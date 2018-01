Dentelladas

De Bagatelas para una masacre:





[Hitler] no ha dicho nada contra los bretones o los flamencos. Nada de nada. Solo se ha referido a los judíos, porque no le gustan los judíos. Tampoco a mí.





Digo con toda franqueza lo que pienso: preferiría tener una docena de Hitlers que un Blum omnipotente. Al menos, puedo entender a Hitler.

No me gustan los negros fuera de su lugar... No veo ninguna delicia en que Europa se vuelva completamente negra... No me haría ninguna gracia.



Siempre, y en todas partes, la democracia no es más que el biombo de la dictadura judía.





De 'La escuela de cadáveres':





Los judíos, racialmente, son monstruos híbridos, lobos que deben desaparecer. […] En el rebaño humano no son otra cosa que bastardos gangrenosos, destructores, putrefactos.

El judío no ha sido jamás perseguido por los arios. Se persigue a él mismo. Es el damnificado por sus propios deseos de carne híbrida.

Encuentro a Hitler o a Mussolini admirablemente magnánimos, infinitamente más a mi gusto, destacados pacifistas, en una palabra, dignos de 250 premios Nobel.





De Un lío gordo:





Más judíos que nunca en la calle, más judíos que nunca antes en la prensa, más judíos que nunca antes en el bar, más judíos que nunca antes en la Sorbona, más judíos que nunca en medicina, más judíos que nunca en el teatro, en la ópera, en la industria, en los bancos. París, Francia más que nunca antes cedió a los masones y judíos, más insolentes que nunca.

¡El racismo primero! ¡El racismo ante todo! […] ¡Desinfección! ¡Limpieza! Una sola raza en Francia: la aria. […] Los judíos, híbridos afro–asiáticos, seminegros y provenientes del Medio Oriente, fornicadores, salvajes, no tienen nada que hacer en este país.





El ruso es un carcelero nato, un chino torturador fracasado, […] solo el judío está a su altura, basura de Asia, basura de África, están hechos para casarse.





De Viaje al fin de la noche:





Lo mejor que puedes hacer, verdad, cuando estás en este mundo, es salir de él. Loco o no, con miedo o sin él.

Cuando los grandes de este mundo comienzan a amarnos, es porque van a convertirnos en carne de cañón.