreras. “El cine es un arte para derribar barreras”

El conflicto entre los ancianos Evaristo e Isauro, quienes no se hablan desde hace 50 años, tiene a la lengua zikril a punto de la extinción. Con el fin de grabarlos y obtener un registro del idioma, el joven lingüista Martín busca reunirlos sin saber las razones detrás de sus diferencias. Con Sueño en otro idioma, Ernesto Contreras pone sobre la mesa temas como la identidad, la amistad y la inclusión. El filme ganador del Premio del Público en el Festival de Sundance, del Premio Guerrero del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y del Premio del Jurado a la Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Oslo ya se exhibe en las salas mexicanas.

Por el hecho de inventar una lengua, Sueño en otro idioma es una película que llama la atención.

Desde un principio, el guión mencionaba al zikril. Carlos, mi hermano, le puso el nombre a la lengua. Pensaba usar una lengua real, pero al conversar con lingüistas nos dimos cuenta de la importancia del asunto y no queríamos que nadie se sintiera ofendido. Por eso invitamos al lingüista Javier Valdez, quien nos propuso hacer algo original.

El planteamiento del idioma como un tema de identidad adquiere un matiz político. ¿Por qué?

La lengua es solo un aspecto para reflexionar acerca de la forma en que nuestra identidad puede ser borrada por la globalización. A veces no nos damos cuenta de cómo se diluyen. Por eso hablo de la diversidad, el amor y las diferencias.

Otra lectura es la que vincula a la historia con las relaciones humanas, tema que ha trabajado desde Párpados azules.

¿Cómo nos conectamos con el otro y por qué a veces no podemos comunicarnos? En Párpados azules lo hice desde la soledad; en Las oscuras primaveras, a partir del sexo y nuestra animalidad; en Sueño en otro idioma, desde la incapacidad para aceptar la relación entre dos hombres.

¿Cómo hacer de una anécdota en principio simple algo con tantas lecturas?

Hace varios años, un productor holandés llamado Raymond Van der Kaaij, que estaba en el Festival de Tesalónica, vio una nota sobre México: dos hablantes de una lengua indígena que no se hablaban. Esa noche conoció a mi hermano y de ahí surgió la historia para la película. Me sorprende mucho la lectura que se hace de la película. Algunos se quedan con la parte de los viejos; otros con la relación gay; unos más con el misticismo. Me encanta que una película brinde la posibilidad de sugerir tantas cosas. Te confieso que nunca había pensado en cuestiones como la pérdida de una lengua y ahora que profundicé en ello me parece terrible.

La inclusión se toca desde diversas aristas: personajes indígenas, ancianos y gays. Tienen todo para ser marginados.

Sí, pero esto lo descubrí hasta ver las reacciones del público. Nos premiaron en Sundance, el mismo día en que Trump vetó la entrada de musulmanes a Estados Unidos. Por lo mismo, la ceremonia tomó un sentido político. Al pasar a recoger el premio, como único mexicano presente, no podía irme sin cuestionar el uso del muro y no reivindicar al cine como un arte para derribar barreras.

Cambian las lecturas de una película incluso para el director.

Aún sigo leyéndola de diferentes formas. Me sucede lo mismo con mis películas anteriores. Apenas ahora, por ejemplo, descubro que con Sueño en otro idioma regreso a un tema que ya había trabajado con un corto llamado El milagro y que hice hace 18años.