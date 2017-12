Bajo la tierra seca de un largo camino rojo

Querido José Alfredo Páramo,

Cuando Dmitri Shostakovich (1906-1975) ingresó, en 1919, al Conservatorio de San Petersburgo, Alexander Glazunov (1865-1936), entonces director, lo comparó con Mozart; esa comparación, que siempre me había sonado a vana exageración innecesaria, de pronto vuelve a mí sombría, cargada de una profética desgracia: no se refiere al talento, sino al hecho de que los dos escribieron un réquiem para su propia muerte.

Experimento esta siniestra certeza al releer tu última carta, en la que exploras la Sonata para viola y piano (1975), la obra que Dmitri Shostakovich escribió en agonía, entre el estudio de su dacha y una cama de hospital. Alban Berg (1885-1935) agonizaba también cuando terminó su Concierto para violín y orquesta (1935). En tu carta estableces un símil: dos partituras escritas por moribundos que coinciden en citar durante el último movimiento a otros compositores: Alban Berg acude a Bach —al coral Es ist Genug! (¡Es suficiente!)— y Dmitri Shostakovich al motivo del primer movimiento de la sonata para piano Quasi una fantasía de Beethoven, música que a pesar de su sobrenombre —“Claro de luna”— es, en esencia, la más lóbrega marcha fúnebre.

Con Beethoven en el corazón, Dmitri Shostakovich se despide de la vida; para narrar su tragedia, resulta una imagen asombrosamente precisa. Siempre, a Dmitri Shostakovich lo acusaron —en Estados Unidos y Europa— de cobarde, de vendido, de ser un títere del realismo socialista, de envilecer su talento al ponerlo a disposición de Stalin —para quien compuso innumerables himnos y marchas—, de agachado, de pusilánime. Sin embargo, en el más intenso sentido beethoveniano, Dmitri Shostakovich defendía la libertad sobre todas las cosas. Aunque era una defensa que no podía realizar abiertamente ni siquiera a través de la música: no en ese tiempo, no en esa Rusia, cuyo gobierno criminalizaba a los compositores cuyos sonidos provenían de lenguajes —como el serialismo integral o el jazz— que, decían los funcionarios, intoxicaban la mente del pueblo con ideas peligrosas. Dmitri Shostakovich nunca estuvo dispuesto a morir asesinado por sus ideales; la libertad en su música es un mensaje oculto, privado, que vaga oscuro, fantasmal, profundamente triste, entre festivas atmósferas falsas y rotas en donde las autoridades soviéticas escuchaban loas, pero en realidad solo hay sufrimiento y angustia.

Hacia el final de su vida, cuando la enfermedad lo acercó hacia la muerte, Dmitri Shostakovich se volvió descarado y valiente. En el primer movimiento de su Sinfonía 14 (1969) crea un tema para bajo basado en el poema “De profundis” de Federico García Lorca; un tema que retoma en el primer movimiento de la Sonata para viola y piano, y ahí, en su trayecto de la voz humana hacia la viola, la misma melodía sufre una transformación aterradora: de pronto las palabras (“Los cien enamorados duermen para siempre bajo la tierra seca. Andalucía tiene largos caminos rojos”), al no ser pronunciadas, surgen desde el otro lado de su significado: el de la ausencia, el de las sombras, el del silencio, el de la nada.

Y así, querido José Alfredo Páramo, paso los últimos días del año: escucho la Sonata, releo tu carta y pienso en la muerte. Dentro de mí, todas esas cosas han terminado por desembocar en una trágica convicción absoluta (que comparto contigo): Shostakovich compuso su propio réquiem, un réquiem sufriente, en donde él, enamorado, se entierra para siempre bajo la tierra seca de un largo camino rojo.