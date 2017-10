Sigue "La Fuerza del Espíritu" en las rejas de Chapultepec

Ciudad de México

Inspirados en bocetos plagados de emociones, percepciones e inquietudes, 22 artistas de la Escuela Mexicana de Arte Down comparten en la exposición La Fuerza del Espíritu, el resultado de varios años de trabajo con diversas técnicas que los han enriquecido como artistas y como personas.

Desde óleos, pasteles, acrílicos, acuarelas, grabados, litografías y el collage, el proceso de los trabajos plásticos involucró una infinidad de técnicas que al ser trabajadas por los creadores dieron forma a 43 pinturas y 8 grabados que conforman la muestra que se exhibe en las rejas de Chapultepec.

“El proceso ha sido más largo para unos que para otros. La complejidad de esto radica en que hay pocas herramientas y muchos tabúes, para mí ellos transmiten una luz que te hace sencilla la vida”, aseguró el maestro Daniel Pérez Vázquez, quien acompañado de Sadrac Cano, Carlos Ramírez, Rodrigo Zamorano y Massiel Guadalupe, recorrió la exposición para hablar de su importancia.

Sobre la maduración y el despertar de los creadores el maestro explicó que “si algo los caracteriza es su sensibilidad, no hay caretas, no hay máscaras, no hay esa carencia o imposibilidad para comunicarse. Además vamos con ellos a museos, galerías e instituciones educativas con el fin de hacerlos más artistas completos en toda la extensión de la palabra”.

“Mirar a través de sus ojos me parece que es una posibilidad de ver el mundo desde una perspectiva que regularmente no vemos. Son solo un par de ojos de elefante en un súper close up, pero yo veo el elefante completo”, dijo Martha Espinoza, representante de OHL, empresa que ha apoyado a la fundación para la realización de la muestra y otras actividades que buscan mejorar la calidad de vida de estas personas.

La obra plástica de los artistas de la Escuela Mexicana de Arte Down, de la Fundación John Langdon Down A.C., ha recorrido 42 ciudades de América, Asia y Europa con el objetivo de fomentar el desarrollo del pensamiento abstracto y fomentar la incursión de las personas con síndrome de Down en la sociedad.

La Fuerza del Espíritu permanecerá hasta el 29 de octubre en las rejas del Bosque de Chapultepec.

