Cuentan las crónicas históricas de México que Aldama y Allende llegaron a las dos de la mañana a casa del cura Hidalgo para notificarle que en Querétaro se había descubierto la conspiración. A lo cual respondió el Padre de la patria: “Caballeros, somos perdidos, aquí no hay más recurso que ir a coger gachupines”. Sobre lo cual comenta Carlos María Bustamante: “Esta prueba inequívoca de su valor muestra muy bien que su carácter era firme, resuelto y denodado”.

“Todo lo hemos perdido”, le dijo Morelos a Vicente Guerrero tras la batalla de Puruarán. Mas en situación tan desventajosa, este último, “reunido a poco con unos cuantos de sus antiguos camaradas, los arma de garrotes, y en el silencio de la noche sorprende en su campo a setecientos hombres pasando el río de Tacachi a nado, ataca al enemigo, lo dispersa, sale el sol y a su luz se ve dueño del campo con más de cuatrocientos fusiles, otros tantos prisioneros, un razonable botín y parque; tales fueron los felices auspicios con que Guerrero abrió esta campaña”.

Por su parte, José María Morelos también dio siempre señales de su gallardía, o agallardía. Entre muchas acciones, la historia nos relata el momento en que fue arrestado por el traidor Matías Carranco: “Los fusiles de los realistas apuntaban ya al valiente general, cuando éste, sin inmutarse, dijo clavando su mirada en el tránsfuga: Señor Carranco, parece que nos conocemos”.

La historia de nuestra independencia, como la de cualquier país, ha de estar llena de actos heroicos, pues uno no se quita un yugo así como así, uno no se gana la libertad por mero antojo. Pero hoy a los héroes ya no los hacen como antes. Un Miguel Hidalgo contemporáneo habría dicho: “Caballeros, somos perdidos, aquí no hay más recurso que contratar un abogado y huir a Bruselas”.

Mas, por supuesto, las muestras de valentía requieren dos ingredientes: el primero es un corazón bien templado; el segundo, una causa meritoria, y a veces faltan las dos cosas.

Un capricho económico–nacionalista crea partidarios vociferantes, pero no guerreros valientes. Así, cuando la fuerza no es opresora sino que apenas mantiene el orden legal, alguna aglomeración de convenencieros acabará lloriqueando por un macanazo en las costillas o un mero empujón y se llamará herido como si le hubiesen volado un brazo en Lepanto.

Difícil que un clan de líderes asustadizos pueda inspirar comportamientos dignos en sus seguidores. Irracional que uno de los pueblos más independientes del mundo busque independizarse. Mal, muy mal, amigo Sancho, que la honra se pierda ante el primer contratiempo.

Hace cinco años un capitán italiano se convirtió en el santo patrono de los gallinas cuando abandonó el Costa Concordia a medio hundir, pero hasta parece valiente si se le compara con el timonel del barco Independentisme Català que supo escabullirse cuando vio crecer las olas. Mas está muy bien que se haya largado, pues ningún capitán despistado ha de llevar a la deriva un barco que mejor está atracado en el puerto del que no debe partir.