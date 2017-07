Ciudad de México

Admitamos que algunos filmes de Bergman son aburridos, por muy profundos que sean. Claro, tiene obras clásicas de la filmoteca mundial. Pero Después del ensayo —filmada en 1983 para la televisión cuando él ya se había despedido del cine— no es lo mejor de su repertorio. Sí, plasma sus obsesiones sobre un montaje de Strindberg, al que regresa una y otra vez. Sí, el pretexto ideal para teorizar sobre el teatro y los actores. Sí, desgranar facetas de su vida íntima, sus amores e infidelidades.

Vista esa pieza de cine desde el teatro, el origen estético de Bergman, podría ser sugerente. Con actores experimentados como Juan Carlos Colombo y Julieta Egurrola —y las ganas de ver a esa actriz que interpretó magistralmente a Gloria Trevi en el cine, Sofía Espinosa—, dan ansias de ir a la Sala Xavier Villaurrutia para ser testigo del resultado bajo la dirección de Mario Espinosa.

Sentí encontrarme con tres monólogos de tres actores —¿problema de dirección o del guión convertido en texto teatral?—, cada uno por su lado. Juan Carlos Colombo con ecos de Héctor Mendoza, Ludwik Margules o Luis de Tavira, explicando la difícil relación de una actriz con su director; peor, si hay amor de por medio: interpretación entrañable. Julieta Egurrola, enorme; un rostro petrificado por el tiempo asume su más difícil realidad en la escena: el fin de una actriz mítica, centro toral de la historia: está grandiosa. Sofía Espinosa, en la dificultad de encontrar un hueco allí donde su madre fue una diva, desvalida a pesar de su fuerza interior. Juventud, le llaman: ideal en el papel.

El montaje tiene la distracción de un multimedia innecesario para que los personajes, como almas solitarias, casi espectrales, permitan penetrar en los espectadores la densidad de la vida, las aguas de la inconciencia. En el teatro no bastan las buenas actuaciones. Un Bergman lejos de Bergman: mucho discurso, sin el sarcasmo de la sabiduría. Un temor de entrar al vértigo donde la palabra significa perderse en el desasosiego, con gracia. No hay compenetración con el texto. Hay un montaje hermoso para algo horrible, la misoginia disfrazada. Hay actores, insisto, pero no unificación en escenografía, iluminación, compenetración de los personajes; en una palabra, comunicación, principal fin de una puesta en escena.

Siempre me he quedado incompleto con el trabajo de Mario Espinosa. Igual soy yo, no él. Será que no me gusta su estilo de dirigir. Debe ser eso. O que no toca las almas de sus obras. Porque reputación de director, la tiene. Un crítico debe aceptar el equívoco a partir de sus gustos. Ojalá el público encuentre en esa dirección lo que yo me perdí. (Aunque si vieron aquella puesta en escena, De la vida de las marionetas, de Bergman, con Margules como director, igual me entiendan.)

