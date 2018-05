Visiones del montón

Un niño de 17 años ingresa a una escuela en un miserable reducto de Wyoming para asesinar a 18 alumnos y cinco adultos. Suena conocido, ¿verdad?, suena a uno de esos episodios de violencia que consigna la prensa sensacionalista y alimentan a las series de televisión. Hay más. Para aderezar un poco la masacre, o tal vez para que sea borrada de la memoria, ese día de enero de 1998 el gobierno chino ordena un ataque nuclear sobre Estados Unidos. De tales catástrofes se sirve Rafael Villegas para montar una novela que suscribe sus deudas con el cómic, el cine y la televisión pero avanza en sentido contrario al de la literatura imperecedera. Uno se siente llamado a preparar una ración de palomitas.

Animal verdadero (Ediciones B, México, 2017), de Rafael Villegas, pertenece al género de narraciones concebidas únicamente para proporcionar un fugaz entretenimiento. Su protagonista es ese mismo niño-exterminador a quien vemos más tarde enlistado en el ejército, fundando una familia en México y volviendo a su pueblo natal, convertido en asiento de fanáticos religiosos y parias desdentados. Tan pronto aparece en 1996 como en el año 2000 o 2012 o 2024. Vamos y venimos sin razón alguna, guiados por la mano arbitraria del autor.

Pero no es el argumento a la manera de Hollywood lo que más me exaspera de Animal verdadero; es la falta de recursos: lingüísticos, estructurales, psicológicos. Los diálogos, por ejemplo, suceden en un plano de laconismo insustancial (“¿Has visto mujeres desnudas?” “Algunas”. “¿Y hombres?” “También”): podríamos evitarlos y el curso de la ficción permanecería inalterable. A la irrelevancia de los diálogos corresponde la falta de espesor anímico del protagonista —Luther Morán, un estadunidense en toda regla, hijo de padres mexicanos que sobrellevan a duras penas la nostalgia—: sin matices, sin contrapuntos de personalidad, se limita a ser el que inexplicablemente ha sido desde que irrumpe en la primera página.

No es posible saber si Rafael Villegas quiso escribir un alegato contra la violencia y sus motivaciones gratuitas, sobre todo porque el producto final parece destinado a consumidores de historias-chatarra y no a lectores en busca de ideas para recapitular el mundo. Así que su libro se presenta como una destilación de las imágenes pseudo apocalípticas que han tomado un nuevo impulso en las pantallas caseras. Quizá no debamos atribuirle a él toda la responsabilidad por limitarse a reproducir las visiones provenientes del montón. Quizá su intención responde a la desfachatez con la cual algunos intereses editoriales han hecho creer que cualquier cosa es literatura.