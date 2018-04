Enrique Krauze “México requiere de libertad de crítica”

El nuevo libro de Enrique Krauze, El pueblo soy yo (Debate, México 2018), se divide en cuatro capítulos: “Anatomía del poder en América Latina”, “Populismo y dictadura”, “Fascista americano” y “La demagogia, tumba de la democracia”. Es una obra de “libre reflexión histórica” que, siguiendo el ejemplo de Richard M. Morse (1922–2001), el autor de El espejo de Próspero a quien Krauze dedica la primera sección y con el que dialoga a través de una carta tan emotiva como crítica, busca en el pasado lecciones que puedan “aclarar el presente, atenuar los riesgos del futuro”.

En uno de los textos de El pueblo soy yo, usted escribe: “AMLO no es un populista más, es un populista nimbado de santa ira”.

Cada palabra (del ensayo “México, en la antesala del populismo”) está justificada. En López Obrador percibo siempre un aliento religioso. Escribí que había en él un elemento mesiánico, lo que fue muy discutido, detestado por muchas personas y reconocido por otras. Pienso que López Obrador reencarna una figura redentora, como lo fueron Evita Perón o el Che Guevara, cada uno en su momento. Hay una gran indignación en él frente a la corrupción que hay en México. Es algo que le reconozco en ese ensayo —y que siempre le he reconocido. Este es un país que prometió, con la Revolución, una condición mejor para los necesitados, para las mayorías, para los pobres; prometió también un gobierno de rectitud. Pero desde 1947 la llaga de la corrupción ha estado minando la obra social del Estado mexicano. Esta es una de las razones de la indignación de López Obrador, con la que estoy de acuerdo. Pero creo que hay en él elementos psicológicos de ira, de santa ira, que son riesgosos para el funcionamiento de una democracia liberal, que funciona con diálogo, con debate, con negociación, con respeto a quien no piensa como tú, con tolerancia, y quien está nimbado de santa ira no tiene respeto por la opinión de los demás, no escucha más que su voz interior y no es tolerante.

En “El mesías tropical” evidencia las distancias que hay entre el pensamiento y las acciones de López Obrador y dos de sus héroes: Benito Juárez y Lázaro Cárdenas.

Para Benito Juárez, lo sagrado eran las leyes y las libertades, y creo que para López Obrador lo sagrado son Dios y la religión; es un hombre de convicciones religiosas muy profundas, lo cual vuelve difícil su convergencia con la figura de Juárez, por más que lo invoque. Juárez defendió como un bien sagrado la ley y las libertades. Si llega a la Presidencia, quiero ver si López Obrador hace lo mismo, pero su biografía no apunta hacia allá.

En cuanto a Cárdenas, fue un presidente popular, no populista. Cárdenas casi no hablaba, no prometía, actuaba. Actuaba bien, en muchas ocasiones con un gran instinto popular, pero no utilizaba la palabra para prometer lo que no podía cumplir. Nadie podría decir jamás que Cárdenas fue un demagogo —el uso de la palabra que hace un demagogo está por entero ausente de la vida de Cárdenas—. Por otro lado, era un hombre institucional, no solo porque creía en las instituciones, por ejemplo en la institucionalidad del Partido Nacional Revolucionario, que creó con Plutarco Elías Calles. La prueba de su institucionalidad está en que dejó la presidencia en 1940 a un general (Manuel Ávila Camacho) que no comulgaba con sus ideas, aunque era su amigo. Cárdenas era un hombre institucional, revolucionario pero también republicano. De nuevo, no veo en López Obrador esos elementos. En él veo, sí, un instinto social, una vocación social, pero también un culto a la personalidad que Cárdenas nunca fomentó.

Usted dice que los demagogos provocan una adicción a la palabra y se hace una pregunta que me gustaría que respondiera: “¿Cómo se curan los pueblos del hechizo de los demagogos?”

No hay curación, solo con la experiencia. Si el demagogo llega al poder y resulta que las promesas que hizo, que las visiones que tuvo, que el mandato que recibe resulta en el bien común —en la justicia, el bienestar, la mayor prosperidad—, esos fines con los que, en teoría, todos estamos de acuerdo, entonces hay que concluir que no fue demagogo sino un gobernante que cumplió. Pero en casos como los de (Juan Domingo) Perón o (Hugo) Chávez, hemos visto las consecuencias de la demagogia. Los mexicanos no tenemos ni la menor idea de lo que está viviendo Venezuela. Por eso escribí ese ensayo (“La destrucción de Venezuela”) sobre un país que está viviendo una tragedia que es obra de Hugo Chávez. Es la obra de un hombre que no escuchó más que la voz de sus propios impulsos e introdujo reformas, cambios sociales, económicos y políticos que muchos venezolanos creyeron que iban a conducir al bienestar perpetuo y han conducido a la mayor tragedia de la historia latinoamericana. Conozco el libreto: una euforia inicial y una centralización política que permite introducir cambios muy radicales que conducen inevitablemente al desastre. Pero los pueblos —como las personas— no experimentan en cabeza ajena.

