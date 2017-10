España contra España

El poeta Antonio Machado creyó hasta su trágico final en la democracia y en el pueblo español. Decía: “España quiere/ surgir, brotar. Toda una España empieza./ ¿Y ha de helarse en la España que se muere?/ ¿Ha de ahogarse en la España que bosteza?”

Traigo esto a cuento porque los españoles pelean, se adaptan, conviven, se encrespan… hasta el ridículo, contaminados del nacionalismo que para ellos es un sistema y los lleva a enfrentarse, a trenzarse en contiendas. Por siempre quieren cambiar la estructura de su país, influir en su política. Por siempre en las dos Españas llegan a lamentar ser españoles. Su historia siempre ha sido una decadencia. Con razón Ortega y Gasset clamaba en sus Meditaciones del Quijote: “una palabra que alumbre el destino de España”. Y los versos de desasosiego de Machado adquieren sentido en la España actual, ante toda la polvareda de protestas de los catalanes que desean su independencia; hay quienes piensan que la acción de Carles Piugdemont es una ilusión peligrosa y estéril. ¿Realmente su actuar es coherente y sostenido en la emancipación de sus ideas? El periodista Raúl del Pozo escribe en El Mundo que “el PP los acusa de locos, la CUP de traidores y el Gobierno de España considera inadmisible la declaración de independencia”.

¿Es un acto insensato? En sus Cartas a las nuevas generaciones españolas, Pedro Abarca (pseudónimo que utilizó el escritor del exilio español José Ramón Arana) aseveraba que “Todo brote de libertad ha sufrido en España furiosos gañafones de quienes, en uno y otro bando, tienen, desde antes de nacer, petrificada la sesera… No quiero a mi pueblo a la intemperie, expuesto a que insensatos, insuficientes y arribistas, malogren este su doloroso, lento madurar y propicien otra matanza” (su esposa, Elvira Godás, fallecida en 2015 —considerada la última maestra del exilio español— solía recordar que Arana, también editor en México de la revista Las Españas yautor de El cura de Almuniaced, Veturián, entre una amplia obra,decía que el español “debe mirarse a sí mismo y mirar a España desde toda su realidad”).

La idea de las dos Españas —consideraba Arana— no debe reducirse a su personalidad histórica: “hay otros niveles para producir otredad”. El escritor se refería a los desniveles que padece la sociedad, con “estudios o analfabeta”, con “latifundios o nadafundios”, ninguna de estas Españas ha dejado de ser. Arana fue más allá respecto al futuro del país: la integración no consiente zonas exentas, y menos en una posición geográfica como la de la Península Ibérica ante las necesidades económicas, advertía.

Está documentado que Luis Companys, en tiempos de la República, proclamó en 1934 el “Estado catalán”; sin embargo, Leroux, presidente del Gobierno, con base en la Constitución condenó el intento de golpe de Estado y ordenó la intervención militar. En este sentido, Puigdemont no es heraldo de una actitud revolucionaria nueva que busca innovar o regenerar el rumbo de Cataluña, ya que en el núcleo de sus ideas está la vieja España. Como escribe el periodista de El País Víctor Lapuente, en referencia al 1 de octubre: “el voto inútil servía a todos. El lío inútil, a nadie”. Las dos Españas se hunden por siempre en el desasosiego o en la anarquía, por el camino del error.

Las dos Españas frente a frente; ambas abominan por igual de todo, las dos están a la defensiva. Benito Pérez Galdós decía: “No son los tiempos tan malos ni el terruño tan estéril como afirman los de fuera, y más aún los de dentro de casa”. Igual están hoy los políticos de la Generalitat. Y las dos Españas, inseguras, quieren mitigar la intransigencia tajante de la otra. En 1868 cayó Isabel II, pero no se consolida la República de 1873 porque vuelve Alfonso XII (el hijo de la destronada reina) y la Restauración no puso fin a la tendencia fanática de los españoles de acabar con aquellos que no comparten las ideas de su propio bando. La historia se repite: en 1931se proclama la segunda República, hasta llegar a los acontecimientos que habrían de conducir a la catástrofe: la guerra civil crudelísima y la desdicha del exilio.

El alzamiento de 1936 trajo a Franco que “legitimó” su dictadura al crear las Cortes del Reino, luego el Fuero de los Españoles que permitió declarar en 1947 que España era una monarquía y estableció un Consejo del Reino para asistirlo y un Consejo de Regencia para sustituirlo a su muerte, que ocurrió en 1975. Así se instauró el reinado de Juan Carlos I, que abdicó en 2014, para que lo sucediera su hijo Felipe VI, que hoy busca armonizar las dos Españas en lucha.

Las dos Españas “una superficial —si se quiere fermentada, podrida”— y la otra profunda, “donde vive la verdadera tradición, la eterna”, escribe Francisco Ayala, quien también afirma: “cuantos combatían activamente a Madrid, pertenecían a Madrid —entendiéndose por Madrid la España oficial, gobierno, parlamento, burocracia”—. Las dos Españas son dos interpretaciones rivales e irreconciliables, una sin problemas y la otra particularmente problemática. Esas son las dos Españas, enfrentadas hasta la desesperación. Unamuno, pesimista, decía: “si el mundo moderno carece de sentido, tampoco tendrá sentido nada de lo que en España se hace para regenerar el país”. España contra España, siempre en disyuntiva, como se hallan situados hoy. A Cataluña no le gusta la realidad española, pero ¿cuáles son las pautas que ofrece para transformarla?