Por supuesto que se comete una grave falta al cosificar a un ser humano. En los casos más serios se hizo con los esclavos negros e indios, y lo hacen los tratantes de blancas. Algunas inculturas, religiones o gente inculta lo hacen al negar a la mujer ciertos derechos elementales. Lo que no alcanzo a entender es por qué las diversas formas en que se manifiesta la belleza de la mujer se consideran cosificación, pues la belleza, por sobre todas las cosas, provoca un pasmo espiritual.

La RAE define cosificación como “Convertir algo abstracto en una cosa concreta”. Pero al admirar la belleza, pasa exactamente lo contrario, se convierte lo concreto en algo abstracto. Así ocurre cuando miramos un paisaje imponente, cuando entramos en una catedral gótica, cuando observamos una obra de arte; no vemos montañas, piedras o un lienzo, sino algo vivo, humano, algo que nos habla y nos hace sentir pequeños o mortales o asombrados o nos alegra o entristece o nos hace entrar en contacto con lo divino y eterno.

Si algo me hace pensar que existe un ser superior es la visión de una mujer bella. Eso lo han sabido desde siempre las autoridades católicas, por eso caricaturizaban a los judíos con facciones vejatorias, mientras que a Jesús y María, ciento por ciento judíos, les daban facciones que respondían a ideales del Renacimiento.

Nadie convierte a su actriz o cantante o celebridad preferida en un objeto, todo lo contrario: la idealiza. Sobre todo porque, por lo general, la belleza es inalcanzable, es algo con lo que se sueña, que nos sublima y luego entristece, pues al final casi siempre se diluye en el anhelo y la imaginación. La belleza pasa delante nuestro y queda la sensación de vacío que le quedó al cobarde del poema de Amado Nervo. Y no hay mayor bendición que convivir con la belleza. Eso fue en lo único que José José se equivocó, pues la belleza no cansa, y donde hay belleza el amor no acaba.

Y si la sabiduría popular dice que la hermosura no es principal, puesto que es efímera, resulta que esa es la razón precisa por la que más se aprecia y atesora, tal como la vida es preciosa por ser fugaz. La belleza no es vanidad ni banalidad. Al contrario del amor paulino, la belleza no es paciente, no es servicial; la belleza es envidiosa, hace alarde; y como dice el sabio Salomón, por ella el hombre es reducido a un bocado de pan; o, como se sabe por Cervantes, por ella muere Grisóstomo y el amor que inspira sin ser correspondido se confunde con crueldad. Verdaderas son las palabras de la pastora Marcela, cuando dice que “todo lo hermoso es amable; mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama”. Eso mero: lo hermoso se ama y nunca se vuelve objeto.

La belleza se enlaza con lo espiritual aunque también lo haga con el deseo, y este último acaba por potenciar lo espiritual. Quien lo probó, lo sabe. Y si acaso hay personas sin alma, aquellos que ven objetos lo mismo en personas que en obras de arte, aquellas bestias que, en palabras de Pico della Mirandola, traen consigo del vientre materno todo lo que tendrán y necesitarán después, de ellos no nos vamos a ocupar, no pondremos nuestras ideas a su servicio, no montaremos para ellos un teatro. Que existan esas bestias, ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa la gente que mira la tierra y no ve más que tierra?

Para los demás, la belleza hace divina a la mujer, que no es como una diosa. Es una diosa.