El valor de la mirada

Ángeles bellísimos, a la medida humana, cuelgan este invierno sobre Regent Street, aunque para el ojo realmente vuelan. Más que luces navideñas, parecen protectores de verdad. Y aunque de momento Londres es un lugar más o menos tranquilo, privilegiado e idílico, si nos ponemos a comparar, creo que hay un sentimiento común de que los necesitamos.

¡Qué año!, dice la gente en las fiestas pre-navideñas. El trauma de Brexit se pierde ya entre los otros: un idiota bravucón para la Casa Blanca y, para el resto del mundo, bombardeos y genocidio y terrorismo y el éxodo de multitudes huyendo de todo esto, que no tienen a dónde ir.

Los últimos días del año no ofrecen tregua. Un tráiler embiste a inocentes en un mercado navideño en Berlín. El embajador de Rusia en Turquía es asesinado en una exposición fotográfica. Y es la imagen, justamente, el eje hipnótico de nuestro horror impotente.

En algunos de los videos de “ciudadanos periodistas” utilizados por los medios para difundir ambas noticias, aparecen en un rizo infinito otros individuos también grabando el horror con sus teléfonos celulares. Las imágenes del asesinato de Andrei Karlov en una galería (algunas tomadas por un fotógrafo profesional que estaba de paso) son tan escalofriantemente impecables que resultan obscenas, y no puedo evitar preguntarme si, más allá de la explicación geo-política que se dé del crimen, no son en sí mismas un atentado contra nuestra humanidad.

Me temo que el discurso de la democratización de la información, acertado como lo es en muchos casos, no alcanza a cubrir la totalidad de la cultura de hienas de la imagen en que nos hemos convertido. Hay por ahí páginas web que explican el negocio detrás de muchos de los videos y fotografías de atrocidades. Y no es tan noble. Provoca más bien náusea, y estupefacción ante el vacío que, como sociedad, nos hace creer que no hay realidad, desde el capuchino que nos vamos a tomar hasta el ataque terrorista, si no es captada por nuestros teléfonos. En algunas de esas páginas las preguntas de reporteros espontáneos, llenas de faltas de ortografía y alimentadas por una incapacidad de articular el pensamiento y una falta de sensibilidad muy perturbadoras, describen el horror que tuvieron la suerte de filmar y van al grano: ¿cuánto se pueden embolsar por su foto o su video?

La verdad es que me alegro de que haya ángeles en Regent Street. Que haya un equilibrio, por precario que sea, en lo que estamos dispuestos a exponer a la mirada del otro.

El título de esta columna, “Lo que contemplas”, es una cita de William Blake, quien afirmaba que nos convertimos en lo que contemplamos. Y lo que quisiera desearles a ustedes, queridos lectores, para el nuevo año, es que fijen la mirada en la belleza, que también abunda. Nos hace buena falta, en un mundo que se va acostumbrando con demasiada facilidad a consumir el horror y el dolor ajenos, de los que todos nos volvemos responsables.