“Las democracias son mortales” es el título de uno de los ensayos más inquietantes del libro.

Al releer la historia y la filosofía griegas, uno se da cuenta de que aunque la democracia más conocida es la ateniense, toda Grecia estaba llena de ciudades–Estado democráticas. Pero la democracia fue perdiéndose en ellas: “Por obra de los demagogos”, dice Aristóteles.

En el siglo V la democracia se conservó con Pericles. ¿Por qué? Porque era un líder ético, que le hablaba al pueblo diciéndole lo que éste no quería oír. Lo que quería Pericles era elevar al pueblo a la altura de sus obras de arte. Quería elevar el espíritu, la virtud cívica de los ciudadanos, que podían criticarlo al grado de que en una ocasión lo condenaron al ostracismo. En ese milagroso momento, los griegos entendieron que la democracia es algo que se construye todos los días. Tomaron muchas decisiones buenas, pero en el ágora también aparecieron los demagogos que, a veces con mala fe o con buena fe o creyéndose ellos mismos sus fantasías, azuzaban al pueblo y prometían grandes victorias, y la decisión de seguir a los demagogos privó a los ciudadanos de la más importante de todas las cualidades políticas, que es la prudencia, y se perdieron las democracias.

Ahora vamos al momento actual: la democracia más antigua y sólida, con 240 años de continuidad, la de Estados Unidos, está no diría que en terapia intensiva pero sí en una situación delicada porque hay un fascista de libro de texto que domina al congreso de Estados Unidos, que tiene el apoyo del 35 por ciento del electorado —haga lo que haga y diga lo que diga— y puede llevar a su país y al mundo al precipicio o a la guerra. ¿Se puede perder la democracia en Estados Unidos? No lo veo probable pero tampoco imposible. En suma, tanto en los tiempos antiguos como en los modernos, se probó en Alemania, se probó en Venezuela y en otros países de América Latina, se puede probar en todas partes y puede ocurrir en México, las democracias son mortales.

En el libro también ofrece una minuciosa lectura de Coriolano, de Shakespeare.

Coriolano es un líder que me conmueve. Le decían: “Ándale ya, habla bonito y promételes cosas” (a los ciudadanos). Él no quiso ni hablarles bonito ni prometerles cosas. Tenía pudor, control, honra, honor, dignidad, palabras que ya no usamos. Creo que esas cosas se pierden con un régimen que azuza a las muchedumbres contra un sector de la población, que divide al país entre los buenos y los malos, otra característica del populismo: la polarización, la división. Ojalá que eso no ocurra en México o, más bien, ojalá que no ocurra más de lo que ya ha ocurrido.

Incluye en su libro un texto sobre Cuba, donde después de 59 años hay un cambio de poder. ¿Qué piensa de esta situación?

Lo que te puedo decir es que Octavio Paz dijo que si la izquierda mexicana y latinoamericana no enfrenta el inmenso fracaso de la revolución cubana y no sabe ver con objetividad lo que era Cuba antes de (Fidel) Castro y en lo que se volvió Cuba durante su régimen, dejando a un lado toda la mitología, viendo claramente cómo era la educación, la salud antes de la revolución, si no sabe ver además que por más que habiendo sido detestable (Fulgencio) Batista y justificada su deposición, no saber ver que Castro acumuló un poder que sigue post mortem, esa izquierda nunca será democrática. Guiado por ese mensaje escribí ese ensayo (“Cuba: la profecía y la realidad”), que me pidió el célebre editor de la revista New York Review of Books, Robert Silvers, quien murió hace poco (el 20 de marzo de 2017), que había sido un entusiasta partidario de la revolución cubana, como tantos otros, pero que se fue desencantando poco a poco. En sus últimos años, Silvers hizo un balance y coincidió con Paz en que aunque Estados Unidos tenía una gran responsabilidad en la tragedia cubana, de esa utopía fallida la mayor era de los hermanos (Fidel y Raúl) Castro. En las conversaciones que tuvimos un día me encargó ese texto, como un acto de coherencia moral, de decir: “Voy a darle cabida a un crítico, porque pienso que tiene razón”.

Llegue quien llegue a la presidencia de la República, ¿qué piensa del ejercicio permanente de la crítica?

Que es como el aire que respiramos, que sin el ejercicio permanente de la crítica no tienen sentido ni tu trabajo ni el mío, y que esperemos que no se vea coartado, pero si eso sucede, no solo por el presidente sino por el gabinete o los simpatizantes del presidente, en las calles o en las redes sociales, tendremos que resistir. México requiere de libertad de crítica ante todo. Mientras tengamos libertad de crítica tendremos aire para que esta democracia respire y pueda seguir construyéndose, porque esto que vivimos, esta rijosa y difícil y compleja y peleonera plaza pública, es la democracia.