El cine de aquí y el de allá

El guión de Coco supera con mucho el elogio chauvinista de cine tan vergonzoso como Un día sin mexicanos de Sergio Arau. Supera incluso El libro de la vida de Guillermo del Toro y El cadáver de la novia de Tim Burton, obra que se inspira también en el Día de Muertos, fiesta mestiza que nació de la cruza entre tradiciones prehispánicas, Goya y José Guadalupe Posada. Para empezar, el ejército de guionistas de Coco conoce el cuento folclórico, tanto que la premisa hay que buscarla no en México sino en El cuento del Grial de Chrétien de Troyes. Como Parsifal, Miguel, nuestro héroe, transgrede los deseos de su madre y emprende un viaje que incluye el más allá. No olvidemos sin embargo que la tradición de viajes al Mundo de los Muertos se remonta al mito de Orfeo y a lo más clásico de la literatura: la Eneida y la Comedia de Dante. Los guionistas de Coco lo saben bien. Por ello su trabajo funciona entre niños y adultos y por eso además la mascota de Miguel se llama así: Dante. La referencia más entrañable, sin embargo, no está en el cuento folclórico sino más bien en el cine tradicional mexicano. Y es justamente esta influencia la que invita a pensar en las diferencias entre el cine de México que se hace aquí y el cine de México que se está haciendo en Estados Unidos. Aquí directores y guionistas parecen incapaces de mirar otra cosa que no sea lo más vulgar del cine hollywoodense. Los más pretenciosos, claro, ven mejor hacia la Nueva Ola Francesa. Pero Adrián Molina, codirector de Coco, hace como muchos directores mexicanos de allá: se inspira en este país, en la alta cultura de México. Y esta alta cultura conoce el Parsifal, sí, pero también el cine tradicional, el que vimos cuando teníamos la edad de Miguel. Coco referencia, pues, a Toño Aguilar y a Pedro Infante, a Jorge Negrete y a La Doña. Parodia a Diego y a Frida, pero no se olvida ni de Cantinflas ni de Resortes ni de Clavillazo. El gran número en que Miguel gana el favor de su público está más cerca de Soy charro de levita que del posmodernismo nórdico. Y es esto lo que hace de Coco gran cine. Un cine entrañable, entretenido y profundo como el pasado de este país cuyo futuro, nos guste o no, lo están construyendo los mexicanos en Estados Unidos.