El libro contra la muerte (Galaxia Gutenberg, 2017) de Elias Canetti, que reúne el conjunto de sus escritos sobre el tema, parte del motivo más intransigente que uno pueda imaginarse: la rabiosa lucha contra la cesación de la existencia. “Desde hace muchos años nada me ha inquietado y colmado tanto como el pensamiento de la muerte. El objetivo serio y concreto, la meta declarada y explícita de mi vida es conseguir la inmortalidad para los hombres”. Si el viejo apotegma reza que la filosofía es el aprendizaje de morir, lo que este osado agitador metafísico plantea es la abolición de la muerte, la conjura contra la finitud. Cierto, cada uno asimila la muerte de manera distinta: algunos se someten y viven aterrorizados con su sombra; otros la desafían a cada instante con actos osados; otros la asimilan con humor resignado, pero Canetti, el opositor radical, decide combatirla de la manera más frontal: con la imaginación, con la violencia verbal, con el despliegue de la memoria y el culto a la transmisión. El propio Canetti fue un adversario de cuidado de la muerte, pues resistió dos guerras mundiales, fue longevo y, acaso en un gesto de desafío, se hizo padre a los 66 años. Su lucha contra la muerte no es la promesa de trascendencia o transmigración de la religión, sino una lúcida diatriba contra el hecho de morirse. ¿Cómo escaparse de la muerte? Maldiciéndola, denunciándola, contradiciéndola (“Todas las muertes ocurridas hasta ahora constituyen un asesinato legal múltiple, cuya legalidad no admito”) y, también, evitando que los muertos mueran mediante la evocación y el conjuro de cada uno de sus gestos, de sus palabras y de sus anécdotas. A través de la memoria, el individuo se liga con sus muertos, les insufla vida y establece una comunidad indestructible. El pretender abolir la muerte es la reacción máxima contra el fatalismo que deploraba Nietzsche. El rechazo a la muerte no es contra natura, al contrario, como se sugiere desde la epopeya de Gilgamesh, en los niños o en los inocentes la sorpresa y el rechazo ante la muerte constituye la norma. Lo humano consiste en no someterse a lo que se supone dicta la naturaleza y no hay mayor humanismo que intentar escapar al hecho más inevitable. Lo que demuestra Canetti en esta irónica y en apariencia absurda resistencia es que la muerte conforma el trasfondo para apreciar lo más valioso de la vida. Por eso, este libro sombrío se va volviendo socarrón y a veces francamente risueño.