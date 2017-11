El cantor de México

Quizá no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo: hace muchos años que no voy a México. Tampoco estoy bien enterado de su realidad actual, porque no reviso la prensa mexicana (solo leo periódicos en papel) y, para los medios españoles, en “el país azteca” (así suelen llamarlo) únicamente ocurre una cosa: narcoviolencia. No acostumbro ir a restaurantes mexicanos, ni me detengo a escuchar a los mariachis que tocan en Puerta del Sol (que, por cierto, no son mexicanos, sino peruanos, colombianos, ecuatorianos…). Asistía a la “fiesta mexicana” que la embajada celebraba en Madrid los 15 de septiembre hasta que se convirtió en un sarao vulgar cualquiera, llevado a cabo en recintos comerciales en decadencia. Me sobran (muchos) dedos para contar a los mexicanos con los que hablo o me escribo (algún familiar, algún conocido, un cartujo del que soy discípulo). No tengo una cuenta en Facebook, Twitter, Instagram, ni alguna otra “red social”. Aborrezco a quienes viajan por el mundo con una bandera en el lomo, a manera de capa. Me cago en los nacionalistas recalcitrantes y en la puta que los parió. Podría decirse, en suma, que soy un lobo estepario de pacotilla, un periodista antiguo y un desapegado del país donde nació y creció. Júzguenme.

La otra tarde, sin embargo, fui al Teatro de la Zarzuela y vi una obra (maravillosamente kitch–barroca–delirante) que me sacudió los “sentimientos de la tierra” o me contagió lo que la sapiencia popular denomina “el síndrome del Jamaicón”. “Al final”, decía El Fary (un cantante de coplas y rumbas fascinantemente casposas), “el hombre moderno es un blandengue y no hace más que naufragar en un mar de contradicciones”. Así que ahí estaba, frente a una orquesta muy catrina, una escenografía plagada de alcatraces gigantes (inspirados en Diego Rivera) y un sombrerote de charro, una troupe de bailarinas vestidas de tehuana, una “chica Almodóvar” de belleza picassiana y un cantante de falsetes sobrenaturales. ¡Qué chulo es México!, pensé. Y sentí.

Encima del escenario, mientras se prepara el rodaje en París de la película El cantor de México, el protagonista abandona de repente el proyecto y el empresario tiene la tarea de encontrar a un artista que lo sustituya. Su ayudante organiza las audiciones y propone a uno de los pintores del teatro a quien ha oído cantar. El muchacho acepta el reto y demuestra tener las condiciones ideales para ser el nuevo protagonista. La vedette de la cinta no tarda en seducirlo y juntos comienzan a ensayar escenas. Comienza el rodaje y pronto la compañía viaja a México para continuar la filmación. El empresario se ausenta durante unos días y, cuando regresa, descubre que la vedette tiene un nuevo amante “bigotudo” y ya no siente interés por el ex pintor. A este inconveniente se suman nuevos contratiempos que ponen a todos al borde de un ataque de nervios. Pero la historia cambia de rumbo… ¡a peor! En la película, el protagonista es secuestrado por una coronela llamada Tornada y sus muchachas guerrilleras, creyendo que el chico es quien no es. Pero todo termina por arreglarse y el ex pintor le declara su amor a la asistente que descubrió su talento.

La obra fue hecha para el público francés de la década de 1950. “Pinche historia vernácula, mamona y pendeja”, dirán algunos de ustedes. A mí me encantó (por alegre y pintoresca). Y reavivó mi cariño y admiración por México. A ver si un día de estos voy de visita y se los demuestro en persona. Aunque me juzguen.