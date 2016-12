“Quise hacer un cómic filmado” Mauricio de Aguinaco

Aerosol es una película pop en todo el sentido de la palabra. Toma elementos de Roy Lichtenstein, del cómic y del hip hop. Cuenta además con la presencia de integrantes de Café Tacvba y Molotov. Todo dentro de una historia de jóvenes grafiteros, dentro de un ambiente de violencia y corrupción. La ópera prima de Mauricio de Aguinaco llega a las salas con la intención de hablar de una subcultura cuya presencia es más amplia de lo que se cree.

¿De dónde viene su inquietud por acercarse al mundo del hip hop?

Crecí en ese entorno en Mazatlán. Conocí pandillas y cholos, luego me fui a Los Ángeles porque quería hacer cine. Allá vi de cerca la misma cultura: pandillas, la calle, el arte urbano, muchos murales chicanos. Años después regresé a México y me di cuenta que pasaba lo mismo en Neza. Sin embargo, no quería hacer un documental sino una pieza de entretenimiento para enviar un mensaje desde otra perspectiva.

Hay referencias claras al pop y al cómic.

Me gusta tomar elementos de artistas plásticos. El hip hop y la cultura del grafiti se desarrollaron dentro de la última etapa del arte pop; de hecho, uno de los últimos hallazgos de Warhol fue un grafitero llamado Keith Haring. Por otro lado, siendo un tema tan agreste, consideré necesario darle otro tono pero sin perder la crudeza. El cómic y el manga llevan a los chavos a ver la realidad más digerible. Quería hacer un cómic filmado.

Su película me remitió aCiudad de Dios.

Quise hacer algo parecido. Incluso hay tomas muy similares. Otras influencias son West Side Story y los step ups.

